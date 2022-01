Erre érdemes most figyelni a kínai piacokon: berobbanhat az infláció?

Kínában a lassuló növekedés és a mind szigorúbb szabályozói környezet hatására romlik a befektetői hangulat. 2022 hajnalán már érzékelhető néhány fontosabb kockázat, amely hatással lehet az ázsiai befektetési minősítésű kötvényekre, a rövid távú piaci volatilitás nagyon jó piacra lépési lehetőséget jelenthet a befektetőknek. A Fidelity International szerint a Fed döntéseket, a kínai ingatlanpiacot és az ESG törekvéseket érdemes szemmel tartanunk.

A Fidelity szerint a piac - Kínát is ide értve - nincs felkészülve a globális növekedés lendületének további lassulására. Emellett a globális likviditás vártnál gyorsabb kivonása is olyan kritikus kockázat, amely hideg zuhanyként hatna. Ezzel szemben ha megfordulna az a piaci vélekedés, hogy az infláció tartós lesz, vagy ha a Fed a vártnál mérsékeltebb likviditáskivonás mellett döntene - és ezt megfelelően kommunikálná, és 2022-ben kevesebb vagy egyetlen kamatemelést sem hajtana végre - az kellemes meglepetésnek számítana.

Fektessünk kínai ingatlanba?

A kínai ingatlanszektor egyszerre kínálhat lehetőségeket és kockázatokat. A közelmúltban támogató jellegű szakpolitikai beavatkozásokra is volt példa, de a Fidelity nem számít a hatályban lévő szigorító intézkedések teljes visszavonására. Az ingatlanpiac konszolidációs fázisban van, amelyet a finanszírozási költségek kettőssége hajt - ez utóbbi az ingatlanfejlesztők növekedését meghatározó egyik fő tényező. A jó minőségű, tőkeerősebb ingatlanfejlesztők kedvező helyzetbe kerülnek. Ők lesznek az ágazat konszolidációs tendenciájának fő haszonélvezői, mivel továbbra is képesek finanszírozáshoz jutni, emellett a stabil üzleti modellek és a vonzó földportfóliók is előnyükre szolgálnak majd.

A kínai ingatlanszektorban azonban továbbra is fennmarad a volatilitás, különösen a gyengébb magas hozamú kötvények esetében. Ezért a gondos kiválasztás kulcsfontosságú lesz

– tette hozzá Al-Hilal István, a Fidelity International közép-kelet-európai igazgatója.

Hol tart az ESG?

Ami a fenntarthatósági trendeket illeti, Ázsia el van maradva a fejlett piacok mögött. De mivel a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG-) tudatosság ebben a régióban is gyorsan javul mind a vállalatok, mind a befektetők körében. A Fidelity szerint e lemaradás egy részét sikerül majd ledolgozni. 2021-ben meredeken nőtt az Ázsiában kibocsátott GSS- (Green, Social and Sustainability, vagyis környezetvédelmi, társadalmi és fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő) kötvények száma.

Az ESG-kihívásokkal rendelkező vállalatoknak az elsődleges piaci új kibocsátásaikkal „ESG-prémiumot” kell kínálniuk, ami annyit jelent, hogy magasabbak lesz a finanszírozási költségeik. A technikai támogatás a vártnál gyengébb, ezért kevesebb befektető jegyez az új kibocsátású papírokból – e jelenség mértéke meglepő volt. Ez arra ösztönözheti a vállalatokat, hogy további erőforrásokat szenteljenek az ESG-tematika felfuttatásának. A Fidelity belső kutatási eredményei azt mutatják, hogy az USA-ban és az EU-ban eltűnőben van az ESG-prémium, mivel a legtöbb kibocsátó már eleve „jó ESG-polgár”.

Ugyanakkor az utóbbi időben Ázsiában hangsúlyosabbá vált az ESG-prémium. Ahhoz, hogy kihasználhassuk e piac előnyeit, pontosan meg kell értenünk a működését, mivel az ázsiai vállalatok ESG-jellemzői is egyre javuló tendenciát mutatnak.