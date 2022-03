Egyre nagyobb a baj az orosz gazdaságban: Putyin exporttilalmat rendelt el - hírösszefoglaló

A Pepsi és a Coca-Cola is felfüggeszti oroszországi működését, csatlakozva több világcéghez. Közben a Fitch ismét leminősítette Oroszországot, Putyin pedig exporttilalmat rendelt el.

Felfüggeszti oroszországi működését a Pepsi, a Coca-Cola, a Starbucks és a McDonald's is - jöttek éjjel sorra a bejelentésk. A McDonald's közölte, orosz alkalmazottait nem rúgja ki, randesen kapnak fizetést a zárás alatt, az éttermek előtt sorok alakultak ki a bejelentés hírére.

A Yum Brandshez tartozó Pizza Hut és KFC éttermek is bezárnak. A Universal is csatlakozott a zeneipari bojkotthoz, a Ferrari ésa Lamborghini is bejelentette, hogy nem szállít Oroszországba.

Tűzszünet jön a civilek evakuálására

Moszkva ismét tűzszünetet jelentett be a támadás alatt álló városokra az orosz állami média jelentései szerint - írja a BBC. A humanitárius folyosókat ismét Kijevnél, Csernyihevnél, Szuminál, Harkivnál és Mariopulnál nyitják meg, ez lesz a harmadik ilyen parancs.

Korlátozzák a devizafelvételt Oroszországban

Közben a Fitch ismét leminősítette Oroszországot: a hitelminősítő egy hete sorolta BBB-kategóriából B-be az országot, most B-ből C-be kerültek az orosz államkötvények. Magyarul a Fitch ezzel a lépéssel a bóvli kategóriába helyezte Oroszország kötvényeit.

Az orosz jegybank pedig bejelentette, hogy a devizaszámlával rendelkező állampolgárok szeptember 9-ig nem vehetnek fel 10 ezer dollárnál nagyobb összeget. Ha valaki ennél több pénzt akar felvenni, a 10 ezer dollár feletti összeget csak rubelben kaphatja meg. Függetlenül attól, hogy az ügyfelek milyen devizában vezetik számlájukat, a pénzfelvételeket amerikai dollárban fizetik ki.

Putyin megtiltja egyes nyersanyagok exportját

Rendeletben tiltotta meg Vlagyimir Putyin bizonyos áruk és nyersanyagok exportját. Az orosz kabinet a következő 48 órában dönt a tilalom alá eső áruk és országok pontos listájáról. A tiltás év végéig lesz érvényben.

Aggódnak Csernobil miatt

Az egykori ukrán atomerőmű, Csernobil egyre inkább elszigetelődik a külvilágtól, mióta az orosz egységek elfoglalták, közölte kedden a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ). Az MTI által idézett tájékoztatás szerint a létesítmény mintegy 210 technikusa és helyi biztonsági személyzete csaknem két hete folyamatosan szolgálatban van az atomerőműben, mert az orosz irányítás alatt nem történt műszakváltás. Van vizük és élelmük, de a helyzetük egyre romlik. Ráadásul a NAÜ már nincs kapcsolatban a létesítmény megfigyelő berendezéseivel, amelyek biztosítják, hogy minden nukleáris anyag a helyén van Csernobilban.