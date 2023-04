Újabb részletek derültek ki a kötelező bolti akciókról: itt a üzletek listája, kikre vonatkozik majd

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kormány a múltheti kormányinfó keretei között jelentette be, hogy az árstop mellett mostantól a nagyobb üzleteknek kötelező lesz több terméküket is akciós áron meghirdetni. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium most bejelentette a részleteket.

A múlt heti kormányinfón jelentették be, hogy a kormány görög és francia példák alapján új inflációellenes eszköz bevezetéséről döntött, a jelentősebb bevétellel rendelkező kiskereskedelmi üzleteket rendszeresakciók meghirdetésére kötelezi. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium és az Agrárminisztérium kidolgozta a részletszabályokat, ami gyakorlatilag az összes boltláncra vonatkozik a lentiek szerint - közölte a GFM. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Kormányrendelet tervezete az alábbiakat rögzíti a kötelező akciózás vonatkozásában: A kötelező akciózást a kereskedők 2023. június 1. és 2023. szeptember 30. között kötelesek bevezetni.

A kötelező akciózás a TEÁOR szerinti „4711 –Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem” megjelöléssel feltüntetett tevékenységet folytató azon kereskedőkre vonatkozik, amelyek 2021-es árbevétele meghaladta az 500 millió forintot.

A rendelet az üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatottkereskedelmi tevékenység mellett a csomagküldő kereskedelemre is kiterjed.

A kötelező akciókra heti rendszerességgel kell sort keríteni, az akciós időszak a hét csütörtöki napján 0 órától a következő hét szerdai napján 24 óráig tart.

A kereskedő köteles a kötelező akciózással összefüggő tájékoztatást az üzletben jól láthatóhelyre kifüggeszteni, valamint a reklámtevékenységéhez kapcsolódóan kiadott nyomtatott termékein és online felületén feltüntetni.

20 akcióköteles termékkategória került meghatározásra, többek közt a következők: baromfihús; sertés-, marhahús, egyéb húsféleségek; tej, tejföl és helyettesítői; sajt; kenyér; péksütemények; száraztészta, rizs, egyéb ceráliák; friss gyümölcs; friss zöldség; készételek, fűszerek, ételízesítők. Az akcióköteles termékkategóriákba tartozó termékekre vonatkozó tájékoztatási segédletet Agrárminisztériumhonlapján teszi közzé.

Az érintett kiskereskedelmi üzleteknek valamennyi kijelölt termékkategóriából egy-egy szabadon választott terméket a kötelező akciózást megelőző 30 napban általuk

alkalmazottlegalacsonyabb árnál legalább 10 százalékkal szükséges kedvezőbb áron értékesíteniük.

A kereskedő az akciózás időtartama alatta kötelező akcióval érintett termék vonatkozásában köteles abból megfelelő mennyiséget árusítani és készleten tartani.

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzése folyamatos lesz, az előírások megsértése az adott esettől függően 500 000 és 3.000 000 forint közötti bírságot vonhat maga után. Mint tavaly beszámoltunk róla: 2021-ben az Aldi, Penny, Spar hármasból messze a Spar realizálta a legmagasabb értékesítési nettó árbevételt a maga 663 milliárd 866 milliós értékével. A Penny Market 321 milliárd 577 milliót, az Aldi pedig 315 milliárd 282 milliós értékesítési nettó árbevétellel zárta az évet. Ezek mellett a Tesco, az Auchan és a Metro is minden bizonnyal átlépte tavaly az 500 milliós árbevételt.

Címlapkép: Getty Images

