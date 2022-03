Háborús kötvényt ad ki Ukrajnak, hogy fedezni tudják a harcok költségeit

Az ukrán pénzügyminisztérium Twitter-bejegyzésben azt írta, hogy a kötvények futamideje egy év lesz, a névértéke pedig 1000 ukrán hrivnya lesz, a befektetőknek kínált kamatlábat pedig majd az aukción határozzák meg - szúrta ki a hvg.hu

"Az Orosz Föderáció katonai agressziója idején a pénzügyminisztérium felajánlja a polgároknak, vállalkozásoknak és külföldi befektetőknek, hogy katonai államkötvényekbe való befektetéssel támogassák Ukrajna költségvetését."

In the time of military aggression of the Russian Federation, the Ministry of Finance offers citizens, businesses and foreign investors to support the budget of Ukraine by investing in military government bonds. pic.twitter.com/7P7AkxmTaD