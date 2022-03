Benzinárstop: itt vannak a pontos részletek, ennyivel csökken a jövedéki adó

Több kormánydöntés is megjelent csütörtök este 10 órakor a Magyar Közlönyben, ami a benzinárstop fenntartásával kapcsolatos legújabb kormányzati intézkedéseket tartalmazza. Ebből kiderül: a február végén életbe lépett 5 forintos jövedéki adócsökkentésre jön rá még a literenkénti 20 forintos újabb adócsökkentés.

A Kormány 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról című rendelet kimondja, hogy nem hatósági áras termék, amennyiben azt üzemanyagtöltő állomáson a többi nyilvánosan elérhető kútfejtől – amennyiben az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője a kútfej közvetlen környezetének műszaki kialakításával biztosítja – elkülönített – legalább 80 liter/perc feletti átfolyási (töltési) sebességű – kútfejen értékesítik.

Továbbá olyan külföldi rendszámú jármű töltésének céljából értékesítik, amely nem minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet szerinti motorkerékpárnak, quadnak, segédmotoros kerékpárnak, motoros triciklinek és mopedautónak, továbbá a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti személygépkocsinak, 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsinak, illetve olyan magyar rendszámú jármű töltésének céljából értékesítik, amely nem minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet szerinti motorkerékpárnak, quadnak, segédmotoros kerékpárnak, motoros triciklinek és mopedautónak, továbbá a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti személygépkocsinak, 7,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsinak.

2022. március 13-a 0 órától kizárólag a nagy nyomású kútfejen szolgálható ki üzemanyag a fentebb meghatározott jármű részére. 2022. március 13-a 0 óráig, amennyiben az üzemanyagtöltő állomáson a feltétel biztosított, kizárólag a nagy nyomású kútfejen szolgálható ki a fentebb felsorolt és meghatározott jármű. A korlátozás nem alkalmazandó a 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, a közútijárművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti traktor vagy mezőgazdaságierőgép üzemanyaggal történő kiszolgálására, vagyis ők továbbra is a 480 forintos hatósági áron tankolhatnak.

Az 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet szerinti hatósági áron történő értékesítés esetén a beszállító köteles folyamatosan tájékoztatást adni az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője számára arról a nagykereskedelmi árról, melyet hatósági ár hiányában alkalmazna - mondja ki a szabályozás.

Adócsökkentés

Ugyanennek a rendeletnek az 5. paragrafusa tartalmazza az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését. Ezek szerint február végétől a benzin esetében 115 000 forint / ezer liter volt a jövedéki adó (120 000 forint / ezer liter összeg volt ezt megelőzően) és ez most tovább csökken 95 000 forint / ezer literre. Vagyis literenként a két hete életbe lépett 5 forinton felül további 20 forintos adócsökkentés valósul meg itt.

február végétől a gázolaj esetében 105 350 forint / ezer liter volt a jövedéki adó (110 350 forint / ezer liter összeg volt ezt megelőzően) és ez most tovább csökken 85 350 forint / ezer literre. Vagyis literenként a két hete életbe lépett 5 forinton felül további 20 forintos adócsökkentés valósul meg itt is.

Jogkövetkezmények

Azt is szabályozza a rendelet, hogy a fenti kötelezettségek megtartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fogja ellenőrizni. Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az (1) bekezdés szerinti ellenőrzése során megállapítja az e kormányrendelet szerinti kötelezettségek megsértését, 6 000 000 forinttól 15 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki. A jogkövetkezmény azonos napon több, egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható. A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15. napon belül kell megfizetni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos honlapján közzétett számlaszámra. A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. Egy másik rendeletében módosítja a kamionstop rendeletet, miszerint veszélyhelyzetben az időszakot két nappal kiterjesztheti.