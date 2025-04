Boldogkői: bárki létrehozhatta a körömfájás vírust egy egyetemi laborban

Mint azt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az április 10-i kormányinfón bejelentette, nem zárható ki, hogy mesterségesen előállított vírus okozta a száj- és körömfájás kitöréseit Magyarországon, amelyre elmondása szerint egy laboratóriumi vizsgálat utal. Boldogkői Zsolt virológus az Agrárszektornak erre reagálva elmondta, ha nem is nyúlt senki a vírus örökítőanyagához, hanem "csak" szándékos behurcolás történt, az is egyfajta terrortámadásnak számít, ezért a nyilvánosságot azonnal tájékoztatni kell a részletekről.

Boldogkői Zsolt virológus, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára szerint az első kérdés az, hogy Gulyás Gergely pontosan mit értett azon, hogy a fertőzés megjelenése mögött mesterséges szándék áll. Ha a kijelentést szó szerint értelmezzük, akkor az azt jelentené, hogy a vírust genetikailag manipulálták.

"Ha a vírust módosították, akkor elméletileg lehet olyan nyomokat, idegen szekvenciákat találni benne, amit normál esetben a vírus nem tartalmaz, ez pedig igazolhatja a mesterséges beavatkozást. De a változtatást meg lehet úgyis csinálni, hogy ne legyen nyoma. Korábban felmerült ilyen a COVID-járványt okozó SARS-CoV-2 vírus esetében is, hiszen volt benne két olyan szekvencia, amire azt gondolták, hogy mesterséges eredetű. Utóbbi esetben azonban egyértelműen kiderült, hogy az eltérésnek természetes oka is lehet" – mutatott rá a szakértő. Hozzátette: el lehet képzelni olyat is, hogy olyan tulajdonságokkal látták el a vírust, amivel eredetileg nem rendelkezett. Ha például belekerülne egy olyan idegen gén, ami virulensebbé tenné a vírust, az gyanút keltő ok lehetne. Jelen pillanatban azonban pontos részleket nem ismerünk arról, hogy mi alapján következtettek a mesterséges eredetre.

Boldogkői Zsolt ugyanakkor azt is kiemelte, hogy egy ilyen genetikai változtatást bárki képes lenne elvégezni, aki vírusokkal és vírusok molekuláris genetikájával dolgozik, akár egy egyetemi laborban is. Boldogkői Zsolt szerint azonban a fertőzés mesterséges eredete jelentheti azt is, hogy valaki szándékosan hozta be a vírust Magyarországra. Bármelyik feltevés merült is fel, lényegében mindkettő az ország elleni biológiai hadviselésnek tekinthető, még akkor is, ha nem közvetlenül ember ellen, hanem jelen helyzetben a páros ujjú patás állatok, tágabb értelemben pedig a magyar mezőgazdaság ellen irányult.

Ha nem is nyúlt senki a vírus örökítőanyagához, hanem szándékos behurcolás történt, az is egyfajta terrortámadásnak számít, ezért a nyilvánosságot azonnal tájékoztatni kell a részletekről. Én a magam részéről megdöbbennék, ha beigazolódna a gyanú, hogy a vírust módosították

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

– tette hozzá a virológus. Mint mondta, bármi is derül ki a vizsgálatok során, a mesterséges eredet felvetése csak olaj volt a tűzre, hiszen a száj- és körömfájás vírus kapcsán már így is rengeteg összeesküvés-elmélet kering az országban. Ha pedig valóban kiderül, hogy egy egyéni akció, egy szervezet vagy akár egy állam áll mögötte, az rendkívül súlyos támadást jelentene az országunk ellen. Ameddig viszont nem derül fény az idegen eredetet alátámasztó komoly bizonyítékokra, addig érdemes úgy kezelni, hogy természetes eredetű a vírus.