Orosz-ukrán háború: ez fájni fog a magyaroknak, durva drágulás jöhet a hazai boltokban

Oroszország és Ukrajna is a világ legnagyobb búzatermelő- és exportáló országai közé tartoznak, azonban a háború miatt idén mindkét ország szállítása jelentősen csökkenni fog. Az már most biztos, hogy Ukrajnában feléval csökken a tavaszi vetés, ez pedig itthon biztos komoly drágulást fog jelenteni.

Az ukrán búzaszállítmáés már leállt a háború miatt, és az is nyilvánvaló, hogy idén a tavaszi vetés jóval elmarad az átlagos szinttől. A Portfolio cikke szerint akár 54,6%-kal eshet vissza Ukrajna gabonatermelése, az export pedig akár harmadával lehet kevesebb. Ez összhangban van ukrán mezőgazdási miniszter, Roman Lescsenko kijelentésével, hogy a szokásos 15 millió hektár helyet csak 7 millió hektáron kezdi meg Ukrajna a tavaszi vetést. Az ukrán búzatermelés csökkenése szinte biztosan drágulást fog okozni itthon és egész Európában is.

Az ukrán háború miatti búzakiesésnek globális szinten is súlyos következményei lehetnek: Afrika búzaimportjának több mint fele érkezik Ukrajnából és Ororszországból. Az ellátási problémák és a drágulás miatt akár elindulhat egy újabb migrációs hullám is – írja a Világgazdaság. A helyzetet csak nehezíti, hogy Oroszország, Ukrajna és Fehéroroszország nagy mennyiségben gyárt és exportál műtrágyát. A műtrágya ára már a háború előtt is magas volt a megdrágult földgáz és szén miatt, amit csak fokoztak az Oroszország ellen hozott szankciók. Emiatt világszerte kevesebb műtrágyát tudnak vásárolni a gabonatermelők, és csak kisebb területet tudnak bevetni – így világszinten kevesebb búzára számíthatunk idén, ezzel a problémával pedig ősszel fogunk szembesülni.