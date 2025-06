Repedezik a mítosz: órisi tévhit kezd megdőlni ezekkel a csodahelyekkel kapcsolatban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A „kék zónák” fogalma régóta izgatja a hosszú élet titkát kereső világ fantáziáját: növényi étrend, sok mozgás, kevés stressz és szoros közösségi kapcsolatok – ez lenne a recept a százéves élethez? Lehet. Vagy mégsem? A „kék zónák” fogalma régóta izgatja a hosszú élet titkát kereső világ fantáziáját: növényi étrend, sok mozgás, kevés stressz és szoros közösségi kapcsolatok – ez lenne a recept a százéves élethez? Lehet. Vagy mégsem? Egy oxfordi kutató, Dr. Saul Newman új eredményei szerint a kék zónák mítosza repedezni kezd: szerinte nemcsak a statisztikák túl szépek, de sok esetben az adatok is tévesek. A vita viszont nemcsak a tudományos világot osztja meg, hanem arra is rávilágít, hogy a jól hangzó életmód-történeteket érdemes néha újraértékelni. szerinte nemcsak a statisztikák túl szépek, de sok esetben az adatok is tévesek. A vita viszont nemcsak a tudományos világot osztja meg, hanem arra is rávilágít, hogy a jól hangzó életmód-történeteket érdemes néha újraértékelni.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK