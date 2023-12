Súlyos dolog derült ki a gyerekek Covid-oltásairól: elszólta magát Müller Cecília

Decemberben lejár az összes gyerekeknek való Covid-vakcina Magyarországon, a novemberi lejáratúakkal együtt 90 ezer adag mehet a kukába. Egy közbeszerzésből derült ki az is, hogy a gyerekek számára már eddig is csak az eredeti vakcinaváltozatból volt itthon raktáron, amely az újabb variánsok ellen már nem olyan hatékony.

Még ebben a hónapban teljesen elfogy a gyerekeknek való Covid-vakcina Magyarországon - írja a Telex egy Müller Cecília országos tisztifőorvos által jegyzett közbeszerzési kiírás alapján. A tisztifőorvos többek között azzal indokolta a Közbeszerzési Hatóságnak, hogy miért van szükség sürgősséggel beszerezni közel 100 ezer Moderna-vakcinát, hogy jelenleg a bivalens eredeti/Omikron BA.1 variánsú vakcina áll rendelkezésre az oltópontokon és az NNGYK disztribútoránál, mindösszesen 81 126 adag mennyiségben, amelynek felhasználhatósági ideje 2024. 04.

Az 5-12 éves korosztály számára 50 040 adag 2023. 11 hónapi lejáratú és 40 300 adag 2023. 12. hónapi lejáratú eredeti Vuhani variánsú oltóanyag található a készletben

- írta Müller Cecília. Tehát a gyerekek oltására már eddig is csak az eredeti vakcinaváltozatból volt itthon raktáron, amely az újabb variánsok ellen már nem olyan hatékony. A felnőtt-vakcina eggyel újabb fajta, de már ez is idejétmúlt, azóta a BA.5 variáns elleni változatot is bevezették Európában.

Címlapkép: Mónus Márton, MTI/MTVA