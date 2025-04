A fővárosig is elért a száj- és körömfájás járvány: nincs mese, jönnek a korlátozások

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A ragadós száj- és körömfájás terjedése miatt óvintézkedéseket vezetett be a Fővárosi Állat- és Növénykert. Az intézmény nem zár be, de több korlátozást is életbe léptetett az állatok védelme érdekében - írja a Telex.

A Fővárosi Állat- és Növénykert önkéntes korlátozásokat vezetett be a ragadós száj- és körömfájás miatt - számolt be a Telex. Az intézmény továbbra is nyitva tart, azonban megszüntették az állatsimogatási lehetőséget, és a fogékony fajok ki- és beszállítását is felfüggesztették. A gazdasági udvarba kizárólag fertőtlenítő szőnyegen keresztül lehet belépni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Sós Endre, az állatkert természetvédelmi és állategészségügyi igazgatója elmondta, hogy az intézkedéseket önkéntesen vezették be, szemben például a győri állatkerttel, amelyet kötelezően be kellett zárni, mivel az egyik fertőzésgóc tíz kilométeres védőkörzetébe esett. Hozzátette, hogy amennyiben egy veszélyeztetett faj egyede megfertőződne, törvényes lehetőség van az állat hermetikus elzárására és kezelésére a leölés helyett. A betegséget március elején, ötven év után először mutatták ki egy kisbajcsi szarvasmarhatelepen. Később Szlovákiában is megjelent a vírus, majd a magyarországi Levélen is azonosították. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma szerdán további két Győr-Moson-Sopron megyei marhatelepen igazolta a kórokozó jelenlétét. A rendkívül fertőző betegség miatt Kisbajcson 1700 szarvasmarhát kell leölni. A kórokozó komoly veszélyt jelent a hazai nem szárnyas haszonállatokra, így állattartók tízezrei aggódhatnak állatok százezreiért.

Címlapkép: Getty Images

