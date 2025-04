Figyelmeztet a virológus: megint megjelenhet a madárinfluenza, ez robbanthatja be újból

A vonuló madarak okozhatják a következő nagy bajt a hazai szárnyastartóknak, ráadásul az ember is képes belehalni.

A madarak szokásos tavaszi vonulása miatt több magyarországi állattartó telepen is fel kell készülni a H5N1, vagyis a madárinfluenza megjelenésére - erre hívta fel a figyelmet Rusvai Miklós virológus az InfoRádióban.

A virológus azt mondta, hogy ez az év rendkívülinek számít a fertőző szárnyasbetegség szempontjából, ugyanis a vízimadarak átteleltek, és általában ők a hordozói a betegségnek.

Januárban, februárban és március elején is voltak esetek, ezért várhatóan a híradásokban többször szerepel majd, hogy magyarországi baromfitelepeket fel kellett számolni, mert madárinfluenzával fertőződtek, hiszen a madárvonulás valójában még zajlik

- hívta fel a figyelmet Rusvai Miklós. Elmondta azt is, hogy a szárnyasról az emberre valóban át tud terjedni a vírus, és emiatt nemrég Mexikóban és az Egyesült Államokban is voltak halálesetek, de hazánkban ilyen még soha nem fordult elő. A vírus ráadásul emberről emberre nem is terjed.