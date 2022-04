Orosz-ukrán háború: az amerikai elnök szerint Putyin népirtást követ el Ukrajnában

Vlagyimir Putyin orosz elnök népirtást követ el az ukrajnai háborúban - erre utalt Joe Biden amerikai elnök kedden, az Iowa államban található Menlo városában tartott beszédében. Később újságírók kérdésére megerősítette a beszédben használt szavait. "Népirtásnak neveztem, mert egyre világosabb, hogy Putyin még annak a gondolatát is próbálja kitörölni, hogy valaki ukrán lehessen. A bizonyítékok egyre szaporodnak" - fogalmazott Biden. Az elnök szerint több bizonyíték is napvilágra került azokról a "szörnyű dolgokról, amelyeket az oroszok elkövettek Ukrajnában", és egyre többet tudnak a pusztításról.

Az amerikai médiának nyilatkozó szakértők szerint ez a kijelentés a Biden vezette kabinet Oroszországgal kapcsolatos retorikájának újabb lépése. Az amerikai kormány korábban azzal vádolta az orosz elnököt, hogy háborús bűnöket követ el, azonban a polgári áldozatokat követelő háborút eddig nem nevezte népirtásnak. Szakértők szerint Biden keddi megjegyzései tovább fokozzák az Egyesült Államok és Oroszország között fennálló feszültséget. Hírügynökségi információk szerint a Joe Biden vezette adminisztráció szerdán várhatóan bejelenti, hogy újabb 750 millió dolláros katonai támogatást nyújt Ukrajnának az orosz csapatok elleni harchoz.

Őrizetbe vették Viktor Medvedcsukot

Őrizetbe vette az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Viktor Medvedcsuk ukrán vezető politikust - közölte kedden este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebookon. Az államfő fotót is közzétett, amelyen a megbilincselt Medvedcsuk látható. A politikust oroszbarátként tartják számon ukrán földön. Zelenszkij nem közölt részleteket, csupán azt írta, hogy a politikust "különleges művelet" keretében tartóztatták le. További részleteket későbbre ígért.

Medvedcsuk az Ellenzéki Platform-Az Életért elnevezésű oroszbarát párt parlamenti képviselője és egyik vezetője. Hazaárulás vádjával házi őrizetre ítélték, de az Oroszország által Ukrajna ellen február 24-én indított háború kezdete óta nem tartózkodott abban a lakásában, ahol lennie kellett volna, ezért időközben az ügyészség elrendelte a letartóztatását. Hazaárulással azért vádolják Medvedcsukot, mert a gyanú szerint titkos katonai információkat adott át 2020-ban egy ukrán katonai alakulatról Oroszországnak. Tavaly októberben az ellene felhozott vádakat még terrorszervezettel történő együttműködéssel is kiegészítették a Donyec-medencei oroszbarát szakadárokkal meglévő kapcsolatai miatt, akikkel a gyanú szerint szénnel kereskedett.

Újabb légiriadó volt Kárpátalján

Kedden a délelőtti órákban újabb légiriadó volt Kárpátalján. A figyelmeztetést a légiveszélyre a megye teljes területére kiadták, a településeken megszólaltak a szirénák és az okostelefonokra telepített speciális alkalmazások is veszélyt jeleztek. A riadó ezúttal csupán pár percig tartott, de korábban több órás légiriadóra is volt példa. Az orosz támadás intenzív időszakában előfordult, hogy három-négy riasztást is elrendeltek egyetlen nap alatt, de a Magyarországon kívül Lengyelországgal, Szlovákiával és Romániával határos Kárpátalját mindeddig nem érte légicsapás.

Légiriadó esetén a lakóhelyen ki kell kapcsolni a gázt, a villanyt és a legfontosabb iratokkal, valamint némi víz- és élelmiszertartalékkal óvóhelyre kell vonulni. Ha ez nem lehetséges (például nincs a közelben ilyen), akkor a lakóház pincéjébe kell behúzódni, végső esetben pedig a fürdőszobát vagy hasonló zárt helyiséget javasolják igénybe venni. A légiveszély elmúltáról a szirénák hangján kívül a rádiók, az okostelefonok alkalmazásai és a közösségi oldalak segítségével is tájékoztatja a lakosságot a területileg illetékes katonai közigazgatás.

Mintegy 870 ezer ukrán háborús menekült tért vissza Ukrajnába

Mintegy 870 ezer ukrán háborús menekült tért vissza eddig a hazájába - közölte kedden az ukrán határőrség szóvivője. Mint mondta, naponta 25 ezer és 30 ezer közé tehető a visszatérő menekültek száma. Hozzátette, hogy időközben egyre több nő, gyermek és idősebb férfi is érkezik, míg a háború első heteiben főleg hadra fogható férfiak voltak távoztak.

Az ENSZ adatai szerint a február 24-én kezdődött orosz hadművelet óta 4,6 millió ember menekült el Ukrajnából, s a becslések abból indulnak ki, hogy további hétmillió ember próbált az ország más, biztonságos térségeiben menedéket találni.

Több évre szóló élelmezési problémát okoz a konfliktus

A világ több évre szóló élelmezési válsággal néz szembe, mivel az ukrajnai háború megszakítja a mezőgazdasági termelést, és felfelé hajtja az alapvető termények világpiaci árát - jelentette ki kedden David Beasley, az ENSZ Élelmezési Világprogramjának (WFP) vezérigazgatója. Kifejtette, hogy 8-9 milliárd dollárra lenne szüksége, hogy megbirkózzék a globális élelmiszerválsággal. Mint mondta: jelenleg mintegy 280 millió embert fenyeget éhínség. "Ez az egész világ gondja" - szögezte le.

A nyugati országok súlyos gazdasági szankciókat rendeltek el Oroszországgal és a vele szövetséges Fehéroroszországgal szemben a február 24-én megindított ukrajnai háború miatt. Az Európai Unió május 8-án hatályba lépő ötödik szankciós csomagja egyebek között megtiltja európai vállalkozásoknak orosz műtrágya behozatalát. Az amerikai kormány már 2021 augusztusában szankciós listára helyezett több fehérorosz céget, köztük a szalihorszki Belaruszkalijt, amely a világ káliumalapú műtrágya-termelésének több mint 15 százalékát adja. Az amerikai szankciókat 2021 decemberében kiterjesztették a káliumalapú fehérorosz műtrágyák exportjával foglalkozó BKK cégre is.