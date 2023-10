Ekkora bajban lenne a gyermeksebészet Magyarországon? Itt a friss utasítás: lépett az OKFŐ

Az október 5-én megjelent Hivatalos Értesítőben olvasható az országos kórház-főigazgató 4/2023. (X. 5.) OKFŐ utasítása. Eszerint változik a korábbi, 3/2023. (VII. 14.) OKFŐ utasítás az 1. mellékletében található táblázat az orvosszakmák leterheltségi szempontú besorolásáról - szúrta ki a Pénzcentrum. Kikerestük a jelenleg hatályos táblázatot és összevetettük a jövő hónaptól hatályos táblázattal. A változás a gyermeksebészet területét érinti, mely közepes leterheltségű kategóriából magas kategóriába került át.

A frissen megjelent 4/2023. (X. 5.) OKFŐ utasítás - az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjairól és vezetői juttatásairól szóló 3/2023. (VII. 14.) OKFŐ utasítás módosításáról - lényege, hogy a leterheltség szintje (alacsony, közepes illetve magas) meghatározza az ügyeleti díjak mértékét. Adott intézményben, attól is függően, hogy az osztály ügyeleti forgalma alacsony vagy magas, lehet 0% vagy akár 45% is a z ügyeleti díj mértéke. Most a gyereksebészet területe a közepes leterheltségű kategóriából a magas kategóriába került át - vette észre lapunk a friss értesítőben -, tehát az ügyeleti díjat magasabbak lesznek ezen a területen.

A friss OKFŐ utasítás szövege úgy szól: "A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében, 26. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 27. §-ában foglalt jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § Az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjairól és vezetői juttatásairól szóló 3/2023. (VII. 14.) OKFŐ utasítás az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba."

1. melléklet a 4/2023. (X. 5.) OKFŐ utasításhoz

"Az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjairól és vezetői juttatásairól szóló 3/2023. (VII. 14.) OKFŐ utasítás 1. függelék II. táblázata helyébe a következő táblázat lép:

II. Az orvosszakmák leterheltségi szempontú besorolása:

Ezzel már 18 orvosszakmai terület tartozik a magas leterheltségű területek közé.