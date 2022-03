Friss! Már Kijev ostromára készülhetnek, alig jutottak előre az oroszok a hétvégén

Vasárnap éjjel is folytatódott a háború Ukrajnában, hétfő reggelre további cégek vonultak ki Oroszországból, a kőolaj ára 2008 óta nem volt ilyen drága. Ezek történtek vasárnap éjjel és hétfő reggel.

Tovább folytatódik a bojkot Oroszország ellen, már a Netflix, a PwC és a KPMG is kivonul Oroszországból. Vasárnap a világ legnagyobb könyvelési cége, a PwC (Pricewaterhouse Coopers) jelentette be kivonulását az orosz piacról, írta a Sky. A cég 3700 orosz céggel állt kapcsolatban, nagyjából 3500 dolgozója van az országban. A PwC kinvonulása dominót indíthat el, a KPMG is felfüggesztette oroszországi tevékenységeit,írta a telex. A Variety információ szerint a Netflix is felfüggeszti orosz gyártását, a szolgáltatást pedig felfüggeszti. Az osztrák OMV olajtársaság is leállította oroszországi befektetéseit, valamint azt is fontolgatja, hogy kilép a Juzsno-Russzkoje olaj- és gázmezőfejlesztési projektből.

Az OMV erről szóló közleményében az áll, hogy a döntés értelmében a jövőben nem fektetnek be Oroszországba és hogy Oroszországot már nem tekintik az OMV kutatási és termelési portfóliója egyik kulcsfontosságú régiójának. Emellett megkezdik a Juzsno-Russzkoje olaj- és gázmező fejlesztési projekt 24,99 százalékos részesedésének stratégiai felülvizsgálatát.

Amerika nem számít arra, hogy Odesszát bombázni kezdenék

Azután, hogy vasárnap az orosz erők megsemmisítették Vinnicja repterét, Volodomir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy az oroszok Odessza bombázására készülnek. A Reuters egy névtelenségét kérő, amerikai honvédelmi tisztviselőre hivatkozva azt írja, hogy az Egyesült Államok nem számít arra, hogy Odessza megtámadása a küszöbön állna. A tisztviselő azt is elmondta, hogy az oroszok az invázió kezdete óta nagyjából 600 rakétát lőttek ki Ukrajna különböző területeire, és az invázió előtt a határon felsorakoztatott egységek nagyjából 95 százaléka már behatolt Ukrajnába.

Vasárnap késő este újabb beszédet tett közzé Facebook-oldalán Volodomir Zelenszkij ukrán elnök, aki a nap eseményeire reflektált, köztük a Mariupolnál megszegett tűzszünetre és arra a tüzérségi támadásra, amely az Irpiny településéről menekülőket érte. A támadásban a város polgármestere szerint nyolcan haltak meg, köztük egy négytagú család.

Az ukrán elnök azt mondta, nem fognak megbocsátani a kilőtt rakétákért, és azért, hogy fegyvertelen civilekre nyitottak tüzet. Zelenszkij ezután arról beszélt, hogy az orosz erők olyan létesítményeket bombáztak, melyeket még a szovjet kormány építtetett, és ma már lakossági zónákban vannak, ahol ezrek dolgoznak. Az ukrán elnök szóvá tette, hogy egyetlen nyugati vezető sem reagált a vasárnapi eseményekre. Szerinte a történtek azt is bizonyítják, hogy az eddigi szankciók nem riasztják el a támadó erőket, majd arról beszélt, hogy meg fogják büntetni azokat, akik az említett bűntetteket elkövették.

A britek szerint a hétvégén alig haladtak előre az oroszok

A brit védelmi minisztérium összegző jelentése szerint a hétvégén valószínűleg alig haladtak előre valamit az oroszok, és az is valószínű, hogy eddig nem sikerült a dátumra beosztott céljaikat elérni. Ugyanakkor az elmúlt 24 órában folytatták a légi és szárazföldi csapásokat, katonai és civil célpontokra is támadtak egyaránt. Mikolajiv, Harkiv, Csernyihiv városait sok találat érte, és leginkább Mariupolt sújthatta legsúlyosabban az ágyúzás.

Oroszország felfüggesztését kéri az Interpoltól a brit belügyminiszter

Priti Patel brit belügyminiszter levélben kérte az Interpolt (a Bűnügyi Rendőrség Nemzetközi Szervezetét), hogy fügessze fel Oroszország hozzáférését a szervezet rendszereihez. A brit belügyminiszter kitért arra is, hogy nemcsak ő, hanem Ukrajna, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és az Egyesült Államok is erre kéri az Interpolt – levelében velük közösen ismételte meg a kérdést az Interpol felé. Mint fogalmazott, Oroszország azonnali felfüggesztését kérik, mert az oroszok „visszaéltek ezekkel a rendszerekkel és most lépnünk kell az Interpol integritásának védelmében”, olvasható a telexen.

Leállítja Ukrajna egyes termékek exportját az élelmiszerhiány veszélye miatt

Leállítja Ukrajna egyes élelmiszerek exportját, írja a CNN. Az ukrán kormány közleménye szerint nem vihető ki az országból hús, rozs, zab, hajdina, cukor, köles és só sem. Emellett innentől csak a gazdasági minisztérium engedélyével lehet exportálni Ukrajnából búzát, kukoricát, baromfit, tojást és olajat. Mivel az ellátási útvonalakon egyre nehezebb eljuttatni az élelmiszereket a boltokba, ezért egyes cikkekből hiány alakult ki. Azonban mivel Ukrajna az EU negyedik legnagyobb külső élelmiszer-beszállítója, és az ország biztosítja a gabona- és növényiolaj-import mintegy negyedét, a kukoricának pedig csaknem felét, ezért az elhúzódó konfliktus nálunk is növelheti az élelmiszerárakat.

Utcai harcosok segítségével venné be Kijevet Oroszország?

Utcai harcokban jártas szíriaiakat toboroz Oroszország, hogy bevessék őket Ukrajnában, írta amerikai tisztviselőkre hivatkozva a telex. Mivel az orosz invázió próbál egyre mélyebben bejutni a városokba, ezért a lap szerint Moszkva olyan harcosok „szakértelmében” bízhat, akikkel képes lehet bevenni Kijevet. A meg nem nevezett tisztviselők szerint így akarnak az oroszok „megsemmisítő csapást” mérni az ukrán kormányra. Egyelőre nem tudni, hány harcost sikerült betoborozni az oroszok oldalán Szíriából, viszont az egyik tisztviselő szerint egyesek közülük már Oroszországban vannak, hogy nemsokára bevessék őket a harcokban is.

Elkezdték felhalmozni az erőforrásokat az oroszok Kijev lerohanásához

Az orosz csapatok „megkezdték az erőforrások felhalmozását Kijev lerohanásához” – írta vasárnapról hétfőre virradó éjjel kiadott jelentésében az ukrán fegyveres erők vezérkara a Guardian szerint. A Kijevtől északnyugatra fekvő Irpinyben – ahol vasárnap az oroszok tüzérségi támadást hajtottak végre a menekülő civilek ellen – harckocsikkal és motorizált gyalogsági egységekkel haladnak az oroszok a főváros felé, emellett próbálják elérni a főváros keleti peremét is Brovari és Boriszpil környékén, állítja az ukrán hadsereg.

Az EBESZ utolsó megfigyelői is elhagyják hamarosan Ukrajnát

Csaknem teljesen befejeződött az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) nemzetközi megfigyelőinek átmeneti evakuálása Ukrajnából, a misszió vezetői is hamarosan elhagyják az országot a szervezet jelentése szerint. Múlt hét elején még több megfigyelő rekedt a harcok által érintett Harkivban és Herszonban, illetve kelet-ukrajnai Donyeck és Luhanszk régiójából sem távozott mindenki – állt az EBESZ jelentésében.Kedden Harkivban a várost ért ágyúzás során életét vesztette a szervezet egy ukrán munkatársa, amikor élelmet próbált szerezni a családjának. Az EBESZ mariupoli irodájának épületét is lövések érték, a misszió két járműve kigyulladt. Az EBESZ február végén döntött úgy, hogy átmenetileg felfüggeszti megfigyelői tevékenységét Ukrajnában, és kihozza onnan külföldi munkatársait az Oroszország által indított háború miatt.

2008 óta nem volt ilyen drága a kőolaj

Hétfőre 6 százalékkal emelkedett a nyersolaj ára, 2008 óta nem volt ilyen drága – jelenti a Reuters. A brent olaj hordójának ára így már 126,57 dollár. Az áremelkedés azután következett be, hogy a hírek szerint az USA és európai szövetségesei az orosz olajjal való kereskedelem leállítását fontolgatják, az iráni kőolaj lehetséges visszatérése a piacra pedig egyelőre akadályokba ütközik.