Még durvább drágulást hozhat a boltokban a rekord-gyenge forint: vannak, akik mégis jól járnának ezzel

A forint soha nem látott mértékben gyengült ma délután az euróhoz képest. Volt a napnak olyan pontja, amikor a 400 forintot is átlépte az euró jegyzése. Most az árfolyam valahol 397 forint környékén jár, és az orosz-ukrán háború egyre hevesebb folytatása miatt nincsenek túl jó kilátások a magyar valutára nézve. Egy tartós, durva forintgyengeség persze milliónyi magyart érintene negatívan, idővel ugyanis rengeteg termék, főleg amiket importálnak az országba, megdrágulna. Ezzel szemben a magyar munkaerő még olcsóbb lenne a külföldi cégek számára, jól járna az export, és azok is, akik tőlünk nyugatabbra keresnek pénzt, de azt itthon költik el. Sőt, közvetetten még a hazai turizmusra is kedvezően hathat a gyenge forint. A kérdés tehát nem fekete vagy fehér, az viszont biztos, hogy nem túl rózsás a helyzet.

Bár most a helyzet szinte percről-percre változik, a délelőtti órákban már 400 (!) forintba is került egyetlen euró, de a dollárhoz képest, még ennél is durvább mértékben esett a magyar valuta értéke. Jelen pillanatban az látszik, hogy egy euró körülbelül 397 forintos jegyzésnél látszik megnyugodni, ami a pénteki értéknél 2,8 százalékkal magasabb. A dollárhoz képest viszont ennél is többet, 3,3 százalékot romlott mostanra a forint, egy dollárt most 367 forintért adnak.

És hogy miért most a nagy gyengülés? A korábbi folyamatos monetáris politika mellett a mostani súlyos beszakadás egyértelműen az orosz-ukrán háború miatt történik. A magyar valuta mellett természetesen több környéki valutát is ütnek, de ekkora mértékű beszakadásról azért máshol nem lehet beszélni. A soha nem látott, történelmi mélyponton lévő forint pedig kemény hatással lehet az állampolgárok mindennapjaira is, ám ezeket a negatív hatásokat nem biztos, hogy rögtön az első pillanattól érzékelni fogja az ember.

Mivel jár a rekord gyenge forint?

Alapvetően, ha az forint tartósan gyenge marad az euróhoz képest, és itt a hangsúly a tartósan szócskán van, akkor gyakorlatilag minden termék drágulni fog idővel Magyarországon, amiért a kereskedő euróban fizetett, de a vásárlóknak a boltok polcain már forintban adja át a termékét. Egyszóval minden import termék ára idővel nő akkor, ha tartósan gyenge a forint. Ha tehát tartósan ilyen gyenge marad a forint, mint ahová ma délelőtt zuhant, akkor az eddigieknél még nagyobb drágulás várható Magyarországon.

A képlet azonban ennél természetesen bonyolultabb. Azt ugyanis a kiskereskedők is tudják, hogy valamilyen szinten védelmezni kell magukat attól, hogy egy hirtelen árfolyam esés következtében nagy veszteséget szenvedjenek el. Ezért az importált termékeknél, vagy a gyártóknál a szintén importált alapanyagok, berendezések esetében ügyelni kell arra, hogy az árak elemzésekor milyen árfolyamot veszünk figyelembe.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára lapunknak korábban azt mondta „a forint gyengülése kapcsán, léteznek úgynevezett keretszerződések, napi üzleti szerződések, ezek esetében ki lehet kötni az árfolyamkockázatok mérséklését, például az árfolyambiztosításokkal.”

Ez persze pénzbe kerül, de lehet, még mindig kevesebbe, mint egy ilyen történelmi mélypont, mint ahová most esett a forint.

A fő kérdés tehát az, meddig húzódik el a mostani rekord-gyenge időszak a forint életében, hiszen a fentebb említett szerződéseket nyílván nem egyik pillanatról a másikra kötik meg az említett cégek. Viszont, ha a cégek azzal számolnak, hogy hosszabb ideig fennmarad a kedvezőtlen árfolyamszint - és ez végül be is következik -, az már az árakban is megmutatkozik, a vásárló is érzékelheti a boltban.

Nem minden egyik napról a másikra történik

Ugyanez igaz például más termékekre is, így például az elektronikai cikkek piacára is. Ahogy korábban, a pandémia alatt is láthattuk, ezen a területen például a legnagyobb magyar cégek közül sokan megfelelő készletekkel rendelkeznek. Ez egyben azt is jelenti, hogy a mostani rekord-drágulást a már meglévő készletek, amikor hónapig biztosan kitartanak, nem érzik meg, ezért azokat a végfogyasztók felé nem is kell átterhelni.

Ez pedig azt is jelenti, hogy az úgynevezett keretszerződéseken túl például a megfelelő készletezés is védhető közvetett módon a vásárlókat. Természetesen ez sem tarthat örökké, úgyhogy itt is igaz az, hogyha tartósan ennyire gyenge marad a forint, akkor például az elektronikai cikkek vagy más, nagyobb értékű, külföldről Magyarországra kerülő termékek ára (amit jellemzően euró alapon fizetnek ki a kereskedők) igencsak meglódulhat.

Sokan közvetlenül is érezni fogják

A fentebb említett példáknál természetesen sokkal húsba markolóbb tud lenni rövid távon az ilyen gyenge forint, ha az ember éppen külföldről rendelne valamilyen terméket. Hiszen amíg pénteken egy 100 eurós termék 38 000 forintba került, addig ez most már volt, hogy 40 000-be lett volna. Természetesen minél drágább egy termék, annál több a bukta rajta akkor, ha forintot váltva fizetne érte az ember.

Ugyancsak hirtelen a csapás akkor, ha valaki például nyaralni készül. A repülőgépjegy-árak ugyanis szinte rögvest megérezhetik a drágulást. De ugyanígy a saját szervezésű utazások, nyaralásoknak is hirtelen nagy ütés lehet, egy ilyen gyorsan bezuhanó forint. Egyfelől költőpénz gyanánt biztos, hogy többet kell váltania az embernek, és a külföldi tankolás is drágább lesz, meg úgy általánosságban minden, amiért euróban kell fizetni.

A gyenge forint mindenkire kihat

Akárhonnan is nézzük, ha tartósan gyenge marad a forint, akkor rengeteg termék fog megdrágulni Magyarországon. Természetesen gondolhatnánk, hogy azok a termékek, amiket itthon állítunk elő, megúszhatják ezt. De ez sem feltétlenül így van, ugyanis a drága euró azokat a kereskedőket is sújtja, akik nem közvetlenül a vevőknek adják el a külföldről behozott termékeiket, hanem mondjuk valamilyen gyárnak.

Az ő bevételük a most keveset érő forintban keletkezik, ám az áruért nekik is valutában kell fizetni. Ebből pedig egyenesen következik, hogyha az alapanyagok, illetve különböző, termékek vagy szolgáltatások előállításához szükséges eszközök drágulni fognak, akkor a végtermék vagy a hazánkban eladott szolgáltatás is drágulni fog.

Nem igaz tehát az a közkedvelt, internetes kommentfalakon sokat hangoztatott vélekedés, hogy ha valaki forintban kapja Magyarországon a fizetését, és forintban fizet termékekért, szolgáltatásokért, akkor őt nem érint a forint euróhoz viszonyított ereje.

Mindezeken felül, ha gyenge a forint, az a benzinárra is kihatással van. Méghozzá a forint-dollár árfolyam miatt. Persze, Magyarországon most mind kis-, és nagykereskedelemi szinten árstop van a benzinre, de ez örökké nem tartható állapot. Arról nem is beszélve, hogy a most újra felfutóban lévő használtautó-piacnak, a zömmel Németországból való gépjármű-behozatalnak sem jó tesz jót, ha tartósan gyenge marad a forint, hiszen ez a használt járművek árának az emelkedéséhez is vezet.

Kik járnak jól a gyenge forinttal?

Elsősorban a hazai exportcégek (a nagyvállalatok is, akik bár Magyarországon állítják elő a termékeket, de azokat külföldön értékesítik), ők mindenképp győztesei ennek, hiszen náluk épp az ellenkezője valósul meg, mint azoknál, akik termékeket importálnak. Ők a termékekért a forint gyengesége miatt értékékesebb eurót kapnak, ami ha gyenge a forint, többet ér idehaza. Ugyancsak jót tehet közvetett módon a hazai turizmusnak is a dolog, lévén, hogy a külföldi turistáknak még vonzóbb hely lehet Magyarország (főleg a pandémia után), hiszen ha gyenge a forint, akkor hazánk még olcsóbb hellyé válik a számukra, egyszerűen azért, mert az ő valutájuk többet fog érni itt. Ez igaz a szállásra, és minden másra is, amiért Magyarországon forinttal fizetnek.

Egy ilyen történelmi mélypont – sokaknak meglepő lehet – jól jöhet a Magyar Nemzeti Banknak is, ők ugyanis mint entitás, óriásit kaszálhatnak ezen. Emlékezzünk, nem volt olyan régen, 2021-ben, mikor az MNB kiadta éves jelentését, kiderült, hogy a hazai központi banknak közel 300 milliárd forintos eredménye keletkezett a devizaárfolyam-változásból. Elemzésében akkor a Portfolio azt írta, ha levonnánk az árfolyameredményt, akkor 2016 óta a legalacsonyabb lett volna a jegybank profitja. A jelentős árfolyameredmény egyébként egyrészt a forint gyengülésének, másrészt az állam megnövekedett devizaigényének volt köszönhető.

A gyenge forinttal természetesen jól járnak azok is, akik jellemzően külföldön dolgoznak, de itthon költik el a pénzüket. Akár Ausztriában vagy például Németországban vannak idénymunkán, esetleg ingáznak. Az ő euróban megkeresett fizetésük, most minden eddig tapasztaltnál többet ér Magyarországon. Ugyancsak jól járnak azok is, akiknek valamilyen rokona dolgozik tőlünk nyugatabbra, és mondjuk pénzt küld haza, természetesen most az is többet ér, mint korábban.

Ha magyar munkavállalók nem is, a külföldi cégek, akik foglalkoztatják őket, jól járhatnak a gyenge forinttal (ők azok, akiket korábban már az export cégeknél említettünk). A tartósan gyenge forint ugyanis még olcsóbbá teszi a magyar munkaerőt, amivel értelemszerűen az őket foglalkoztató cég versenyképesebb lesz. Ilyen értelemben akár beruházások is jobban csábíthatók hazánkba.

Összegzés

A gyenge forint értékelése tehát önmagában sohasem fekete vagy fehér, az viszont biztos, hogy a szomszédunkban zajló orosz-ukrán háború nagyon nagy erővel üti a magyar forintot, aminek biztosan nem lesz jó következménye. Ráadásul a szakértők szerint a nyomás csak akkor fog enyhülni a magyar valután, ha véget érne a háború. Nem véletlen, hogy az Ukrajnával szomszédos országokban szinte kivétel nélkül gyengülnek a valuták, de tény, hogy a magyar forint szinte mindegyiknél rohamosabb mértékben.

Azt viszont látni kell, hogy a forint fundamentális helye nem itt van, ahol most, de a piaci hangulat nagyon ideges most, egekben az energiaárak, és az orosz-ukrán háború sem úgy fest, mintha nyugvópontra kerülne, sőt. Azt lehet tehát mondani, hogyha némileg megnyugodna a piac, akkor a 380 forintos euróhoz való visszatérés viszonylag hamar megtörténhetne, a baj csak az, hogy ez a megnyugvás egyelőre nincs belátható távolságban

- értékelte a forint történelmi mélyrepülését Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője március 7-i gyorselemzésében.