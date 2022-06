Ukrajna már a héten EU-tagjelölt lehet: ezek az országok léphetnek még be a jövőben

Úgy néz ki, már ezen héten EU-tagjelölti státuszt kaphat Ukrajna: ezután még több évtizedig is eltarthat a rendes tagság elérése, de a döntés szimbolikus jelentősége óriási – írja a Bloomberg.

Az EU vezetői csütörtöktől tartanak kétnapos találkozót, a lap pedig névtelen források alapján úgy tudja, hogy ezen Ukrajna megkaphatja a tagjelölti státuszt, melyet támogat eu Európai Bizottság. Az EU azonban hangsúlyozta, hogy a tagságot nem lehet gyors úton megkapni. Ukrajnának számos feldata van még ennek az eléréséhez, többek között le kell számolnia az oligarchákkal és a korrupcióval. v

Az EU Bizottsága Ukrajna mellett támogatja Moldova tagjelölti státuszát is, Grúziáét azonban egyelőre nem. Orbán Viktor is egyetértett az új tagjavaslatokkal. Magyarország viszont Ukrajna és Moldova mellett támogatja a tagjelöltséget Grúzia és Bosznia-Hercegovina számára is. A lap forrásai szerint azonban erre most kevés az esély.