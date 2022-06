Nagyon mellélőttek: sokkal magasabb a magyar infláció, mint az OECD remélte

Sokkal rosszabbra módosította az OECD a világ országainak inflációs kilátásait abban az elemzésben, melyet a napokban közölt. Hazánknak alig hét százalékot prognisztoziáltak 2021 decemberében, ez a jóslás azonban optimistának bizonyult. Az orosz-ukrán háború kitörése után, most júniusban ugyanis a prognózis már 10,2 százalék lett 2022 egész évére vonatkozóan. Bár Magyarország egyáltalán nem álll rózsás helyen a listán, bőven akadnak olyan országok, ahol még rosszabb a helyzet.

Ha volt is remény arra, hogy a nemzetközi gazdaság lassan ugyan, de helyre tud állni a két évvel ezelőtt kitört járvány után, az ukrajnai háború egy perc alatt oszlatta el. A magas élelmiszer- és energiaárak, az ellátási lánc problémáinak folyamatos súlyosbodása azt eredményezte, hogy az infláció az egész világon folyamatosan emelkedik.

Különbség csak abban van, hogy melyik országban milyen értékben drágul az élet: néhány ország megúszta a komoly sokkot, máshol azonban, köztük Magyarországon is, több évtizedes csúcsok dőlnek meg. AZ OECD új elemzésében rávilágít, hogy az inflációs kilátások sokkal rosszabbak, mint fél évvel ezelőtt voltak – most benéztünk a számok mögé.

Felrobban az infláció a világban

AZ OECD tavaly demeberben, valamint idén júniusban is elemzést készített arról, hogy tagországaiban mekkora lehet a várható éves infláció mértéke 2022-re nézve. Ebből pedig nem rajzolódik ki túl pozitív kép: elemzésükben sokkal rosszabbak az inflációs várakozások erre az évre, mint decemberben voltak, Magyarországnak például 10,3%-os átlagos inflációt jósolnak most, de nem volt ez mindig így...

Mint infografikánkon is látszik, hazánknak az OECD decemberben 6 százalékot alig elérő inflációt jósolt, ezt azonban most csaknem a duplájára, 10,2 százalékra módosította. Abban nagyjából egyetértés mutatkozik tehát a hazai szakértőkkel, hogy az év végére talán megállhat az infláció növekedésének üteme, viszont hogy valóban helytálló lesz-e a jóslat, csak az év végén derül ki.

Ahogy látjuk, a világ legerősebb gazdaságai sem kerülték el a komoly pénzromlást. Bár itt az emelkedés a tavalyi jóslathoz képest csak három százalékos volt, az Egyesült Államok is a bőrén érzi a drágulást, a jelenlegi 7,4%-os érték negyven éves rekordot döntött meg. De nagyon magas értéket jósolnak a balti államoknak: Észtország, Litvánia és Lettország esetében a jóslat a decemberi 3-6 százalékokról 13-16 közé rakétázott.

Ezek az országok mind határosak az Ukrajnát lerohanó Oroszországgal, és a Szovjetunió egykori tagállamaiként a gazdasági függésük is rendkívül erős, így az oroszokra kivetett szankciókat ők is komolyan érzik.

Fent és lent

Ennél is komolyabb bajban van azonban Törökország, ahová az OECD már decemberben is jelentős, 23 százalékos inflációt prognosztizált, melyet most júniusban egészen hihetetlen, 72 százalékos inflációra "javított". A déli ország most is száguld a gazdasági összeomlás felé, és súlyosbítja a bajokat, hogy egyelőre terv sem nagyon létezik a kilábalásra.

Úgy tűnik ezzel szemben, hogy az erős európai gazdaságok, ha érintve is vannak a háború miatt kialakult helyzetben, meg tudják őrizni a nyugalmat a monetáris politikában. Svájc az OECD szerint az év végére is csak 2,5 százalékos inflációt lesz kénytelen elviselni, de Norvégiában sem éri majd el az öt százalékot. Az ázsiai nagy gazdaságok sem kell, hogy pánikoljanak: Japánban 1,9, Kínában pedig 2,03 %-os emelkedés várható az év végére. Ezek az értékek csak enyhén magasabbak a múlt decemberi jóslatnál.

23 éves csúcs Magyarországon

Az MNB a héten közölte az inflációs adatokat: eszerint májusban az árak 10,7% százalékkal voltak magasabbak, mint 2021 májusában. Ez nem csak lélektani határ, de két évtizedes csúcs is: utoljára 1999-ben voltak ilyen magasak az árak.

Az infografikán azt is láthatjuk, hogy a hazai infláció az utóbbi években egészen alacsonyan tudott maradni: az aranykor 2014-2015-ben volt, mikor még mínuszban is járt az inflációs érték. Azóta viszont folyamatos emelkedésben van, és többek között a háborúnak is köszönhetően mára túllépte a tíz százalékos lélektani határt. Az sem túl megnyugtató, hogy az elemzők csak jövőre várják a csökkenést, és az is csak akkor lesz lehetséges, ha a háború nem eszkalálódik tovább.

Mit jelent ez az országnak?

Ha az OECD jóslata beválik, és valóban 10,2 százalékos lesz 2022-ben az infláció Magyarországon. Akkor olyan történik, amire 1999 óta nem volt példa hazánkban. Akkor volt ugyanis utoljára olyan, hogy az éves hazai infláció két számjegyű volt, egészen pontosan 10 százalékos.

Ekkora mértékű átlagos éves drágulás tehát 23 esztendeje nem volt - akik tehát idén érettségiznek, még nem is éltek olyan Magyarországon, ahol ennyire gyorsan romlott volna a pénzük értéke.