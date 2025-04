Kegyetlen hétvége várhat több százezer magyarra: jobb, ha erre előre felkészülnek

A hét második felében a felmelegedés hatására ugrásszerűen megemelkedhet a levegőben az allergén növények virágporának koncentrációja - közölte az NNGYK a napi pollenjelentésben. A platán, a nyír és a gyertyán pollenkoncentrációja jellemzően közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a kőrisé és a fűzé országosan közepes.

A ciprus- és tiszafafélék, továbbá a nyár és a juhar virágporának koncentrációja jellemzően az alacsony - közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az éger, a mogyoró, a szil és a sásfélék pollenje. Megjelent a levegőben a tölgy, a bükk, illetve az ostorfa virágporából néhány szem, koncentrációjuk még alacsony.

A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony. A tavaszi pollenszezon legerősebb időszakában egyre többféle allergén fa virágpora van jelen egyszerre a levegőben – a tavaszi fák pollenjére allergiásoknál fokozódhatnak az allergiás tünetek, melyek elsősorban orrfolyás, tüsszögés, illetve köhögés formájában jelentkezhetnek - írták.

A pollenallergia (szénanátha) tünetei lehetnek:

tüsszögés;

orr-, szem- vagy szájpadlás-viszketés;

orrfolyás, orrdugulás;

könnyező, vörös vagy duzzadt szem (kötőhártya-gyulladás).

Millióan is élhetnek allergiával

Magyarországon 3,5 millióra tehető az allergiások száma, közülük 1,5 millióan a parlagfű pollenjére érzékenyek egyes becslések szerint. Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) korábbi felmérése, mely szerint a lakosság mintegy 20 százaléka szenved - orvos által diagnosztizált - pollenallergiában, más becslések szerint valójában legalább a magyarok 30 százaléka érintett. Arra is vannak tanulmányok, hogy az utóbbi negyedszázadban megkétszereződött az allergiások száma, mely szerint ma Magyarországon legalább kétmillióan szenvednek ettől.

Bár a parlagfűszezon még messze van, rengetegen tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket a korán virágzó bokrok, fák, növények miatt már március elejétől.

Általánosságban igaz, hogy sokan csak későn kapnak észbe, mikor már nagyon kínozza őket az allergia, és akkor rohannak a patikába gyógyszerért. Az ilyen "rohamok", még időszakos termékhiányt is okozhatnak az allergia elleni szerek esetében! Ezért a szakemberek szerint érdemes időben gondoskodni a gyógyszerkészletek feltöltéséről.

Nagy probléma lehet az orrsprayfüggőség

Egy kutatás szerint csak a magyarok 40%-a használja tudatosan pár napig az ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray-ket, és csak minden második magyar tudja, hogy 5-7 napos alkalmazás után rájuk lehet szokni. Minden 20. magyar allergiaszezonban is az ilyen orrspray-khez nyúl, és nem tart a rászokástól, holott ezeket célzottan nátha, influenza stb. esetén a bedugult orr gyors kidugítására szabad csak alkalmazni maximum egy héten át, ahogyan ez a tájékoztatójukban is szerepel.

Sok magyar táskájában, éjjeliszekrényén van az allergiaszezonban ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray, amit, ha nem használna rendszeresen, akkor nem kapna rendesen levegőt, mert már hozzászokott a használatához. A kutatás alapján a lakosság 9%-a volt már orrspray-függő, 6%-a pedig jelenleg is az. Ez pedig azon túl, hogy bosszantó lehet, komoly egészségügyi mellékhatásokat is okozhat; a felesleges pénzkidobásról nem is beszélve!