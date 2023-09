Sokkoló tanárhiányról vallottak a magyar szülők: már nem lehet tagadni, nagy a baj az iskolákban

Számos kihívást tartogat az épp csak elkezdődött tanév: 10 hónapja folyamatosan csökkennek a reálkeresetek, így a magyar szülőknek egyre nagyobb gondot okoz a dráguló tanszerek beszerzése, tanárhiány fenyegeti a közoktatást, és a növekvő terhek miatt a gyermekek nem csak az iskolatáska, de a tananyag súly alatt is meggörnyednek. A Pénzcentrum augusztusban végzett Iskolakezdés 2023 című kutatás elemzésének második részéből kiderül, mely régiókban okozza a legnagyobb problémát a tanárhiány.

Annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjunk a magyar társadalom helyzetéről, hogy megtudjuk, melyik régióban mi okozza a legnagyobb problémát iskolakezdéskor, a tavalyi évhez hasonlóan idén is felmérést indítottunk útjára. Valamivel több mint 5,5 ezren töltötték ki, olyanok, akik nevelnek saját háztartásukban legalább egy iskolás korú gyermeket.

A Pénzcentrum augusztusban végzett Iskolakezdés 2023 című kutatás elemzésének első részéből kiderült, hogy mi alapján választanak ma a szülők iskolát, mit gondolnak a hazai oktatás színvonaláról, hol és miből vásárolják meg az ilyenkor szükséges tanszereket, a mostani, második részben azt nézzük meg mit tapasztalnak, milyen szakos tanárokból van a legnagyobb hiány.

Érzel szolidaritást a státusztörvény miatt felmondott tanárokkal?

2023. július 7-én megszavazta a parlament a státusztörvény néven emlegetett jogszabályt, mely sok kritikát kapott, hiszen amellett, hogy a pedagógusok jelentős béremeléséről rendelkezik, több területen is csorbítja az önállóságukat. A jogszabály elfogadását több tüntetés előzte meg, a folyamatos egyeztetésekkel valamennyit puhult is a törvény, ugyanakkor a pedagógus szakszervezetek továbbra is elfogadhatatlannak tartják. Kíváncsiak voltunk, a magyar szülők éreznek-e szolidaritás a tanárokkal ezzel kapcsolatban.

Megdöbbentően sokan, a válaszadók 73 százaléka mondta azt hogy igen, és minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik valaki, annál nagyobb valószínűbb, hogy szolidál: az egyetemet végzetteknek már a 80 százaléka. Gyermeke száma szerinti felosztásban nem nagyon volt különbség, kor szerint pedig leginkább a 41 és 64 és közöttiek, legkevésbé pedig a 25 év alattiak értenek egyet a tanárok felmondásával.

Tapasztaltál a gyermeked osztályában tanárhiányt, vagy hallottál róla, hogy ez gondot okoz más osztályokban, évfolyamokon?

Szintén részletesen beszámoltunk több cikkben is a Pénzcentrum oldalán arról, hogy tanárhiány van az iskolákban, amit úgy próbálnak meg orvosolni, hogy nem csak szakos tanárok tanítanak egy-egy tantárgyat, de egészen szélsőséges esetben az is előfordul, hogy a karbantartót küldik be technikaórára. A szakértő szerint ez óriási baj, nagyjából olyan, mintha egy ház építésekor a villanyszerelési munkálatokat a vízvezeték-szerelőre bíznánk.

A megkérdezettek 75 százaléka tapasztalt tanárhiányt a közvetlen környezetében, és korábbi vizsgálódásainkkal összhangban a legnagyobb baj a fővárosban és Pest megyében van, méghozzá matematika, természettudomány és nyelvtanárokból.

A kutatásról

A Pénzcentrum nem reprezentatív kutatásában összesen 5559-en vettek részt, nagyobb részük, 84,3 százalékuk nő. Az életkori megoszlás szerint legnagyobb részük, 66,4 százalékuk 41 és 55 év között, 27,9 százalékuk 25 és 40 év közötti, 3,5 százalékuk 56 és 64 év közötti, 1,5 százalékuk 64 év feletti és mindössze 0,6 százalékuk 25 év alatti. 22,7 százalékuk egy, 40 százalékuk kettő, 37,3 százalékuk pedig három vagy több gyermeket nevel. Lakóhely szerint 18,6 százalékuk él a fővárosban, 16,9 százalékuk Pest megyében, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében5,3 százalékuk. A legkevesebb kitöltő Nógrád megyéből volt.

De rákérdeztünk a legmagasabb iskolai végzettségre is, ezek szerint 43,6 százalék legfeljebb középiskolát, 26,7 százalék főiskolát, 21,3 százalékuk egyetemet végzett. 6,9 százaléknyian voltak azok, akiknek a legmagasabb iskolai végzettsége az általános, és 1,4 százaléknyian, akik PhD fokozatot szereztek. Foglalkozásukat tekintve többségben vannak a közalkalmazottak és az alkalmazottak, vállalkozó 6,7 százaléknyian voltak, 8,6 százalék a Gyes-en, Gyeden lévők aránya, tanulók, a nyugdíjasok a munkanélküliek, közmunkások aránya 5 százalék alatt van. Ami a családi állapotot illeti, a kitöltők 63,3 százaléka házas, 16,1 százalékuk kapcsolatban él, 10,6 százalékuk egyedülálló.