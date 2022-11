Közeleg a feketeleves a gazdaságban: elképesztő bajban van több millió magyar

Tragédia nem történt, de beszédes adat, hogy a gazdaság teljesítménye ismét csökken, vagyis ez már technikai recessziót vetít előre - ezt mondták a Pénzcentrumnak azok a gazdasági elemzők, akiket ma arra kértünk, hogy segítsenek értelmezni a ma kiadott negyedéves GDP-adatokat. Egy dologban mindannyian egetértettek: a magyarokra elég nehéz hónapok várnak, és munkanélküliségi hullám sem kizárt.

Mint a Pénzcentrum is megírta: a nyers adatok szerint 4,0%-kal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 4,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva a magyar gazdaság teljesítménye - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedéshez a mezőgazdaság kivételével valamennyi nemzetgazdasági ág hozzájárult. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye 0,4%-kal csökkent.

Az iparon belül különösen a közúti jármű gyártása, a számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása, illetve a villamos berendezés gyártása, a piaci szolgáltatások közül pedig főként a szállítás, raktározás, valamint a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység bővülése volt jelentős. A III. negyedévben az előző negyedévhez viszonyítva 0,4%-kal csökkent a gazdaság teljesítménye. 2022 I–III. negyedévében a gazdaság teljesítménye a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 6,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Napközben több elmző is leírta véleményét, melyet összegyűjtöttünk, ezt a cikket itt olvashatod el újra:

Miért ennyi?

Lapunk is több elemzőt megkérdezett a friss GDP adatokról, és a válaszokból leginkább az tűnik ki, hogy már többen számítank a technikai recesszióra. Ez akkor következik be, ha két egymást követő negyedévben is csökken a gazdaság teljesítménye. Bár a helyzet nem rózsás, arra az egyik elemző rögtön a beszélgetés elején felhívta a figyelmünket, hogy komoly bizonytalanság van jelenleg a gazdaságban, ezért az elemzők várakozásia nem is voltak egységesek. Epprich Győző, az OTP kiemelt makrogazdasági és piacelemzések vezető tanácsadója azt is mondta: több olyan szegmens is volt a harmadik negyedévben, amely jól teljesített, ez okozhatta, hogy az elemzők közül néhányan meglehetősen optimisták voltak.

Igen nagyfokú bizonytalanságra utal, hogy hatalmas szórás volt már az elemzők várakozásaiban is. Volt olyan, aki mindössze két százalékos, és olyan is, aki 5 százalékos GDP-növekedésre számított. A GDP-adatokban a néhány százalékpontos eltérések nem nevezhetőek extrémnek, különösen abban a gazdasági helyzetben, amelyben éppen vagyunk. Tehát mint mondtam, nagy volt a bizonytalanság, még úgy is, hogy mindenki ugyanazokból az indikátorokból dolgozik, ebből építi fel a várakozását – ilyenek lehetnek a kiskereskedelmi forgalom, az ipar teljesítménye egyaránt. Ezek épphogy erősen teljesítettek, ezért volt az, hogy sok elemző, például mi is, 4 százalék feletti növekedést vártunk a harmadik negyedévre

- mondta Epprich Győző.

Hasonlóan vélekedett a Pénzcentrum kérdésére válaszolva Madár István, a Portfolio vezető elemzője is: szerinte tragédia még nincsen, de a technikai recesszióhoz igen közel járunk.

Az előző negyedévhez képest számított zsugorodás jobban kifejezi a pillanatnyi teljesítmény, mint az éves index. Ha két egymást követő negyedévben ez bekövetkezik, akkor beszélünk technikai recesszióról. A negyedik negyedévre szinte minden elemző zsugorodást vár, így ez a feltétel várhatóan teljesülni fog. A visszaesés akár három negyedévig is eltarthat, hiszen 2023 elején még várhatóan nem lesz sok olyan erő, ami dinamizálná a gazdaságot

- mondta lapunknak Madár István.

Nehéz év jön

A GDP a bruttó nemzeti összeterméket jelenti, vagyis jelentős szerepe van abban, hogy tudjuk, mennyit ér éppen a pénzünk. A gazdaság lassulása, illetve a technikai recesszió vesélye egyben azt is jelenti, hogy a családok és egyének pénze egyszerűen kevesebbet fog érni, illetve mivel a spórolás korszaka már be is köszöntött, nem fogyasztanak majd annyit, mint egy gazdaságilag kedvezbb időszakban.Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője szerint a lassulás jövőre sem fog megállni, és ezt meg fogják érezni a magyar családok.

Nem csak a gazdaság lassulása, hanem a vágtató inlfláció is súlyos anyagi terhet rak a családokra, vagyis jelentősen visszafogják a fogyasztást, az pedig máris észrevehető, hogy a nem létfontosságú nagyobb kiadásokat visszafogják. Ehelyett inkább a hitelt törlesztik, megtakarítást igyekeznek képezni otthon, de nehezíti a helyzetet, hogy a bérnövekedési ütem nem tud lépést tartani az inflációval, ami hamarosan a munkanélküliségi mutatók emelkedését hozza majd. Ez pedig csak tovább fokozza a bizonytalanságot - immár nem kizárólag a nagy képet nézve, hanem a családok költségvetéseiben is

- adott gyors helyzetértékelést Trippon Mariann.

Szinte teljesen ugyanezt írta nekünk Virovácz Péter, az ING vezető elemzője, aki bár nem borúlátó a gazdasággal kapcsolatban, azt elismerte, hogy a magyar családoknak most elég nehéz hónapok következnek.

Egyre több háztartás szembesül a negatív reálgazdasági hatásokkal, legyen szó a munkaerőpiaci folyamatok lassú romlásáról, a magas árakról, az új rezsiszámlákról vagy éppen az emelkedő hitelkamatokról egy új hitel felvétele esetében. A lakosság egyre inkább visszafogja majd a fogyasztását, a vállalatok mérséklik a saját bevételi előrejelzéseiket és alkalmazkodnak a csökkenő aggregált kereslethez. Mindez csökkentett üzemórákhoz vagy bezáráshoz vezethet, így tehát megjön a negatív visszacsatolás a munkaerőpiacra is. A GDP negyedéves bázisú zsugorodása akár még az első negyedévre is jellemző lehet jövőre, ám ezt követően már talán jön egy fokozatos kilábalás. Túl leszünk a téli sokkhatásokon, az infláció is elindulhat a lassulás irányába és némileg a globális gazdasági teljesítmény is javulhat, ami segítheti a kis nyitott magyar gazdaság kilábalását is. 2022 egészében 5 százalék körüli (de inkább az alatti), míg 2023 egészében 0 százalék körüli (némileg pozitív) átlagos GDP-növekedéssel számolunk.