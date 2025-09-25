2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
14 °C Budapest
Egy terhes nő felvétele, amint konzultál egy orvossal
Egészség

Már ebben is kenterbe veri Románia Magyarországot: elképesztő hátrányban a hazai szülők

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 19:04

Melyik országban kapnak a legtöbbet az édesanyák a szülési szabadság alatt? Hol maradhatnak otthon akár két évig, és hol nincs semmilyen fizetett ellátás? Egy friss nemzetközi kutatás közel 200 ország hivatalos szabályozását hasonlította össze – nemcsak az időtartamot, hanem az anyasági támogatások valódi értékét is. Románia a világ élvonalába került, Magyarország viszont csak a középmezőny alsó felében szerepel: nálunk a vásárlóerőre igazított ellátás értéke 2,47 millió forint, míg Norvégiában ez közel 29 millió. A különbségek döbbenetesek – és sokat elárulnak arról, hogyan gondolkodnak az egyes országok az anyaságról.

A gyermekvállalás élménye országonként drámaian eltérő lehet – különösen akkor, ha a szülési szabadság hosszát és az anyasági ellátás összegét nézzük. Míg egyes országokban az édesanyák akár két évre is távol maradhatnak a munkahelyüktől, máshol néhány hét után már visszavárják őket – vagy épp semmilyen fizetett szabadságot nem kapnak.

A Moorepay HR-szolgáltató friss globális kutatása közel 200 ország hivatalos szabályozását vizsgálta meg, és az adatokat az adott ország vásárlóerejéhez igazítva rangsorolta. Az eredmény: Európa továbbra is az anyák paradicsoma, Ázsia a középmezőnyben, míg az Egyesült Államok és Dél-Afrika a lista végén kullog.

A leghosszabb szülési szabadság

A lista élén Románia áll, ahol az édesanyák 104 hét, azaz teljes két év fizetett szabadságot kapnak. A dobogón szerepel még: 

  • Dél-Korea: 90,9 hét 
  • Lengyelország: 61 hét 
  • Bulgária: 58,6 hét 
  • Svédország: 55,7 hét

Magyarországon a hivatalos szülési szabadság hossza 24 hét, amelyet a gyermek születése előtt és után lehet igénybe venni. Ezt követően a GYED és GYES formájában további támogatás jár, egészen a gyermek hároméves koráig.

Anyasági ellátások Magyarországon

A szülési szabadság idejére az anya CSED-et (csecsemőgondozási díjat) kaphat, amely a korábbi jövedelem 100%-a, feltéve, hogy rendelkezik a szükséges biztosítási idővel. A CSED után jön a GYED (gyermekgondozási díj), amely a gyermek kétéves koráig jár, és a jövedelem 70%-át fedezi. Ezt követi a GYES (gyermekgondozási segély), amely a gyermek hároméves koráig jár, alanyi jogon, fix összeggel. A szülőknek gyermekszámtól függően pótszabadság is jár: egy gyermek után 2 nap, kettő után 4, három vagy több gyermek esetén 7 nap évente.

A legmagasabb anyasági ellátás – vásárlóerőre igazítva

A Moorepay számításai szerint Norvégia a világ legnagyvonalúbb országa: az édesanyák akár 28,8 millió forintnyi (73 955 USD) vásárlóerőre igazított ellátást is kaphatnak. További helyezettek: 

  • Románia: 19,4 millió Ft 
  • Dél-Korea: 19 millió Ft 
  • Finnország: 18,3 millió Ft 
  • Svédország: 18,3 millió Ft 
  • Lengyelország: 17,8 millió Ft
  • Magyarország: 2,47 millió Ft

Magyarország a középmezőny alsó felében helyezkedik el: a vásárlóerőre igazított anyasági ellátás összege 2 466 122 forint, ami jelentősen elmarad a régiós éllovasoktól, ugyanakkor stabil és kiszámítható támogatást jelent az édesanyák számára.

Ahol nincs fizetett szülési szabadság

A lista másik végén olyan országok állnak, ahol nincs törvényileg garantált fizetett szülési szabadság. Ilyen például: 

  • Tonga 
  • Pápua Új-Guinea 
  • Dél-Afrika 
  • Egyesült Államok

Ezekben az országokban az anyasági ellátás az egyes munkáltatók döntésén múlik, és sok esetben a szabályozás minimális. Eswatini például 12 hetes szabadságot biztosít, de ebből csak két hét fizetett – és az sem minden évben jár.

 A tanulmány rávilágít arra, hogy a szülővé válás nemcsak személyes, hanem társadalmi kérdés is – és hogy egyes országok mennyivel többre értékelik az anyaságot, mint mások. Románia példája különösen figyelemre méltó: nemcsak időt ad, hanem valódi anyagi biztonságot is. Magyarországon pedig bár az ellátás összege szerényebb, a több lépcsős támogatási rendszer kiszámítható keretet ad a családalapításhoz.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyed #gyes #magyarország #gyermek #kutatás #románia #gyerekvállalás #gyermekvédelem #nemzetközi #szülési szabadság #családtámogatás

