MOK: Három évtizede nincs megfelelő reform az egészségügyben - Utcára vonulnak az orvosok márciusban

Magyarországon három évtizede nincs megfelelő reform az egészségügyben és a kormány nem megfelelően biztosítja az egészségügy finanszírozását - kezdte a sajtótájékoztatót Dr. Álmos Péter a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke. A MOK "A magyarok egészsége többet érdemel" címmel február 1-jén indított országos társadalmi kampányt mutatta be a sajtótájékoztató keretében.

A MOK elnöke kitért rá, hogy a koronavírus járvány alatt az egészségügyi dolgozók energiái kimerültek, folyamatos a frusztráció és feszültség, mely már az orvosok és a betegek közé állnak. Ezen változtatni kell, ezért is indítják el ezt a kampányt. Ismertette, hogy a statisztikákban sokféleképpen mutatkozik meg az egészségügy teljesítménye. Példaként említette, hogy a 65 éven felüli lakosság 20 százalékának egyáltalán nincs foga, rákos halálozásban Magyarország mutatói a legrosszabbak az EU-ban, mégis egyre kevesebben jelennek meg szűréseken. A MOK elnöke szerint az egyik ok az említett alulfinanszírozottság, a másik viszont a generációról generációra öröklődő mintázat, az életmód és az, hogy mennyire fontos a lakosságnak a saját egészsége.

A MOK komoly erőfeszítéseket tett azért az elmúlt években, hogy ez a helyzet változzon, de úgy tűnik, hogy a szakmai érvek nem érvényesülnek - mondta el Álmos Péter.A MOK elnöke szerint ez megmutatkozott például az ügyeleti rendszer átalakításában, melynek folyományaként felgyorsult a háziorvosi praxisok elhagyása. A céljuk a kampánnyal, hogy már idén biztosítson a kormány forrást a legszükségesebb területeken, de hosszú távon is szeretnék elérni, hogy a GDP bizonyos százalékával növekedjen a finanszírozás az egészségügyben. A pénz önmagában nem elég, ezért tervezik bevonni a kampányba a szakmabelieket is - mondta el a MOK elnöke.

A MOK bejelentette: március 8-án a Magyar Orvosok Szakszervezetével közösen egy nyilvános kiállás keretében igyekeznek felhívni a figyelmet az egészségügy helyzetére. A kiállás pontos helyszíne még nem ismert, a tervek szerint Budapesten, közterületen fog megvalósulni, pártpolitikusok részvétele nélkül.

A kampányban arra fókuszálnak, hogy az egészségügy megkapja a megfelelő finanszírozást, de a figyelmet is. A MOK elnöke kiemelte: az egészségügy kérdése egyre inkább partvonalon kívül került, a politikai vezetés figyelmét szeretnék erre a területre irányítani. Emellett a lakosság és szakma figyelmét is ráiranyítaná a kampány erre a társadalmilag kardinális ügyre.

A MOK vezetősége kiemelte, hogy ez egy évtizedes adósság a magyar egészségügy felé, mely nem a jelenlegi kormány felelőssége. Korábban is indultak már kampányok, ezek azonban nem hoztak olyan eredményt, mely az egészségügy teljesítményének tartós javulása jelentett volna. A jelenlegi kormány tud azért tenni, hogy ezt az évtizedes adósságot elkezdjék törleszteni, ezért fordulnak a döntéshozókhoz.

Ismét kiemelték: ez a kampány nem csak a büdzséről szól, hanem egy fókuszváltásról is. A politikusok és a lakosság szemléletét is szeretnék megújítani, hogy az egészségbe megéri fektetni. Ezért fontos része a kampánynak a társadalmi szemléletváltozás elősegítése is.

Álmos Péter kitért arra is, hogy amikor egy beteg nem jut megfelelő ellátáshoz, többnyire az orvost, ápolót, egészségügyi dolgozót teszi felelősség, a feszültség elszenvedői a dolgozók. Miközben gyakran az egészségügyi dolgozók mindent megtesznek a jó ellátás biztosításáért, ez azonban ilyen körülmények között nem elég. Ezen is szeretnének változtatni, hogy ne az egészségügyi dolgozók szenvedjék el a társadalmi elégedetlenség következményeit, pozitív irányba induljon el a szakmabeliek megítélése, megbecsültsége.