Közelkép egy átlátszó üvegpalackból vizet ivó személyről, amelyben apró mikroműanyag-részecskék úsznak, kiemelve a szennyezettséget és a környezetvédelmi aggályokat.
Egészség

Rengeteg magyar táplálkozik így: az egészségükkel játszanak, súlyosan ráfizetnek

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 20:46

Ma már tudományosan is igazolt, hogy a mikroműanyagok több problémát is okozhatnak akkor, ha felhalmozódnak az emberi szervezetben. „A másodlagos mikroműanyagok nagyobb műanyag tárgyak, például palackok, zacskók vagy műanyag evőeszközök és dobozok lebomlása során keletkeznek” – hívta fel a figyelmet Mátyás Zoltán, a LAICA termékeket forgalmazó SILKO Five Kft. képviselője.

Sajnálatos módon a mikroműanyagok nem bomlanak le biológiailag, viszont bejutnak a környezetbe, az élőlényekbe – és az emberi szervezetbe is.

1. Gyulladást okozhatnak a szervezetben

A mikroműanyagok egyik legnagyobb hátránya, hogy az apró részecskék bejuthatnak a bélrendszerbe, ezzel pedig irritációt okozhatnak azokon a helyeken, ahol lerakódnak. Mindez krónikus gyulladást eredményezhet, amely összefüggésbe hozható az olyan emésztőrendszeri betegségekkel, mint például az irritábilis bél szindróma (IBS) vagy Crohn-betegség.

2. Hormonháztartást zavaró vegyületek

Sok olyan mikroműanyag tartalmaz olyan adalékanyagokat, mint például a biszfenol-A (BPA) vagy ftalátok, amelyek endokrin diszruptorként működhetnek: ezek a vegyületek utánozhatják, vagy blokkolhatják a természetes hormonokat és befolyásolhatják a termékenységet, az anyagcserét, vagy a test fejlődését.

3. Felhalmozódhatnak a szövetekben

Egyes kutatások szerint a mikroműanyagok nemcsak a bélrendszerben, hanem a véráramban, sőt a tüdőben és a placentában is kimutathatók. Ez azt jelenti, hogy átjuthatnak egyes biológiai hátakon, és hosszútávon akár idegrendszeri és immunológiai problémákat okozhatnak.

4. Toxikus anyagokat szállíthatnak

A mikroműanyagok másik kedvezőtlen tulajdonsága, hogy képesek megkötni és koncentrálni a környezetben lévő mérgező anyagokat, például a nehézfémeket vagy szerves szennyeződéseket. Amennyiben ezek a részecskék bejutnak a szervezetbe, a rájuk tapadt toxinok vagy mérgező anyagok is bekerülhetnek velük együtt, ami növeli a sejtkárosodás, valamint a daganatos elváltozások kockázatát.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kutatás #betegség #környezetvédelem #környezetszennyezés #táplálkozás #műanyag

