Így állítaná meg a WHO a majomhimlő új, fertőző variánsának terjedését: nem reménytelen

A majomhimlő (mpox) új vírusvariánsának elterjedését meg lehet fékezni - hangsúlyozta pénteken Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója. Mint mondta, globálisan összehangolt erőfeszítésre van szükség a majomhimlő vírusának új változatával, a Klád Ib-vel szembeni fellépéshez. Egyben egy erre vonatkozó tervet jelentett be, amelynek megvalósításához fél év alatt legalább 135 millió dollárra (48 milliárd forint) lesz szüksége az Egészségügyi Világszervezetnek.

"Hadd legyek világos: ezt az új mpoxjárványt kordában lehet tartani és meg is lehet állítani" - mondta Tedrosz a WHO tagállamaihoz intézett beszédében, amelyet később az X-en is közzétettek. "Átfogó és összehangolt nemzetközi fellépést igényel a válasz e komplex problémára" - tette hozzá.

A WHO augusztus 14-én nemzetközi egészségügyi veszélyhelyzetet rendelt el a Klád Ib terjedése miatt, mert a szakemberek szerint ez a változat fertőzőbb és súlyosabb megbetegedést idézhet elő a korábban ismerteknél. Európában eddig mindössze egy behurcolt esetről tudnak, a kontinensen továbbra is a Klád II változat a domináns.