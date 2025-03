Aggasztó Ferenc pápa állapota: kérdéses a felépülés, hetekig kórházban maradhat az egyházfő

Ferenc pápa három héttel a római Gemelli kórházba való felvétele után továbbra is küzd a kettős tüdőgyulladással, amely súlyosan megviselte törékeny egészségét. Bár állapota stabil, orvosai szerint a felépülés hosszú és kockázatos lehet, és egyelőre nem tudni, mikor térhet vissza a munkájához. A Vatikán napi egészségügyi jelentései óvatosságra intenek, miközben a pápa légzésterápiás kezelése és fizikoterápiája folytatódik.

Három héttel azután, hogy felvették a római Gemelli kórházba, Ferenc pápa továbbra is küzd a kettős tüdőgyulladással, amely jelentősen megviselte egyébként is törékeny egészségét. A 88 éves egyházfőt azóta nem látták nyilvánosan, és a Vatikán sem közölt információt arról, mikor hagyhatja el a kórházat, vagy mikor térhet vissza megszokott, megterhelő munkarendjéhez - írja a Reuters.

Egészségügyi szakértők – akik nem vesznek részt a pápa kezelésében – szerint a felépülése hosszú és kockázatokkal teli lehet. „Láttam már betegeket, akik hónapokat töltöttek kórházban hasonló helyzetben. Természetesen van esélye a felépülésre, de a kedvezőtlen kimenetel kockázata magas” – mondta Christoph Lange professzor, a Nemzetközi Tuberkulózis és Tüdőbetegségek Elleni Unió főtitkára. „A legjobb tanács az lenne, hogy hagyják pihenni, és annyi időt adjanak neki, amennyire szüksége van a gyógyuláshoz” – tette hozzá a Reutersnek.

Gyengélkedő állapotát jól érzékeltette az a rövid hangüzenet, amelyet csütörtök este adott ki, és amelyben háláját fejezte ki azoknak, akik érte imádkoznak. A hangja megtört, légszomjas és nehezen érthető volt. A Vatikán minden nap friss orvosi jelentést tesz közzé, ami szakít a korábbi egyházi gyakorlattal, és részletes, valós idejű tájékoztatást nyújt a pápa egészségéről.

Biztató jelnek tekinthető, hogy orvosai csütörtökön közölték: állapotának stabilitása miatt a következő frissítést csak szombaton adják ki, pénteken nem. Ugyanakkor továbbra is óvatosságra intenek, hangsúlyozva, hogy Ferenc pápa állapota még mindig nem tekinthető biztonságosnak – ezt minden nap elmondják február 22. óta.

Loredana Sarmati, a római Tor Vergata Egyetem fertőző betegségek professzora szerint a felépülésről csak akkor lehet beszélni, ha az óvatos prognózis megszűnik. „Ekkora mértékű tüdőgyulladás még egy fiatal szervezet számára is komoly kihívás. Itt egy idős emberről van szó, aki ráadásul már az elmúlt hónapokban is légzési problémákkal küzdött” – mondta. „A tüdőgyulladás hetekig, akár hónapokig is eltarthat.”

Ez a jelenlegi betegség a legsúlyosabb a pápa az elmúlt években elszenvedett légzőszervi problémái közül. Fiatalon egy mellhártyagyulladás után eltávolították egyik tüdejének egy részét.

A Vatikán közlése szerint Ferenc pápa február 22. óta négyszer szenvedett el légszomjrohamot. Az utolsó március 3-án történt, amit jelentős mennyiségű nyálka felhalmozódása okozott a tüdejében – ez arra utal, hogy nem volt elegendő izomereje a váladék eltávolításához.

Az orvosok bizakodásra ad okot, hogy hétfő óta nem volt újabb roham. Emellett megnyugtatónak tartják, hogy február 14. óta nem jelentettek lázat, és a vérvizsgálati eredményei stabilak maradtak.

Egy, a Gemelli kórházból nemrégiben nyugdíjba vonult vezető orvos – aki névtelenséget kért kórházi kötődése miatt – azonban aggodalmát fejezte ki, hogy három hét intenzív kezelés, köztük antibiotikum-terápia után sem mutat javulást az állapota. Normál esetben ennyi idő alatt már előrelépést kellene látni, és minden légzési krízis komoly terhelést jelenthet a pápa szívére – jegyezte meg. A Vatikán ugyanakkor ismételten hangsúlyozta, hogy a keringési rendszerének paraméterei stabilak maradtak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ferenc pápa az elmúlt két hétben szinte folyamatosan kapott kiegészítő oxigént, légzőmaszkon vagy orrába vezetett csövön keresztül.

Ha az állapota romlana, a következő lépés az lehet, hogy nyugtatók adagolása mellett oxigéncsövet helyeznek a légcsövébe. Ez azonban az orvosok szerint egy ilyen idős beteg esetében csak végső megoldásként jöhet szóba. Emellett a pápa beleegyezése is szükséges lenne, ami felveti a kérdést, milyen szintű orvosi beavatkozásokat hajlandó elfogadni.

Nem tudni, hogy Ferenc pápa adott-e iránymutatást saját jövőbeli kezeléséről. A Világorvosi Szövetségnek 2017-ben küldött üzenetében az életvégi kérdésekről azt mondta, hogy erkölcsileg elfogadható lehet a „túlzottan agresszív kezelések” elhagyása. A katolikus egyház tanítása szerint az életmentő ellátás kötelező, de a beteg vagy gondozói elutasíthatják az aránytalanul megterhelő vagy indokolatlan kezeléseket.

A rehabilitációja érdekében a Vatikán közlése szerint Ferenc pápa február 26. óta légzésterápián vesz részt, hogy javítsák a tüdőkapacitását. Emellett fizikoterápiát is kap, hogy enyhítsék a 12 éves pápai szolgálata óta leghosszabb kórházi tartózkodásának hatásait. „Ez versenyfutás az idővel az izomzat leépülése ellen” – mondta Lange.

Bár a Vatikán szerint Ferenc pápa hosszabb időt tölt egy karosszékben, nem világos, hogy képes-e önállóan járni vagy állni.

Ha és amikor visszatér a Vatikánba, az orvosok szerint elképzelhető, hogy soha nem nyeri vissza korábbi erejét.

„Felépülhet, de elképzelhető, hogy maradandó károsodás marad a tüdejében, így lehet, hogy nem fog teljesen visszatérni a korábbi állapotához” – mondta Carlo Vancheri, a szicíliai Catania Egyetem légzőszervi betegségek professzora.