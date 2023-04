Végre jó hírek is érkeztek: mégsem lesz itt akkora gazdasági válság Európában?

A vártnál nagyobb mértékben javult az euróövezet gazdasági teljesítménye áprilisban a londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet beszerzésimenedzser-indexének (BMI) előzetes értékei alapján.

A feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatokat egyaránt követő kompozit BMI index áprilisra vonatkozó előzetes értéke 54,4 pontra, 11 havi csúcsra emelkedett a márciusi 53,7 pontról a várt stagnálás helyett. A szolgáltatóipari BMI előzetes áprilisi értéke 56,6 pont, 12 havi csúcs lett a márciusi 55,0 pont után a várt csökkenés, 54,5 pont helyett.

A feldolgozóipari BMI viszont 45,5 pontra, 35 havi mélypontra csökkent áprilisban a márciusi 47,3 pontról. Elemzők előzetesen javulást, 48,0 pontot vártak áprilisra. A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének a növekedését, 50 pont alatti értéke pedig a zsugorodását jelzi. "Az euróövezeti gazdaság tovább élénkült, azonban a növekedés az előző hónaphoz képest még inkább kiegyensúlyozatlanul, a szolgáltatóipari szektorra támaszkodva halad előre, miközben a feldolgozóipar teljesítménye gyengül - kommentálta a felmérés megállapításait Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza.

Az Európai Központi Bank által kitüntetett figyelemmel kísért maginfláció továbbra is magas, amihez a szolgáltatószektorban látható áremelkedések jelentős mértékben hozzájárulnak. Ez a tendencia növeli a további monetáris szigorítás esélyét - tette hozzá. Elmondta azt is, hogy a jövőre vonatkozó, inkább pozitív kilátásokat az energiaválság közvetlen veszélyének elhárulása táplálja, a beszállítói láncok is jobban működnek a korábban tapasztalt fennakadások után, miközben az inflációs nyomás is enyhülni látszik. Ez utóbbi azzal a reménnyel párosul, hogy az Európai Központi Bank hamarosan leállítja a kamatemeléseket.