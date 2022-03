Már dübörög a globális zöldség-, virágpalánta átverés: ha most vásárolsz, annak csúfos vége lehet

A tavasz és meleg idő kezdetével mindenki szívesen van kinn, akinek pedig kertje vagy erkélye van, az már talán neki is kezdett a magvetésnek és a kiültetésnek. Azonban érdemes arra figyelni, milyen növényeket hagyunk kinn éjszakára is, mert a túl korán kiültetett palánták elfagyhatnak az éjszakai hidegben.

Most már nem csak a naptár szerint van tavasz, hanem valóban itt a jó idő – a héten már akár 20 fok is lehet. Ahogy egyre jobbra melegebb van, úgy töltenek sokan több időt kinn, és kezdenek bele a tavaszi kerti munkákba. Azonban érdemes odafigyelni, mikor mit ültetünk ki: a túl szorgalmas kertészek munkáját könnyen tönkre teheti a fagykár.

Sok helyen már lehet kapni a tavasszal aktuális kerti eszközöket, a virágmagokat, és pár boltban már árulják a haszonnövények palántáit is. A napközbeni jó időtől sokan azt gondolhatják, hogy nyugodtan ki lehet már ültetni a növényeket. A gond ezzel az, hogy amíg éjszakánként fagypont közeli hőmérsékleteket mérünk, addig egyszerűen túl hideg van kinn a palántáknak.

A hibázás lehetőségét jól mutatja, hogy szakértők is figyelmeztetnek a túl korai kiüteltés veszélyeire: a Pénzcentrum is talált egy TikTok videót, melyben Megyeri Szabolcs kertész ennek a veszélyeire hívja fel a figyelmet. Ahogy a videóban is elhangzik, itthon egy meglehetősen ellenmondásos rendszer alakult ki: az áruházak és a boltok évről-évre egyre korábban kezdik árulni a haszon- és a dísznövények palántáit.

Ne hagyjuk magunkat becsapni: ezeket csak április végén-május elején lehet kiültetni, ugyanis akkor már elég meleg lesz a növényeknek éjjel is.

Megyeri a videóban azt is megmutatja, mekkorának kell most lenni a paradicsompalántáknak. A kertész végső soron arra figyelmeztet, hogy paradicsom és más zöldségek palántáit még ne tegyük, mert ezeknek a fóliasátorban van a helye, a kiültetésük pedig egyáltalán nem aktuális, ezért most még nem is biztos, hogy érdemes őket megvenni.

Palánták a boltokban

A szakértő pedig nem lőtt mellé, a Pénzcentrum ugyanis már most is talált megvásárolható palántákat a különböző kiskereskedelmi áruházak akciós újságjaiban. A kertészeti áruházakban és a szupermarketekben ugyanis már ettől a héttől is kaphatóak palánták. A Lidlben például 2 000 forintba kerül az eperpalánta, de ugyanúgy a Spar, az Aldi és az Auchan is elkezdte már árusítani a különböző gyümölcspalántákat, ahogy ez a Pénzcentrum akciós újság-figyelőjéből is kiderül.

Ne hagyjuk azonban, hogy a korai értékesítés vagy az akciók megtévesszenek minket – a gyümölcs- és zöldségpalánták kiültetése csak április végén, május elején lesz aktuális. Addigra már tartósan meleg idő lesz, és éjszakánként sem süllyed nulla fok alá a hőmérséklet, így a kiültetett palántákat sem fenyegeti az esetleges fagykár. Ha tehát valaki elcsábulna, és már most venne palántát, addig amíg tartanak a fagyok, a szakértői útmutatások alapján, egyelőre ne ültesse ki azokat.