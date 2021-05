Hiába a válság, virágzik az építőipar: durván el is szálltak az árak

A folyamatos, tömeges cégalapítással újra 60 ezer felett lehet az építőipari társas vállalkozások száma Magyarországon.Az ágazat utoljára kilenc éve produkált ilyen számokat.

Legutoljára 2012-ben volt 60 ezer felett az építőipari cégek száma hazánkban, és akkor épp egy nagyon komoly cégjogi konszolidáció, cégbázis zsugorodási hullám elején állt az ágazat – árulta el Pertics Richárd, az OPTEN céginformációs szolgáltató elemzője.

2021 áprilisában 753 építőipari cégalapítás került közzétételre Magyarországon, ami több szempontból is erős adatnak számít. A többi ágazat is erős cégalapítási számokat produkált áprilisban, de az építőipari cégalapítás mind abszolút értékben, mind a szektor méretéhez képest kimagaslónak számít. A havi új cégbejegyzés messze meghaladja az elmúlt évek havi értékeit, még az eddigi rekorder 2008-as évben is csak havi 500 cég jött létre az ágazatban.

Az építőipar sok rendhagyó mintát mutatott mindig is, és ez nincs másképp napjainkban sem. Mind a jogszabályváltozások, mind a piaci hatások erősen mozgatják az ágazat szereplőinek életét. 2021 elejétől a támogatott felújítási programok mozgatták meg a piacot, tavasszal inkább a globális gazdasági hatások okoznak fejtörést a vállalkozásoknak. Mind a nyersanyag árak, mind a szállítási díjak extrém mértékben emelkednek a szektor több részén is.

Műanyag, acél, napelemek, csak néhány a sok termék közül, amelyek drasztikus áremelkedésen mentek át az elmúlt hónapokban.

„Egyes területeken akár 20-30 százalékos vagy e feletti emelkedés is mérhető néhány hónap leforgása alatt, de átlagban is 7 százalék körüli éves infláció mérhető az ágazatban” – mondja az elemző. A hazai termelési volumen is szépen alakul, februárban ugyan volt egy kis csökkenés, de a márciusi kibocsátás már 4,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos, még Covid előtti időszakát.

Jelenleg mintegy 59800 társas vállalkozás működik az ágazatban és számuk dinamikusan növekszik, ami egyrészt a magas cégalapítási értékeknek, másrészt az alacsony cégtörlési számoknak köszönhető. Áprilisban csupán 131 vállalkozás szűnt meg, ami rekordalacsony értéknek számít, de ez elsősorban a kényszertörlés intézményének szüneteltetése miatt van, így a törlési szám jelenleg kevésbé mérvadó.

A társas vállalkozások mellett mintegy 67 ezer egyéni vállalkozó is működik a szektorban, és hónapról hónapra sok új egyéni vállalkozó próbál szerencsét ezen a piacon. Áprilisban például 1338 egyéni vállalkozó kezdte meg működését, ami még magasabb az igen erős első negyedéves átlagnál is.

Ami némileg aggasztó a szektorra nézve, hogy áprilisban 145 vállalkozás ellen indult felszámolás, ami az elmúlt 6 év legmagasabb felszámolási értéke. A trend ráadásul hónapról hónapra növekszik. A kifizetetlen számlák, az áremelkedések és az elaprózódott cégstruktúra nem feltétlen jó kombináció, különösen hosszú beszállítási láncok esetén. A növekvő termelés mellett tehát vannak folyamatos lemorzsolódások és problémás vállalkozások, üzletek is, így továbbra sem kockázatmentes a napi ügymenet a szektor szereplői számára.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) áprilisra vonatkozó értéke átlagosan 20 százalék körül mozgott az építőiparban. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az Index Csongrád-Csanád, Tolna és Bács-Kiskun megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megye produkálta.