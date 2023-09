Döntött a minisztérium: kiderült végre, kérhet-e az iskola „egészséges igazolás”-t a szülőktől

Koós Anna Link a vágólapra másolva

A koronavírus világjárvány felszínre hozott egy problémát, amely korábban is jelen volt az oktatási-nevelési intézményekben, megoldás azonban eddig nem született rá. Amikor egy gyermek beteg és amiatt hiányzik, azt eddig is orvos tudta igazolni, most már azonban rendeletbe foglalták, hogy az intézmény kérésére a gyógyulásról is orvosi igazolást kell vinni. Ezzel végetérhet a huzavona, hogy az iskola igazolást kér a gyógyulásról, azonban az orvos ezt nem állítja ki. A szülők most már hivatkozhatnak az EMMI vonatkozó rendeletére, mely szeptember 1-től lépett érvénybe.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 19. pontja (A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok) kimondja, hogy "ha a nevelési-oktatási intézmény kérésére a gyermek, tanuló betegség gyanúja miatt orvosi vizsgálaton vesz részt, a szülő vagy a tanuló kérésére ennek megtörténtét" és azt hogy a diák már látogathatja az intézményt, "az orvos igazolja". A rendeletnek ez a pontja idén szeptember 1-jétől lépett érvénybe, ezzel lezárták a vitát a tantestületek, szülők és tanárok között arról, hogy köteles-e az orvos igazolást adni arról, hogy a gyermek meggyógyult, vagy sem és hogy kérhet-e ilyet az iskola. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az 51. § (1) bekezdése kimondja: "Ha a gyermek, tanuló beteg, az orvos határozza meg, mely időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt." A vonatkozó rész azt is írja: Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos vagy – ha az orvosi igazolás a betegség befejezését megelőzően került kiállításra – várható időtartamát is - írja a rendelet, hozzátéve: ha a kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges tanulóktól el kell különíteni. Arról pedig az (1a) bekezdés rendelkezik, hogy az iskola kérhet "gyógyulási igazolást", amelyet a szülő, gyermek kérésére az orvosnak kell kiállítania. A rendelet szintén szeptember 1-től érvényes bekezdése azt írja: "Ha a nevelési-oktatási intézmény kérésére a gyermek, tanuló betegség gyanúja miatt orvosi vizsgálaton vesz részt, a szülő vagy a tanuló kérésére ennek megtörténtét, valamint – ha a gyermek, tanuló esetében az (1) bekezdés szerintiek nem állnak fent – azt, hogy a gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményt látogathatja, az orvos igazolja." Régóta probléma a gyógyulási igazolás A szezonális járványok már a covid megjelenése előtt is jelentettek problémát az óvodákban, iskolákban. Ha egy gyerek akkor mutatja a betegség jeleit, amikor iskolában van, a pedagógusok értesítik a szülőket, hogy jöjjön a gyerekért. Ezt a dolgozó szülőknek sokszor nehéz megoldaniuk, ebből is szoktak lenni konfliktusok. Az azonban még nagyobb gondot jelentett, hogy az orvos adott időre adta az igazolást, ha pedig ez letelt, sok szülő elküldte a gyereket iskolába, akkor is, ha még nem gyógyult meg. A pedagógusok sokszor visszautasították, hogy a még mindig tüneteket mutató gyereket az egészségesek közé engedjék. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 23 029 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 23 274 forintos törlesztőt (THM 14,56%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A szülők álláspontja ilyen esetekben többnyire az volt, hogy ha az orvos egy hétre adott igazolást, akkor addig otthontartják, viszont utána a gyerek egészségesnek minősül. Illetve sokszor kifogásolják, hogy ne a tanár/óvónő döntse el, hogy a gyermek beteg-e még vagy sem. Ha viszont a pedagógusok orvosi igazolást kértek a gyógyulásról, ezt sokszor az orvosok tagadták meg. Ez már a pandémia előtt is okozott feszültségeket szülők, tanárok, orvosok között, azonban a koronavírus világjárvány végletekig kiélezte ezeket a konfliktusokat. Amikor egy kis orrfolyás, köhögés jelentősége sokkal nagyobbra nőtt, mint korábban, a szülők, tanárok és orvosok is elkezdték egyre vehemensebben képviselni saját érdekeiket. A háziorvosok túlterheltség okán elutasították a plusz adminisztrációt, a pedagógusok a többi gyerek - és a dolgozók - egészségének védelme érdekében ragaszkodtak az igazoláshoz, és hogy a gyermekek csak tünetmentesen jöjjenek újra közösségbe. A szülők pedig két tűz között voltak, mert falakba ütköztek. A 2023. szeptember 1-jével érvénybe lépett rendeletmódosítás végre pontot tett ezeknek a vitáknak a végére. Ugyanis a fent idézettek szerint az orvosnak ki kell állítania az igazolást az intézmény kérésére, hogy a gyermek már látogathatja az oktatási-nevelési intézményt, vagyis egészséges. EZ IS ÉRDEKELHET Sokkoló tanárhiányról vallottak a magyar szülők: már nem lehet tagadni, nagy a baj az iskolákban A Pénzcentrum augusztusban végzett Iskolakezdés 2023 című kutatás elemzésének második részéből kiderül, mely régiókban okozza a legnagyobb problémát a tanárhiány.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK