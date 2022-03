Egekbe szökhet a nyaralásunk ára: belföldi utazásnál is fájhat a 400-as euró

Az elmúlt napokban eddig még sosem látott zuhanásba kezdett a forint a nemzetközi piacon, ami az életünk minden területére ki fog hatni hosszútávon. Nem csak az élelmiszerárak szökhetnek könnyedén az egekbe, de akár a nyaralásunk ára is többszöröse lehet a tervezettnek.

A forint tegnap óriási mélyrepülésbe kezdett és pár óra alatt elérte a 400-as euró árfolyamot. Az, hogy a forint ilyen hirtelen ekkora zuhanásba kezdett az életünk minden területére ki fog hatni, hiszen az élelmiszer, a használati cikkek és a nyaralásunk is komoly összegekkel fog drágulni. A Népszava járt utána annak, hogy megnőtt-e a forgalom a pénzváltóknál, illetve pontosan mire lehet számítani.

Az egyik megkérdezett férfi például arról panaszkodott most, hogy összesen 90 ezer forinttal fog drágulni a nyaralás a családjával, mert addig várt a pénzváltással és reménykedett abban, hogy erősödni fog a forint, hogy most 400 forintos árfolyamon kénytelen pénzt váltani. De ez a lap elmondása szerint egyedi eset, a felkeresett pénzváltók szerint nem történt hirtelen növekedés és eurót se akarnak többen forintra váltani.

Az utazási irodák ennek ellenére bizakodóak, és még semmi konkrétumot nem tudnak elmondani, hiszen ilyenkor még a legtöbb család csak a tervezési fázisnál tart, ritkán foglalnak le utakat már március elején.

Sokan ilyenkor még csak tervezik a nyári programot, konkrét foglalásból kevesebb akad, visszamondani pedig, ha valaki már rendelkezik lefoglalt szálláshellyel, s drágállja majd az új árat, ráérnek két héttel az utazás előtt is, addig a legtöbb esetben költség és veszteség nélkül megtehetik

– árulta el egy magyar utazási iroda egyik munkatársa, aki szerint a következő hetek, hónapok döntik majd el, hogy mennyien mondanak le a külföldi nyaralásról az idén. Az is megeshet, hogy csak olcsóbb szállást néznek maguknak, távolabb a vízparttól. De a szakértők szerint az is előfordulhat, hogy sokan a belföldi nyaralás mellett fognak dönteni annak ellenére is, hogy a gyenge forint idehaza is áremelést hoz majd valószínűleg, de nem akkorát, mint a dollár- vagy euróárfolyamhoz viszonyítva.

De a forint drágulása nem csak a turizmusban hozhat változásoka, a boltokban is várhatóan mindennek meg fog nőni az ára, azoknak a termékeknek is, amiket itthon állítunk elő. A drága euró ugyanis azokat a kereskedőket is sújtja, akik nem közvetlenül a vevőknek adják el a külföldről behozott termékeiket, hanem mondjuk valamilyen gyárnak, hiszen az ő bevételük a most nagyon keveset érő forintban keletkezik, viszont az áruért nekik is valutában kell fizetniük. Ezáltal pedig a szolgáltatáshoz szükséges eszközök drágulni fognak és a végtermék vagy a hazánkban eladott szoltáltatás ára is ezzel arányosan nőni fog.