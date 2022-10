Itt az uniós terv a gázárak csökkentésére: így csökkenhet a magyarok rezsije is?

hvg.hu Link a vágólapra másolva

Úgy néz, ki az EU-nak sikerült kidolgoznia a gázárak visszafogására vonatkozó tervezetet: dinamikus ársapkát vezetnének be a a holland gáztőzsde alapján értékelt gáz árára, ez az orosz gázt is érintené – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – írja a HVG.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ma bemutatta az energiaárak mérséklését és az ellátás biztonságát célzó javaslatait.A legfontosabb az úgynevezett gázársapka bevezetése: ez korlátozná a földgáz beszerzési árát az európai piacokon. Egyelőre a világpiaci árakat figyelembe vevő modellre tennének javaslatot ideiglenesen, csak erre a télre. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ezt terjesztenék most az Európai Unió Tanácsa elé, és ha a tervezetet elfogadják, konkrét javaslatcsomagot terjesztenének be. Így a tél folyamán a vezetékes, így az orosz gáz árát is a piaci folyamatokhoz viszonyítva változó ársapkával szabályoznák. A már megkötött hosszú távú szerződéseket nem érinti az ársapkák, kizárólag az új beszerzéseket. Varga Judit miniszter ma ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, a gázársapkák működésére nincsenek számítások, nincsenek modellek, és rengeteg a bizonytalanság körülöttük, ráadásul az energiaellátás biztonságát fenyegetheti egy ilyen döntés.

