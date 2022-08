Súlyos bírságot kapott a Raiffeisen: nem kegyelmezett a jegybank, komoly szabálytalanságokat találtak

Az MNB utóvizsgálata nyomán 41,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra, mivel az – közel két évvel a jegybank korábbi kötelezései után – továbbra sem szüntetett meg több, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgáló hiányosságot. Több szempontból is jogsértő volt a bank szűrőrendszere, a már bejelentett ügyfelekre vonatkozó megerősített eljárás, a bejelentési gyakorlat és a területhez kötődő belső szabályrendszer is.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) utóvizsgálatot folytatott le a Raiffeisen Bank Zrt.-nél (Raiffeisen Bank) a hitelintézet pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységének ellenőrzésére. A jegybank azt ellenőrizte, hogy a hitelintézet maradéktalanul teljesítette-e 2020. évi (figyelmeztetésekkel, kötelezésekkel, rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezéssel és 20 millió forint bírsággal záruló) célvizsgálatát lezáró határozatában foglalt előírásokat. Az utóvizsgálat a 2020. október 1-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.

Már szóltak, de hiába

Az utóvizsgálat feltárta, hogy a hitelintézet több esetben nem teljesítette az MNB korábbi határozatában foglaltakat. A Raiffeisen Bank belső ellenőrző és információs rendszere (szűrőrendszere) több szempontból sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A bank több, a jogszabályban szereplő kötelező szűrési feltételt nem vezetett be, emiatt nem szerezhet tudomást egyes, az illetékes hatóság (pénzügyi információs egység, azaz a NAV PEI) felé is bejelentendő pénzmosásgyanús ügyletekről. Hiányosságokat tárt fel az MNB a Raiffeisen Bank már korábban bejelentett ügyfeleire vonatkozó megerősített eljárásnál is. A bank nem alkalmazta a kötelező szűrést egyes, e körbe tartozó ügyfeleinél, ennek nyomán pedig nem elemezte és értékelte az ezen ügyfelekhez kapcsolódó ügyleteket.

Sok volt a szabálytalanság

Hiányosnak bizonyult a Raiffeisen Bank szűrőrendszere annak nem megfelelő paraméterezése miatt is, ugyanis a Raiffeisen Bank nem a fennálló kockázatokkal arányosan határozta meg vonatkozó szűrési feltételeit, küszöbértékeit, így a szűrőrendszere nem biztosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését és a bejelentések elvárt haladéktalan megtételéhez szükséges információt.

A Raiffeisen Bank emellett több szempontból sem tett eleget a pénzügyi információs egység felé történő teljes körű és haladéktalan bejelentési kötelezettségének. Utóbbival összefüggésben a hitelintézet belső eljárásrendje nem tartalmazta teljeskörűen az egyes belső bejelentések kezelésére és a NAV PEI felé történő továbbítására vonatkozó szabályokat, illetve a megtett bejelentések sem feleltek meg a jogszabályban előírt tartalmi követelményeknek.

A feltárt jogsértések miatt az MNB összességében 41,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a hitelintézetre. A bírság összege kapcsán súlyosbító körülménynek minősült, hogy a hitelintézet nem hajtotta végre a jegybank korábbi határozatában előírt kötelezettségeket, illetve, hogy a pénzmosási kockázatok feltárása szempontjából alapvető fontosságú, komoly kockázatot hordozó hiányosságok voltak ismételten megállapíthatók. Enyhítő körülménynek minősült ugyanakkor, hogy a Raiffeisen Bank intézkedéseket tett a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetése érdekében. Az MNB a pénzügyi piaci szereplők vizsgálatánál kiemelten ellenőrzi a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésével kapcsolatos szabályok betartását is, amelyre a jegybank a jövőben is kiemelt figyelmet fordít.