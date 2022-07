Tovább pusztít a szárazság: folyók tűnnek el szerte az országban

Egy hónap alatt eltűnt egy közepes méretű patak a Bükkben, ahová sok állat járt inni. De országszerte csökkent a tavak, folyók vízállása. Szolnoknál például még nem volt olyan alacsony a Tisza, mint most. A Magyar Tudományos Akadémiánál azt mondják, már 20 éve előrejelezték, hogy egyre több lesz az aszály sújtotta év – számolt be az RTL.

Napok óta lehet hallani arról, hogy olyan szintű szárazság tombol Magyarországon, ami miatt több városban már vízhiány lépett fel. Most pedig a jelek szerint már nem csak ezzel, de a patakok kiszáradásával is szembesülnünk kell. Ináncson, Borsod megyében egy mesterséges öntöző száradt ki most szinte teljesen, aminek a vizét a Hernádból biztosítják, aminek viszont most nincs elegendő vize arra, hogy az öntözőt táplálni tudják belőle.

Éppen ezért a környező kertészetekbe most az önkormányzatnak kell hordania a vizet, hogy egyáltalán túléljék a növények a szárazságot, miután a mederben már két hete nincsen jelentősebb mennyiségű víz.

A szakértők szerint viszont egyre gyakoribbak lesznek ezek az aszály sújtotta időszakok. A Magyar Tudományos Akadémia tagjai már 20 évvel ezelőtt megjósolták ezt a szárazságot:

Az emberi tevékenység, az üvegházhatások miatt a légkörnek a mérlege megbomlott, amit melegedésnek is szokás mondani. Ennek pedig nagyon sok következménye van

– mondta el az RTL-nek Padisák Judot limnoökológus.