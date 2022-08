Ezektől az áramfalóktól jobb, ha megszabadulsz: érdemben csökkenhet a fogyasztás

A növekvő rezsiköltségek miatt még nagyobb lendülettel szabadulnának a bányászok a videokártyáiktól, ami a használtpiac további erősödését eredményezi, a magyarok pedig most kezdenek rájönni, mennyit is számít az energiatakarékosság.

Nehéz időszakát éli a kriptovaluta-bányászat: a bonyolult számítások elhagyását ambicionáló Ethereum 2.0-ra való átállás mellett a háború miatt egyre növekvő európai energiaárak is akadályokat gördítenek a GPU-alapú bányászat jövedelmezősége elé. A gyártók nehéz helyzetbe kerültek, a lakosságot pedig jobban mozgatják az energiatakarékos háztartási gépek, fényforrások és alternatív áramtermelési rendszerek.

Az Ukrajna elleni orosz agresszió Európa-szerte felhajtotta a gázárakat, ami vitte magával az áramot is: az egész kontinensen drasztikusan megnőttek az energiaköltségek, amire az Európai Unió országai egyöntetűen megszorításokkal reagálnak. Az általános hangulat és a kormányzati direktívák jelenleg a spórolást ösztönzik, ami szöges ellentétben áll számításalapú bányászat kultúrájával.

A helyzet fenntarthatatlanságát jól mutatja, hogy a kriptopiac legnépszerűbb tagja, a Bitcoin bányászata önmagában évente több mint 110 terawattnyi energiát emészt fel – ez kétszer annyi, mint Magyarország teljes 2021-es áramfogyasztása. Bár már a kriptovaluták világán belül is zajlanak azok az átalakulások, amik elősegíthetik az iszonyatos energiaigény visszaszorítását, az áram árának növekedésével olyan külső sokk éri a bányászpiacot, ami precedens nélküli a technológia eddigi, nem túl hosszú történetében.

Hazánkba jellemzően késve érkeznek meg az európai trendek, és ez most sem alakult másképp: a lakossági rezsiköltségeket érintő megszorításokkal még csak mostanában vált egyértelművé a lakosság körében, hogy Magyarországra is begyűrűzött az energiaválság.

A piac természetesen már a második legnagyobb kriptovaluta, az Ethereum hitelesítési eljárásának változásaival kapcsolatos hírekre is reagált. A GPU-s bányászat alapját adó, nagy számítási kapacitást igénylő protokollt egy olyan rendszer veszi át, amivel többé már nem lesz ekkora jelentősége a jól teljesítő videókártyáknak. Számos bányászkártya már a változás bejelentésekor a használtpiacon találta meg új helyét, és amióta a fejlesztők bejelentették, hogy a teljes átállás várhatóan már szeptember 19-én végbemegy, a folyamat még magasabb fordulatszámon pörög. A helyzetet ráadásul tovább bonyolítja az Európán végighaladó hőhullám, a bányászeszközök hűtése ugyanis további jelentős energiaigényű folyamat.

A magyarországi rezsiemelés hírére most ismét sebességet váltott a videókártya-használtpiac, és a már eddig is nagy fordulaton pörgő kereskedés még intenzívebbé vált. A korábbi években tapasztalt trend – amiben az olcsó energiaárak és a bányászat által felhajtott kártyaárak hatására a gyártók és a bányászok jártak jól – megfordulni látszik, és az elkövetkező pár hónapban kissé fellélegezhetnek a videókártyákat valóban játékra és kreatív munkára használók, míg a gyártók vakarhatják a fejüket, hogyan hozzanak össze értékesítési számokat

– mondta Hagymási Balázs, az iPon kommunikációs vezetője. A válsághelyzet kevésbé egyértelmű hatása, hogy a megszorítások, az infláció és a várható recesszió miatt a jövőben nemcsak a videókártya-, hanem az egész számítástechnikai és műszaki piac tisztulásnak indulhat. Az iPon kommunikációs vezetője szerint az elmúlt években jelentősen megszaporodtak a hazai piacon a hozzáadott értéket nem nyújtó, egyszerűen mások árukészletével és árakkal trükköző webshopok, amik most – az általános érdeklődés, és ezáltal a kereslet csökkenése, továbbá az árak növekedésének hatására – szépen csöndben megszűnhetnek majd.

Természetesen a magyar piacon már régóta jelen lévő, nagyobb forgalmú webáruházak is nehéz helyzetbe kerülhetnek; most különösen sokat számítanak majd a szolgáltatások, vásárlómegtartó akciók és kampányok, illetve a kínálati rugalmasság. Kicsit jobb helyzetben vannak azok az internetes áruházak, amik kiemelten foglalkoznak a fenntartható, spórolást elősegítő termékek hazai forgalmazásával. Az iPon szakértője azt tanácsolja, hogy mindenki mérje fel az otthoni helyzetét: gondolja végig, hogy mi mennyit fogyaszt, és lehet-e megtakarítani vele. A LED fényforrások, a modern, jó energiahatékonyságú besorolással rendelkező háztartási gépek az emelkedő áramköltségek mellett hamarabb megtérülnek, mint valaha. Az önellátás is egyre divatosabb hazánkban, az iPonnál is rekordokat dönt a napkollektoros inverterek forgalma, ahogy a legjobb energetikai besorolású termékek iránt is hatalmas a kereslet.

Az iPon várakozásai szerint az energiaválság hatására mindenki tudatosabban használja majd az árammal működő eszközeit, elkezdődik a spórolás. A takarékosabb izzóktól kezdve az önmagukat kikapcsoló okoseszközökön át még az is elképzelhető, hogy visszatér az időkapcsolós aljzatok kora.