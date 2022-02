Így kaszál óriásit rengeteg magyar az Európai Unióval: ezt szeretik benne a legtöbben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A lakosság szerint azért is jó Magyarország tagsága az Európai Unióban, mert ezzel új munkalehetőségek nyílnak meg, növekszik a gazdaság és az emberek életszínvonala is. Bár az európai polgárok véleménye pozitív az Unióról, úgy érzik, nincs nagyon beleszólásuk a brüsszeli intézmények dolgaiba, a többség pedig ugyanezt gondolja a magyar kormányról is.

Idén is megjelent az Eurobarométer felmérése, ami az Európai Parlament megbízásából végezte a Kantar Public intézet november 1. és december 2. között mind a 27 tagállamban a 15 év felettiek körében. Összesen 26 510 kérdőív adataiból dolgoztak a kutatók, melyeket főleg személyesen töltettek ki a válaszadókkal. A felmérésben több kérdés is szerepel arról, hogy hogyan ítéli meg a lakosság az Európai Uniót, a tagságukat, mennyire támogatják azt, és mennyire elégedettek a polgárok. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Telex beszámolt arról, hogy a magyarok számára az elsőszámú tényező az uniós tagság mellett az, hogy az EU új munkalehetőségeket biztosít a magyar embereknek – a válaszadók 38 százaléka emelte ki ezt. 35 százalékuk emelte ki a gazdasági növekedést, 30 százalékuk pedig a béke biztosítását. Összességében a válaszadók 52 százaléka elégedett azzal, ahogyan a demokrácia működik az uniós intézményekben – 57 százalékuk pedig azzal, ahogy a saját hazájukban. Magyarországon az uniós átlagnál is magasabb, 58 százalékos az elégedettség az EU demokratikusságával. Azzal viszont már kevésbé elégedettek a polgárok, milyen irányba tart az integráció: uniós átlagban a válaszadók 35 százaléka szerint mennek jó irányba a dolgok az EU-ban, míg 44 százalékuk szerint nem. Azonban még így is optimistábbak az Unióval kapcsolatban a válaszadók, mint a saját hazájukkal szemben – ahogy ez kirajzolódik például Magyarországon is. A magyarok többsége szerint ugyanis nincs igazán beleszólásuk a saját országuk dolgaiba: az itthon megkérdezettek mindössze 43 százaléka szerint számít az ő véleménye Magyarországon, míg 55 százalékuk szerint nem. Az uniós átlag éppen ennek a fordítottja, az európaiak többsége szerint ugyanis legalább a saját országukban számít a véleményük. Az EU intézményrendszerében viszont az uniós lakosság általában nem érzi úgy a felmérés szerint, hogy számítana a hangja – legalábbis 52 százalék ért egyet ezzel a kijelentéssel, velük ellentétben 43 százalékuk szerint van beleszólásuk az Unió dolgaiba. Magyarországon pedig egy nagyon erős többség, 63 százalék érzi úgy, hogy nem számít a hangja az unióban.

Címlapkép: Getty Images

