A magyarországi kötelező sorkatonaságról vallott Benkő Tibor: ez most a terv

Az orosz-ukrán konfliktus sokakat gondolkodtatott el, hogy Magyarország honvédsége el tudná-e látni megfelelően az ország védelmét háborús helyzetben. Benkő Tibor honvédelmi miniszter nemrég nyilatkozott erről a Parlamentben és egy másik eseményen is – írja a Telex.

A honvédelmi és rendészeti bizottság hétfői rendkívüli ülésén és egy másik eseményen is kérdezték Benkő Tibort arról, tervezik-e a kötelezői sorkatonai szolgálat visszavezetését. A téma aktualitását természetesen a szomszédunkban zajló orosz-ukrán háború adja – sokakban merülhet fel, hogy újra szükség van-e a férfilakosság hadi képzésre Európában.

Jelenleg itthon az önkéntés honvédelem rendszere alapján működik a katonaság, ezt igyekezett támogatni pl. a kadétprogram is a honvédelmi versenyek az utóbbi években. Benkő is azt hangsúlyozta, céljuk, hogy a fiatalok önkéntes alapon is akarjanak katonai szolgálatot vállalni, mert a „kötelező az nem jó”.

A honvédelmi miniszter kijelentette, hogy a kormánynak jelenleg nem célja a kötelező sorkatonaság újrabevezetése.

Ehelyett hozták létre 2003-ban az önkéntes katonai tartalékos szolgálatot, melynek köszönheten ma már több mint 11 ezer önkéntes van a honvédségnél.