Tempót válthat a drágulás a magyar boltokban: ezért fizet ősztől minden magyar többet

Ugyan az utóbbi egy évben brutálisan drágultak az élelmiszerek, egyes termékeknél 30-40%-os emelkedést is láthattunk, mégis úgy néz ki, a legrosszabb még hátra van. Jelenleg a hatósági áras benzin miatt a termelők is viszonylag olcsón jutnak üzemanyaghoz, viszont árstop megszűnésével még durvább élelmiszerdrágulásra számíthatunk – írja az Infostart.

Hollósi Dávid, az MKB Bank és Takarékbank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója úgy nyilatkozott a lapnak hogy a mostani termékeket még alacsonyabb áron állítják elő a benzinárstop miatt, ez viszont változhat ősztől. A szakember úgy gondolja, hogy akkor újabb élelmiszerár-emelési hullámmal kell majd szembenéznünk. "Az általános áremelkedés biztosan két számjegyű lesz" – mondta Hollósi.

A legnagyobb drágulás a sok energiát igényló termékeknél várható, de az aszály és a munkaerőhiány is áremelést okozhat majd. Hollósi azt sem zárta ki, hogy egyes áruk akár 50%-kal többe fognak kerülni a mostanihoz képest. Az áremelkedés ahhoz is köthető, hogy régebben volt általános drágulás az élelmiszeriparban, amire egyébként jellemző a periódusos, 10-15 évenkénti nagyobb áremelés."Most éppen átlépünk az olcsó élelmiszerek korából egy drágább szakaszba" – tette hozzá a szakértő. Szerinte egyébként ezt az nem az élelmiszer-fogyasztásuk csökkentésével fogják kompenzálni, hanem inkább más termékekből fognak kevesebbet vásárolni. Az áremelkedés mind a növényi, mind pedig az állati eredetű termékeket érinti. Ennek oka az, hogy az állattenyésztéshez használt gabona ára nagyon megemelkedett. De a kertészeti produktumok is drágulni fognak, méghozzá a minőségüktől függően jobban, vagy kevésbé.