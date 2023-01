Luxus lett a cégautó? Ezt adhatod helyette

Az elmúlt hónapokban minden cégnek el kellett gondolkodnia, hogy hol húzza meg a nadrágszíjat, és a lehető legfájdalommentesebb intézkedésekkel csökkentse a költségeit. A cégautókra rakódó drasztikusan megemelkedett terhek, a megváltozott munkavállalói- és munkaszervezési szokások egyre nagyobb luxussá teszik a magánfelhasználású cégautókat. Mit tehet egy cégvezető, hogy úgy csökkentse egyszerre a mobilitásra fordított kiadásait, hogy a munkavállalók sem orrolnak meg, sőt a céges működés minden szegmensében pozitív változásokat érjen el? Bár a cég profilján sok múlik, de a céges car-sharing adhat a kérdésre választ, hiszen rejtett költségek nélkül, olcsón és cafeteriaként akár adómentesen lehet többszáz autót számláló flottához jutni.

Az elmúlt hónapokban fenekestől felfordult a cégautók piaca, július 1-től a benzin- és dízelüzemű vállalati autók adója a duplájára emelkedett, a december elején megszűnt üzemanyagársapka előnyeit pedig már korábban sem élvezhették a cégek. Az ember akárhová néz, az áremelkedés megállíthatatlannak tűnik, amely alól az újautók ára sem kivétel, a régen nemlátott magas kamatkörnyezet miatt a lízingkonstrukciók költsége is jelentősen megnőtt.

Az infláció hatása, a kamatkörnyezet romlásása illetve bizonyos ellátási nehézségek együttesen oda vezettek, hogy nem ritka, ha ma egy új autó 30-40 százalékkal került többe, mint tavaly.

A cégeket sújtó energiaáremelkedés, ráadásul a folyamatosan erősödő munkavállalói fizetési igények komoly döntés elé állították a cégeket: hol lehet spórolni, és a megtakarított költségekkel hogyan lehet támogatni a cég működőképességét, úgy, hogy a dolgozók elégedettsége se csökkenjen? A felsorolt szempontokat figyelembe véve sok vállalatvezető döntött a car policy megváltoztatása mellett, amellyel igyekeznek racionalizálni a vállalati flotta költségeit.

Mi a baj a céges autókkal?

A céges autók, mint termelőeszközök a legtöbb iparágban működő, és akármekkora méretű vállalat számára nélkülönözhetetlenek, és minden bizonnyal azok is fognak maradni. Könnyen belátható, hogy egy területi képviselő számára nincs más megoldás, hogy keresztül-kasul utazza az országot az ügyféltalálkozókhoz, ahogy az sem, hogy egy fuvarozó cég csak kisáruszállítókkal tudja kivinni a karácsonyi online-vásárlási láz temérdek csomagját.

A cégautóknak azonban van olyan formája – és minden bizonnyal ez az egyik legkedveltebb a munkavállalók körében – amely egyfajta céges juttatásként, pozícióhoz kötötten, béren kívüli juttatásként jár a dolgozóknak. Ezeket jórészt magáncélokra használják, esetleg a munkába járás vagy egy-egy találkozó erejéig lehet céges utakról beszélni. A home-office általánossá válása, az ügyféltalálkozások egy részének digitalizálása pedig mind kevesebb alkalmat ad, hogy ezek a céges autók vállalati célokat szolgáljanak.

Míg a termelőeszközök a cég működőképessége szempontjából kulcsfontosságúak, addig utóbbi szegmens, ha fájó is kimondani, de bizonyos helyzetben ma már inkább luxusnak tekinthető, és a jelenlegi gazdasági környezetben a létjogosultsága esetenként megkérdőjelezhető.

Mit tehetnek a cégvezetők mégis annak érdekében, hogy a cégautók adta kényelmet – ha más formában is – de biztosítani tudják a dolgozóknak úgy, hogy a költségszámítás is pozitív tartományban maradjon?

Nem is saját, nem is céges - mi lehet az?

A hazai car-sharing flotta közel 5 év alatt körülbelül 1300 autóra duzzadt, a piacot jelenleg három szolgáltató fedi le, köztük a Share Now 500 kocsival rendelkezik. A gépjárművek elsősorban Budapesten belül érhetők el, igaz lehetőség van hosszabb időre, órákra vagy akár több napra, nagyobb távolságra is autót bérelni, illetve az agglomrációs településeken is vannak zónák, ahol az autókat le lehet tenni vagy felvenni. Budapest az elmúlt néhány év alatt hozzászokott az autómegosztók jelenlétéhez, egyre többen használják, és egyértelműen beépült az emberek mobilitási portfóliójába. Mivel a Magyarországon működő cégek közel 60 százaléka a fővárosban vagy Pest-megyében van bejegyezve, ezért ors1zágos szinten is a cégautók valós alternatívájaként lehet a szolgáltatásra tekinteni.

Miért jó ez a vállalatvezetőnek?

A car policy megváltoztatása HR szempontból egészen biztosan nem kellemes, szerzett jogot elveszteni senki nem szeret. Mégis sokkal jobb a szigorítás optikája, ha a munkavállaló kap cserébe reális alternatívát, amellyel a cégautó vagy kulcsos autó felhasználásának jelentős részét le lehet fedni. Bár a rendszeres, havonta sok napos, hosszabb távú utazásokra, áruszállításra nem alkalmas, de a rövidtávú, esetleg a céges taxit kiváltó vagy kiegészítő élthelyzetekben jól működhet, ráadásul jelentős költség is megtakarítható.

Legtöbb esetben jelentősen olcsóbb, mint a lízingelt autóflotta vagy a céges költségen taxizás.

Nincsenek rejtett költségek, például a szervíz, biztosítás, amortizáció, de az üzemanyag, az autópálya matrica, és szolgáltatási zónán belül, közterületen a parkolás költsége sem a céget terheli.

Nem kell utána cégautó adót fizetni.

Nem kell külön parkolóhelyért fizetni a kulcsos autók után. Csak annyit fizet a vállalat, amennyit a munkavállalók használják. Egyszerű az adminisztráció, mivel csak egy darab gyűjtőszámla érkezik a hónap végén.

A Share Now esetében nincs havidíja a szolgáltatásnak.

Akár adómentes cafeteriaelemként is nyújtható a munkavállalóknak.

Miért jó ez a munkavállalónak?

Bár nem példa nélküli, hogy a vállalatok a magánfelhasználásra is biztosított cégautót cserélik le car-sharing szolgáltatásra, mégis az a jellemzőbb, hogy azok a munkavállalók is kapnak céges mobilitási lehetőséget, akik eddig nem. Ráadásul sokkal nagyobb szabadságot ad, mint például egy céges taxi: kivel ne fordult volna már elő, hogy esetenként nem is volt elérhető taxi a közelében.

100 százalékban, adómentesen felhasználható cafeteriaelem.

A legtöbb felhasználási célnak megfelelő, 15 féle autótípus érhető el a Share Now flottájában.

Nemzetközi utazás esetében közvetlen parkolás a reptéren, a Holiday parkolóban.

Nem csak egy-egy utazásra, hanem egy-két naptól akár 30 napig is lehet autót bérelni.

A fentiekből is kitűnik, hogy az autómegosztás elsősorban nem helyettesíti, hanem hatékonyan kiegészíti a céges autóhasználatot, és nagyobb szabadságot biztosít a munkavállalók számára. Több európai példa is azt mutatja, hogy azok a városok működnek igazán jól, ahol – és ebből a szempontból lényegtelen, hogy céges- vagy magánfelhasználóról van szó – a közlekedők minél szélesebb mobilitási portfólióból választhatnak, céltól, napszaktól vagy időjárástól függően. Az autómegosztás pedig egy lehet a lehetséges alternatívák között.