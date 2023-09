Hidegzuhany a magyar átlagemberre: kedvelt élelmiszerek okozhatnak csontritkulást

Gyerekkorunktól kezdve hallgatjuk, hogy fogyasszunk sok tejet, tejterméket, hogy a csontjaink erősek legyenek és a csontritkulás szóval még csak futólag se találkozzunk soha. Azonban az ortopéd szakemberek szerint az erős csontok védelméhez és megőrzéséhez nincs sok köze a több liternyi tej elfogyasztásához, akármit is tart a legenda. Sokkal fontosabb, hogy elkerüljük azokat az ételeket és italokat, amelyek befolyásolhatják a negatív irányba a csontsűrűségünket. A Pénzcentrum most ezeknek járt utána a teljesség igénye nélkül.

Mindannyian hallottuk már azt a legendát, hogy a csontjaink egészségéért tejet kell innunk. Azonban az ortopéd orvosok szerint korántsem a tejnek a literszámra való vedelése a legjobb megoldás arra, hogy elkerüljük a csontritkulást. Sokkal inkább az a fontos azonban a szakértők szerint, hogy elkerüljük azokat az ételeket és italokat, amik befolyásolják a csontsűrűségünket. Hasonló a helyzet a feleslegesen szedett vitaminokkal is sok orvos szerint. Nem minden esetben jó, ha kontroll nélkül szedjük őket.

A csontritkulás miatt aggódó emberek gyakran kalciummal és D-vitaminnal egészítik ki az étrendjüket, azonban a szakértők szerint ez nem feltétlenül jó megoldás. Ezek az étrendkiegészítők ugyanis egyes esetekben akár kárt is okozhatnak, ahelyett, hogy segítenének.

Bár a kálcium és a D-vitamin fontos a csontok egészségének megőrzéséhez, azonban a javasolt napi adagok túllépése könnyen visszaüthet és inkább káros, mint hasznos. A kalcium- és D-vitamin-szükséglet egyaránt korfüggő, így különösképpen oda kell figyelnünk arra, hogy nekünk mi is az optimális adag

– kezdett bele Dr. Liz Matzkin, a bostoni Ortopédiai Sebészeti Osztály Brigham és Női Kórházának docense, hozzátéve, hogy az 50 évesnél idősebbek számára napi 1000 milligramm kalcium, illetve napi 800-1000 egység D-vitamin az ideális.

Az alábbiakban a Huffpost és ortopéd sebészek, szakorvosok segítségével azokat az ételeket szedtük össze, amiket jobb, ha elkerülünk. Legalábbis abban az esetben, ha csökkenteni szeretnénk a csontritkulás kockázatát.

Alkohol

Sok magyar nem fog ennek a ténynek örülni, de sajnos még egy érv szól amellett, hogy kerüljük el az alkoholt. Bár igaz, hogy vannak jótékony hatásai, mint hogy a vörösbor jótékony hatással lehet az egészségünkre, azonban Matzkin szerint már néhány pohár bor vagy sör elkortyolgatása is negatívan befolyásolhatja a csontok egészségét.

A megnövekedett alkoholfogyasztás megváltoztathatja a szervezet azon képességét, hogy felszívja a csontok egészségére jótékony hatással bíró tápanyagokat, mint a kalcium, a D-vitamin vagy a magnézium

– magyarázta a szakember.

Amikor a csontokról beszélünk mindenki elsősorban a D-vitaminra és a kalciumra gondol, azonban a nemi hormonok, mint a tesztoszteron és az ösztrogén is kritikus fontosságúak az erős csontok biztosításában. Angelina Waller, a denveri Advanced Orthopedics orvosasszisztense elmagyarázta, hogy az alkohol lassíthatja a csontok átalakulási ciklusát, miután megzavarja a hormonszintünket.

Ha viszont nem tudunk lemondani a borozgatásokról, akkor mindenképpen figyeljünk oda a mennyiségre, azaz naponta legfeljebb egy alkoholos italt fogyasszunk. Azok pedig akik idősebbek, vagy akiknél különösen könnyen törnek a csontjaik hatványozottan figyeljenek oda a mennysigekre.

Ha túl sok alkoholt fogyasztunk nagyobb a kockázata annak, hogy elesünk, megsérülünk vagy éppen eltörjük az egyik csontunkat

– érvelt Matzkin, felhívva a figyelmet arra, hogy egy 2018-as tanulmány összefüggést talált az alkoholfogyasztás és a csípőtáji törések között.

Koffein

Rengetegen vagyunk, akik a reggeli kávéjuk nélkül teljesen életképtelenek, azonban a koffein nem táplálja a csontjainkat. És ez nemcsak a kávéra igaz: energiaitalokra, koffeines üdítőkre, teára, azaz alapvetően minden koffeint tartalmazó terméket fel tudunk venni erre a listára.

Jó hír viszont, hogy ahogyan az alkohol esetében is nem a teljes önmegtartóztatás a kulcs itt sem, hanem a mértékletesség a szakértők szerint.

A koffeinről kimutatták, hogy növeli a kalciumveszteséget, illetve csökkenti a kalcium felszívódását. Ez a két tényező pedig negatívan befolyásolja a csontok egészségét

– magyarázta Matzkin, hozzátéve, hogy érdemes megfontolni a koffeinmentes kávé és tea (például gyümölcstea) fogyasztását, ha csak fel akarunk melegedni. A kalcium felszívódásának akadályozása mellett ugyanis a koffein a D-vitamint is befolyásolja hasonlóképpen, de nemcsak a kávétól és a teától érdemes tartózkodni.

A koffeines üdítők, mint a kóla szintén rossz hatással vannak a csontok egészségére. Egy 2006-os összehasonlító tanulmány megállapította, hogy a kóla fogyasztása, beleértve a diétás változatokat is, jelentősen alacsonyabb csontsűrűséggel járt a nőknél. A fogyasztás mértéke pedig egyértelműen összefügg a problémával. Minél több kólát isznak a nők, annál fokozottabb a hatása.

Ezek a koffeines üdítők cukrot, foszforsavat is tartalmaznak. Nagy mennyiségben ezek pedig mind negatív következménnyel vannak az egészségünkre

– mondta Matzkin.

Búzakorpa

Meglepő lehet, hogy a szív számára olyannyira egészséges búzakorpa negatív hatással lehet a csontok egészségére.

A búzakorpa magas fitátszinttel rendelkezik, ami megakadályozhatja a kalcium felszívódását

– fejtette ki Matzkin.

Sokan esznek búzakorpát, mert magas a rosttartalma, ami elengedhetetlen a jó emésztéshez, a szívbetegségek csökkentéséhez, de még a vastagbélrák megelőzésére is jó. Szerencse azonban, hogy a zabkorpának hasonló pozitív élettani hatása van, azonban nincs káros hatás a csontokra, mivel nem tartalmaz nagy mennyiségű fitátot, ami egyfajta antitápanyag, amely természetesen megtalálható a növényekben.

Ráadásul sok zöldség, mint a káposzta vagy a bab, olyan vegyületeket tartalmaznak, amelyek csökkentik a tápanyagok felszívódását. Azonban nincs arra ok, hogy ezeket az ételeket elkerüljük, hiszen alapvetően egészségesek. Annak ellenére is, hogy Waller szerint a bab, spenót és a cékla antitápanyagokban is bővelkedik, amik csökkenthetik a kalcium felszívódását. Azonban ezeknek a megfelelő elkészítése csökkenti a negatív hatásukat.

A bab és a búzakorpa fitátokat, a spenót és a cékla oxalátokat tartalmaznak, amelyek csökkentik a kalcium felszívódását – mondta a szakértő, hozzátéve, hogy ha csökkenteni szeretnénk ezeknek a hatását, akkor próbálkozzunk az áztatással, csíráztatással (a búzakorpa esetében) vagy az erjesztéssel. Illetve az is jó, ha főzzük, sütjük őket. Elkerülni pedig nem érdemes ezeket az ételeket, ugyanis rengeteg jótékony hatásuk van, azonban érdemes mérsékelni a bevitelüket.

Mint szinte minden étel esetében itt is kulcsfontosságú a mértékletesség. Nem szükséges teljesen kiiktatni az étrendünkből a búzakorpát sem, de fontos tudnunk, hogy befolyásolhatja egyes tápanyagok felszívódását, amiket más élelmiszerekkel érdemes egyensúlyban tartani

– mondta Matzkin.

Só

A só szinte mindenki fejében a magas vérnyomáshoz kötődik, miközben a csontok egészsége kapcsán is fontos figyelembe vennünk, különösen az idősebb és a veszélyeztetett csoportok esetében.

Legyünk tudatában annak, hogy a só könnyen elrejthető az előre pácolt húsokban, rágcsálnivalókban és a feldolgozott élelmiszerekben, mint a felvágottak például. A túlzott mennyiségű sófogyasztás (több mint 2300 milligramm naponta)kalciumvesztéshez vezethet a csontokban

– figyelmeztetett Matzkin, amit a Journal of the American College of Nutrition 2018-as tanulmánya is megerősít. A kutatás ugyanis kimutatta, hogy a megnövekedett nátriumfogyasztás jelentősen növelte a csontritkulás kockázatát.

Fontos azonban még egyszer hangsúlyozni, hogy ezek az ételek alapvetően nem kártékonyak. Azonban, ha a csontunk egészsége az elsődleges célunk érdemes mértékkel fogyasztanunk őket.