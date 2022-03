Ennek csúnya vége lehet: rekordgyenge forintot, elszálló inflációt hozott az orosz-ukrán háború

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A háborús helyzet a piaci folyamatokra is jócskán csak rányomta a bélyegét. Az aggasztó geopolitikai kilátások közepett ugyanis a nyugati szankciók nem csak az orosz gazdaságot dönthetik be, de az azt kiszabóknak is fájhatnak. A világ legnagyobb gázexportőrének számító oroszországgal való globális szembefeszülés ugyan ellátási gondokat még nem okoz, az inflációt durván megindíthatta. A forint hétfő reggel új mélypontot ért el és bár a gyengülése azóta megállt, továbbra is 370 forint felett jegyzik az eurót. Az orosz-ukrán háború legfrissebb gazdasági következményeit Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője ismertette a Pénzcentrummal.

A CIB Bank vezető elemzője rövid összefoglalójában sorra vette a mögöttünk álló napok gazdasági és geopolitikai eseményeit. A szakértő megállapításai nem túl reménykeltők. A hétfői nap mérlege: A 2-3 napos villámháború esélye gyakorlatilag lenullázódott, elhúzódó, eszkalálódó konfliktus, tartós bizonytalanság

A Béketárgyalások első köre a pesszimista várakozásoknak megfelelően sikertelenül zárult, még fegyverszünetben sem állapodtak meg a felek, csupán abban, hogy folytatják a tárgyalásokat

Macron elnök felhívta Putyint: az orosz elnök a beszélgetésükben megismételte követeléseit (A Krím legitimitásnak elismerése, valamint Ukrajna demilitarizálása és semleges státuszának biztosítása)

Közben éjjel is folytatódott Kijev és Harkiv ostroma, kedden pedig óriási katonai menetoszlop tart Kijev felé

Tovább folytatódott Oroszország gazdasági, pénzügyi izolációja, a szankciókon kívül vállalatok szálltak ki orosz érdekeltségeikből, az európai országok lezárták a légterüket az orosz gépek elől, a Mastercard nem hajt végre Oroszországból külföldi utalásokat

A kultúra, a sport, és a tudomány területén is folytatódott Oroszország izolációja (többek között a Judo szövetség felfüggesztette Putyin tiszteletbeli elnöki címét) Mint ismert, már a hétvégén megérkezett a nyugati szankciók második köre. Ennek keretében többek között megkezdték az orosz bankok eltávolítását a SWIFT rendszerből és korlátozták az oroszoknak az arany- és devizatartalékok jegybanki felhasználásának lehetőségét. Befagyasztották az orosz jegybank eszközeit: a 640 milliárd dollárnyi összes tartalék jó részét sikerült zárolni, ugyanis a devizális diverzifikáció ellenére ennek jó része nyugati letétkezelőknél, bankokban lehet, ezzel jelentősen korlátozhatják a jegybank mozgásterét a piaci káosz enyhítésében (a devizapiaci intervenciót, a devizalikviditást biztosítását bankrendszernek).

Az orosz jegybank megerősítette, hogy hétfőn nem tudott közbenjárni a rubel mélyrepülésének megakasztása érdekében

Az orosz bankok kizárása a SWIFT rendszerből rövid távon jelentősen megnehezítheti külkereskedelem elszámolását, a banki tranzakciókat, így súlyos zavarokat okozhat. Az elszámolások nem váltak lehetetlenné, de sok időbe és pénzbe kerül az átállás, az alternatív csatornák, megoldások kialakítása/megkeresése. Nehézkesebb, drágább, hosszadalmasabb folyamat lesz minden tranzakció

Az oroszok egyetlen könnyebbsége, hogy 2014 után már kiépítettek egy alternatív rendszert (SPFS), és a kínaiaknak is van egy alternatív rendszerük A Makrogazdasági hatásokra térve fontos hangsúlyozni, hogy a pontos hatások számszerűsítés teljesen lehetetlen jelen pillanatban Az eddig megjelent kommentárok kétszámjegyű recessziót jósolnak Oroszországban. Jelentős az esélye a szankciók fennmaradása esetén a devizaadósságon defaultnak (törlesztési csőd). EZ IS ÉRDEKELHET Ennek csúnya vége lehet: rekordgyenge forintot, elszálló inflációt hozott az orosz-ukrán háború Soha nem volt még ilyen drága az euró. Az MNB viszont egyelőre nem avatkozott be. Globálisan nézve, a háború által kiváltott pontos reálgazdasági hatások még nem számszerűsíthetőek. Ami látszik, hogy a lefele mutató növekedési és felfele mutató inflációs kockázatok jelentősen erősödnek. Direkt reálgazdasági hatások: az USA korlátozott, az EU sokkal erőteljesebb mértékben kitett a közvetlen hatásoknak Hatások az EU-ra: A külkereskedelem, a pénzügyi piacokon, az energián, az agrártermékeken, alapanyagok és a fémek terén is érezhető lehet Oroszország gazdasága globálisan messze nem a legjelentősebb, de a bizonyos területeken betöltött súlya miatt a szankciók fájdalmasabbak a másik félnek, mint például az Irán ellen hozottak. Az EU-s gázimport 40 százaléka Oroszországból jön (egyes országok, például Csehország esetén ez 100 százalék, de például Németországban is 60 százalék feletti)

Oroszország globális szinten is a legnagyobb gázexportőr és a második legnagyobb olajkitermelő

Oroszország a palládium világpiacának is 43 százalékát adja (ezt többek között katalizátorokhoz használják)

A nikkel 11 százaléka és az alumínium 10 százaléka is az oroszoktól jön

Oroszország és Ukrajna együttesen a globális gabona kínálat 30 százalékát biztosítja Bár a gázellátás egyelőre folyamatos, a katonai, gazdasági, politikai és piaci fejlemények globálisan a korábban vártnál tartósabban magasabb infláció irányába mutatnak. A magas infláció pedig: mérsékli a reáljövedelmeket, így negatívan hat a fogyasztásra

a vállalatok újabb költségsokkokkal kell szembe nézzenek

újabb fennakadások lehetnek beszállítói láncokban, ami rontja a növekedési kilátásokat. Monetáris politika: A háború még bonyolultabbá teszi a jegybankok helyzetét. A magas inflációs kiinduló pontra újabb inflációs sokk rakódik, miközben a növekedési kockázatok is erősödnek. A piaci kamatemelési várakozások mérséklődtek Fed: már nem áraz a piac 50 bázispontos emelést márciusban,

EKB: későbbre csúszhat az év végére várt kamatemelés, QE kivezetése időben kitolódhat Orosz piacok: A központi bank 9,5 százalékról 20 százalékra emelte az alapkamatot és egyéb intézkedéseket is bejelentett (ilyenek a korlátlan repo, valamint a devizamegfelelés enyhítése bankoknak)

Nyíltpiaci intervencióra egyelőre nem került sor

Az exportbevétellel rendelkező vállalatok bevételeik 80 százalékát kötelesek rubelre konvertálni

A Rubel: -30 százalékkal nyitott (ez történelmi mélypont), a kamatemelés stabilizálta, de extrém törékeny a pozíciója

A rövid lejáratú hozamoknál drasztikus az ugrás (6 hónapos kamat 20 százalék felett), hosszabb lejáratokon kisebb mozgások voltak Ezen kívül bankpánik jelei láthatóak, komoly likviditási problémák vannak a bankrendszerben, a tőzsde pedig nem nyitott ki. A CDS 50 százalék feletti valószínűséggel áraz államcsődöt 5 éven belül. Globális piacok: A részvénypiacok esetében viszonylag mérsékeltek voltak a reakciók (néhány százalékos mínuszok), az EU-ban bankrészvények viszont masszívan alulteljesítenek (Raiffeisen, Unicredit, SocGen legnagyobb kitettséggel), kétszámjegyű esések, európai bankindex -6,8% zárásban

A biztonságos menedékek felülteljesítőek: arany, amerikai, német államkötvények

Az olaj 2014 óta (Krím megszállása) nem látott szinten, a Brent 100 dollár felett járt

Ma az ázsiai kereskedésben stabilizálódás, kivárás látható, nincsenek jelentős elmozdulások Magyar piacok: Hétfőn reggel a forint új történelmi mélypontot ért el az euróval szemben, 372 forint felett járt, este újra 372 közelében, ma reggel is 370 felett volt, de megállt a gyengülés

A BUX kora délután ~-7,5 százalék zárásban -4,5 százalék

Referencia hozamok: 3 évig +10-12 bp, 3 éven túl +4-8 bp emelkedés

A 3M BUBOR fixing 4,92 százalékra ugrott

FRA: 6,30 százalék körüli kamatcsúcsot áraznak Az MNB egyelőre nem avatkozott be. Az intenzív forint gyengülés esetén az 1 hetes kamat emelése lehet hatékony eszköz.

Címlapkép: Getty Images

