Csúnya bukó jött a magyar revolutosoknak: ez lehet a megoldás a pórul járt ügyfeleknek

Néhány hete lapunk is hírt adott róla, hogy egyelőre búcsúzhatnak a Revolut ügyfelei attól a funkciótól, hogy forint számlára való utalás keretén belül fogadhassanak pénzt a számlájukra, a Portfolio podcastjében pedig most a potenciális megoldási lehetőségekről is szó volt.

Ahogy a Pénzcentrum is megírta, nagy port kavart a Revolut hazai ügyfelei között, hogy április 1-től megszűnik a magyarországi forint gyűjtőszámla a neobanknál. Ennek apropóján a Portfolio Heti Podcastjában arról volt szó: milyen változások várhatóak a Revolutnál, miről szól az MNB és a Revolut közötti vita, és hogy milyen fintech fejlesztésekre készülnek a hagyományos szereplők a hazai bankszektorban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A jelenlegi helyzettel kapcsolatban Turzó Ádám, a Portfolio elemzője az adásban elmondta, hogy a Revolut csatlakozhatna a GIRO-rendszerhez, amelyen keresztül biztosítható lenne a forintos utalás, de egy másik hazai bankkal is megállapodhatnának, hogy fennmaradjon a jelenlegi, gyűjtőszámlás opció. Az adás meghallgatható itt, ebben a cikkben, valamint a Portfolio podcast csatornáján a nagyobb podcastfelületeken, például a Spotify-on és az Apple Podcasten is.

Címlapkép: Getty Images

