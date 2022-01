900 ezer magyarnak luxus a húsfogyasztás; 20 évet kaphat a kismama, aki átvágta a világot (Turmix 1. hét)

Ez a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevelének 2022. évi, 1. heti (webes) kiadása, ahol lapunk legjobb anyagait olvashatod, szerkesztőink által összeválogatva, a szokásos napi hírzaj nélkül.

Ez itt a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevelének webes kiadása, ahol lapunk legjobb anyagait olvashatod, szerkesztőink által összeválogatva, a szokásos napi hírzaj nélkül.

Zsebre megy

120 ezret hagyhatsz az állami kasszában, pedig járna neked. A 2022. évi minimálbér megállapodás alapján ugyanis idén éves szinten ennyi lesz az adóalap-kedvezmény összege, amelyet bizonyos betegségekkel, ételérzékenységgel, -intoleranciával együttélők igényelhetnek. Mindössze a megfelelő papírt kell hozzá benyújtani a megfelelő hivatalnak, a részletek ide kattintva érhetőek el.

Megvan, mikor jönnek idén az állami pénzek. Két külön anyagban szedtük össze, hogy mikor jön idén a nyugdíj, és mikor a családi pótlék. A nyugdíjutalásokról szóló cikkünkbe egy nyugdíjkalkulátort is elhelyeztünk, mellyel a 2021-es nyugdíj alapján lehet kiszámolni a 2022-es nyugdíj összegét. Nyugdíjasok itt, családi pótlékra jogosultak pedig itt tájékozódhatnak.

Közel kétmilliós átlagbér, diploma nélkül, Magyarországon. Igen, van ilyen szakma, a légi irányítóké. De számos olyan foglalkozást is választhatsz, melyek szintén jól fizetnek, és nem kell hozzájuk felsőfokú végzettség. Részletek ebben a cikkben.

Így lehet egyszerűbb az élet idén. Bár a tomboló világjárvány, a berobbant infláció, a chiphiány és a megannyi ágazatot letaroló válság sem szűnt meg az új év beköszöntével, a pénzügyeink tudatosan kezelésével magabiztosabban vághatunk neki a 2022-es kihívásoknak. Ehhez nyújtunk segítséget ebben a cikkünkben.

Plázás, benzinkutas, kész szemüveget használsz? Van egy rossz hírünk. A Pénzcentrum által megkérdezett szakember szerint "ha ilyen szemüveget használunk hosszútávon akár olvasásra, akár a monitorhoz, és nem a saját paramétereink alapján készült szemüveget hordjuk, úgy ez látásromláshoz, fejfájáshoz, és egyéb panaszokhoz vezethet". Az egyedi persze drágább, de egy ilyen befektetés évekre szól. Részletek ebben a cikkben.

Kamionsofőr lennél Svájcban 1,3 milliós nettóért? Már jogsi és nyelvtudás sem kell. Ilyen feltételekkel csábítják ugyanis Svájcba a magyarokat. A nyelvtudás és a kamionos jogsi nem feltétel, a munkáltató fizeti a képzéseket, ha cserébe 3 évig náluk marad a dolgozó. Részletek ebben a cikkben.

Mibe fektessünk 2022-ben? A 2021-es év nehéz és kockázatos időszak volt. 2020-hoz hasonlóan behálózták mindennapjainkat a koronavírus-járvány és annak társadalmi és gazdasági kihatásai. A jegybank monetáris politikája rég nem látott fordulatot vett, miközben piacok dőltek be és törtek fel. Az energiapiaci részvényekbe fektetetők és a befektetésüket gyógyszergyárak részvényeiben tartók voltak az év nagy nyertesei, az új évbe fordulva pedig ismét számos rendkívüli világfolyamat borzolta a befektetők idegeit. Nagy kérdés, mit tartogat a 2022-es év, ezért számos befektetési szakértőt kérdeztünk meg, hogy mibe érdemes fektetni a következő 12 hónapban. Részletek ebben az anyagban.

Ebben bizony csúnyán verjük a nyugatot: a saját tulajdonú lakásban élők arányát nézve. Tízből kilenc magyar ugyanis saját tulajdonú ingatlanban él, mindösszesen a lakosság 9 százaléka lakik bérlakásban. Az Eurostat szerint 2020-ban Romániában volt a legmagasabb a saját tulajdonú lakásban élők aránya, míg Nyugat-Európában sokkal kedveltebb a bérlés. Kiderült, hogy Budapesten ma már több mint 150 ezer forint az átlagos bérleti díj: kiszámoltuk, mekkora lakáshitel vehető fel, ha ezt az összeget inkább törlesztőrészletre fordítanánk. Részletek ebben a cikkben.

Magyarországon csaknem 1 millió felnőttet érint az élelmiszer-szegénység. Ez azt jelenti, hogy majd egy millió magyar nem engedheti meg magának, hogy két naponta húst egyen. Ha ez egész Európai Uniót vizsgáljuk, arányaiban a magyar adat a 4. legrosszabnak számít. Részletek itt!

Üdvözlöm

Még december végén készítettünk egy rövidebb interjút Halász Ferenccel, a Fény utcai piac oldalában található Bányai By Beans kávézó üzletvezetőjével a legújabb kávézási trendekről. Az egész interjút érdemes elolvasni, ide csak egy szemléltető részt teszünk, ami megmutatja, milyen árakon lehet ma luxuskávét eladni Magyarországon.

Halász Ferenc: A legújabb irány a full szofisztikált, speciality kávézók világa, ahol – nálunk is van ilyen – egy top termék (például egy csomag Geisha, etióp kávé) akár 30 00 forintba is belekerül. Komoly világversenyek vannak, a legrangosabb a Specialty Coffee Association szervezésében zajló „Word of coffee”, ahol mindenki bemutatkozik, aki számít. Ezt egyébként 2017-ben Budapesten rendezték, hatalmas lökést adva a magyar kávéfogyasztási kultúrának."

Még több jó cikk

Kiderült, hogy mennyire boldogok a magyarok. Lefutott a Pénzcentrum nagy boldogságtesztje, melyet több, mint hatezren töltöttek ki, s melyből kiderült, hogy a különböző demográfiai jellemzőkkel (lakóhellyel, családi státusszal, gyerekszámmal, foglalkozással és életkorral) rendelkező olvasóink közül kik a legboldogabbak. Egy kis érdekesség, hogy a főváros a kanyarban sincs a legboldogabb terület címéért, de még a legvidámabb megyének is csak erősen közepes (10-es skálán 6,8-as) a hangulata. Elemzés, részletek ebben a cikkben.

Csak egyet aludtunk és sok minden más lett. Számos fontos változás élesedett 2022. január 1-jén, a Pénzcentrum még az óév utolsó napján összeszedte a legfontosabbakat: növekvő minimálbér, emelkedő fizetések, szja-mentesség a fiataloknak és újabb fizetőssé váló utak a listán. Részletek itt.

ELINDULT A TURMIX, A PÉNZCENTRUM HETI HÍRLEVELE! Ha a napi hírzaj nélkül szeretnéd olvasni a Pénzcentrum legjobb anyagait, IRATKOZZ FEL HETI HÍRVELEÜNKRE, A TURMIXRA. A legizgalmasabb sztorijaink, heti egyszer, egyenesen a postaládádba.

Mit mond a jós a '22-es évről? Egy ilyen bizonytalan év után mindenki tudni szeretné, hogy mi vár pénzügyeinkre 2022-ben. Miként alakulnak a befektetések, mi lesz az ingatlanpiaccal? Idén is felkerestük Frabatót, az ősi mágust, hogy mondja el, mire számíthatunk a következő évben, hogyan alakulhatnak a gazdasági folyamatok. Cikkünket ide kattintva találod, attól viszont óva intünk, hogy komoly befektetési döntést hozz ezen anyagunk alapján, melyet szigorúan szórakoztató céllal készítettünk.

Ha elemzőkre hallgatnál, inkább rájuk. Fabatón túl ugyanis makrogazdasági elemzőket is kérdeztünk arról, hogy milyen gazdasági folyamatokra számíthatunk idén. Az ide helyzet még a szokásosnál is összetetteb, részleteket ebben az anyagunkban találsz.

Irigyelni fognak a kollégák, ha ezt gyorsan megléped. Idén ugyanis, bár sok ünnepnap fog hétvégére esni, lesz három négynapos hosszúhétvége. Na már pedig, ha szemfüles vagy és gyorsan kiveszed a megfelelő napokat, akkor ilyen esetekben három szabadnap kilencnapos pihenésre is elég lehet. Részletek itt.

Hogy mondják csehül, hogy ötödik hely? Ezt sajnos nem tudjuk, de a Skodánál valószínűleg meg kellett guglizni, ugyanis kiderült: idén a hazánkban rendszeresen dobogós helyen végző gyártó 2021-ben csupán az ötödik legtöbb új autót üzembehelyező márka lett. A lista élén ugyanakkor nincs változás, ott továbbra is a Suzuki a király. További részletek itt.

20 évet kaphat a kismama, aki csúnyán átvágta a világot. Elizabeth Holmes több mint 740 millió dollár befektetői pénzt, azaz mai árfolyamon számolva körülbelül 240 milliárd forintot vert el cégére, melynek fő terméke soha nem működött, s a tényeket végletekig eltorzítva csalt ki pénzt Amerika leghíresebb befektetőitől. Tettéért kedd hajnalban ítélték el, és bár a pontos büntetés még nem ismert, akár 20 évet is kaphat. Cikkünk a korábban sztárként ünnepelt vállalkozó felemelkedéséről és bukásáról szól és ezen a linken olvasható el.

Több zöldséget, gyümölcsöt kéne enni. Magyarország ugyanis az alsó harmadban tanyázik egy friss listán, ahol az EU-s országokat rendezték sorba aszerint, hogy a lakosság mekkora része eszik naponta legalább 400 gramm gyümölcsöt vagy zöldséget. Az EU-s átlag 12,4 százalék, a magyar adat pedig csupán 8,2. A teljes rangsor ebben a cikkben található.

Vasember asszisztense ezzel csapatja az új Pókember filmben, most pedig mi is kipróbáltuk a Hyundai Ioniq 5-öst. Nem apróztuk el, rögtön a legmagasabb felszereltségű verziót hajtottuk egy héten keresztül, hogy kiderüljön, tényleg Tony Stark intézője hozta-e el Elon Musk végjátékát. A Tesla-killerként is emlegetett villanyautót valóban nagyon összerakták, de azért vannak még idegesítő részletek. A tesztet itt olvashatod!

Jelenleg 643 háziorvosi körzet betöltetlen Magyarországon a Állami Egészségügyi Ellátó Központ 2022. januári adatai alapján, ezeknek 87 százaléka már több mint fél éve áll üresen. Ezek a praxisokhoz 829 ezer beteg tartozik. Bár a magyar egészségügyben a szakemberhiány nem újkeletű probléma, az utóbbi években - valószínűleg nem kis mértékben a koronavírus-járvány hatására - csak romlott a helyzet. A javulásra pedig nemigen lehet számítani, hiszen a háziorvosok átlagéletkora Magyarországon nagyjából 60 év, rengeteg idős szakember van a szakmában, akik közül a következő időszakban sokan vonulhatnak nyugdíjba. Részletek itt!

Máshol olvastuk

Vigyázni kell a munkahelyünkre. Brutálisan hosszú időbe, átlagosan 16 hónapba, azaz 490 napba telik munkát találni Magyarországon – írta a 444 a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat decemberi adataira hivatkozva. A lap által elemzett adatok alapján a tartósan, egy éven túl nyilvántartásban lévő álláskeresők száma 16,8 százalékkal nőtt egy év alatt, az álláskeresők 40,3 százaléka pedig semmilyen pénzbeli támogatást nem kapott.

Ez volt az idei év első Turmixa. Ha tetszett, nyugodtan küldd tovább másnak, ha pedig nem tőlünk kaptad meg, akkor ezen a linken tudsz rá feliratkozni.

Ha kérdésed, észrevételed vagy javaslatod van a Turmixszal kapcsolatban, azt a hirlevel@penzcentrum.hu email-címre tudod elküldeni.