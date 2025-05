Tovább tarthat a magyar kórházak túlélési harca 2026-ban: így ki gyógyul meg?

Nem számíthatnak béremelésre az egészségügyi dolgozók, és az állami kórházakban is tovább tarthatnak az áldatlan állapotok.

Sem az állami kórházak felújítására, sem pedig egészségügyi dolgozók béremelésére nincs forrás előirányozva a 2026-os költségvetési tervezetben - írja a Népszava. A lap megjegyzi, hogy bár három hórház felújítására is irányoztak elő pénz, ezek közül egyik sem állami intézmény - a Budai Irgalmasrendi Kórház, a Semmelweis Egyetem és a Budai Egészségközpont szerepelnek a kedvezményezettek között.

A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke, Soós Adrianna emlékeztet, hogy utoljára 2024-ben volt bármilyen béremelés, és most is szerették volna elérni, de most ennek nyomát sem látják a tervezetben. Valószínűbb, hogy az állami egészségügyből továbbra is a magánszektor felé igyekeznek majd terelgetni a betegeket, összesen ugyanis alig öt százalékkal lesznek magasabbak az egészségügyre fordított források, mint az idei évben.