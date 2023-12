Kiderült az igazság: a régi vakcinákkal olhatnak most az oltópontokon, ekkor érkezhet az új Moderna

Nem 700, hanem 70 ezer Moderna-vakcinát venne a kormány kétmilliárdért - írja a Telex a közbeszerzési eljárás dokumentációja alapján. Azt is valószínűsítik, hogy a jelenleg elérhető koronavírus elleni vakcinák még nem a legújabbak, amelyek kifejezetten a most terjedő variáns ellen lettek kifejlesztve. Kiderült, hogy szűkösek a jelenleg rendelkezésre álló régi készletek, és ebben a hónapban teljesen elfogyhat a gyerekeknek való vakcina Magyarországon.

Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár néhány napja azt mondta, hogy a kormány 700-800 ezer vakcinát rendelt a Modernától, melyekkel elvileg már el is indult az oltási kampány. A Telex szerint szerint azonban jóval kevesebbről, 72 ezer (kedvezménnyel együtt 92 ezer) adagról van csak szó. A lap azt is írja: az ajánlatkérés eleve a Moderna vakcinájára vonatkozott. Az államtitkár pedig azzal indokolta, miért a Modernára esett a választás, hogy a Pfizer nem tett ajánlatot.

Tény, hogy a magyar kormány ellen jogi eljárást indított a Pfizer-BioNTech az át nem vett és kifizetetlen vakcinákért. Ez 3 millió adag, ehhez képest a 700-800 ezer Moderna-vakcina nem tűnik olyan nagy számnak - főként hogy a pandémiát megelőző békés években a kormányzati influenzaoltás beszerzés rendszerint 1,3 millió adag volt. Úgy tűnik azonban, hogy a hivatalos közbeszerzés ennél kevesebbről szól. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatbázisa szerint 2023-ban, október elejéig (eddig van adat) összesen 17 862 adag Covid-oltást adtak be Magyarországon, tehát elég életszerűtlen lenne, hogy a kormány rendkívüli eljárásban, sürgősséggel akarjon beszerezni ennél csaknem 40-szer többet, 700 ezer adagot, amelyet ráadásul csak egy szűkebb rétegnek szán - írja a lap.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) november 21-én indított közbeszerzést, amelyre november 30-ig lehetett ajánlatot tenni. Nem nyílt közbeszerzésről, hanem úgynevezett hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásról van szó, amelyben az ajánlatkérő az általa felhívott ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. Az NNGYK már az ajánlattételi felhívásban azt írja, hogy „a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során mindösszesen 100.000 adag oltóanyag kerül beszerzésre, amely kizárólag a sürgősségből fakadó kényszerhelyzet elhárításához szükséges mennyiség”.

A Moderna nyertes ajánlata nettó ára 1 999 992 500 forint, ami adagonként 27 500 forintot jelent. Ez nagyjából háromszorosa, mint amibe a Pfizer-vakcinák kerültek volna: a per nyilvánosságra került részleteiből az derült ki, hogy a kormány 3 millió adagot nem akar kifizetni összesen nagyságrendileg 60 millió euró értékben. (Vagyis a vakcina adagonként 20 euró, azaz nagyjából 7600 forint lett volna.)

Az is kiderült, milyen és mennyi vakcina van itthon: régi és kevés - írja a lap. A közbeszerzési dokumentumok tanúsága szerint „jelenleg a bivalens eredeti/Omikron BA.1 variánsú vakcina áll rendelkezésre az oltópontokon és az NNGYK disztribútoránál, mindösszesen 81 126 adag mennyiségben, amelynek felhasználhatósági ideje 2024. 04. Az 5-12 éves korosztály számára 50 040 adag 2023. 11 hónapi lejáratú és 40 300 adag 2023. 12. hónapi lejáratú eredeti Vuhani variánsú oltóanyag található a készletben.” Vagyis csak a régebbi adaptált vakcinából van itthon és még ebben a hónapban teljesen elfogy a gyerekeknek való Covid-vakcina Magyarországon, és részükre már eddig is csak az eredeti változatból volt itthon raktáron, amely az újabb variánsok ellen már jó ideje keveset ér:

A közbeszerzési eljárás még nem zárult le, így az újra megnyílt oltópontokon még valószínűleg a régebbi vakcinákkal oltanak, hiszen Takács Péter államtitkár azt mondta, hogy az új variánsra frissített oltás akkor válik elérhetővé, ha az eljárás lezárult. A lap kereste az NNGYK-t és a Belügyminisztériumot annak kapcsán, hogy honnan jöhetett a 700-800 ezres nagyságrend, felmerült-e egyáltalán, hogy a Pfizertől kérjenek ajánlatot, mekkora valójában az árkülönbség a gyártók vakcinái között, de válasz nem érkezett.