Kegyetlen népbetegség tarol Magyarországon: százezreket érint, ezek a fő jelei

A legtöbbünk tudatában az él, hogy azok, akik rendszeresen fogyasztanak alkoholt – akár nagyobb mennyiségben is – azok sokkal jobban bírják az italt, mint azok, akik módjával fogyasztják. Egy új tanulmány szerint viszont ez egy tévedés: az alkoholfogyasztási zavarral küzdők ugyanis jelentősen rosszabbul teljesítettek a teszteken, mint azok, akiknek nem része a mindennapjainak az alkohol.

Azok esetében ugyanis, akik alkoholproblémával küzdenek a kimutatták, hogy jelentősen rosszabbul teljesítettek a kognitív és a finom motorikus mozgást vizsgáló teszteken, mint mások, akár három órával azután, hogy elfogyasztották az italukat. Amivel a tipikus szokásaikat akarták utánozni.

Úgy tűnik, hogy közkedvelt elmélet, hogy a tapasztalt ivók bírják az alkoholt. Akár két cowboy a bárban, akik elég macsók ahhoz, hogy kezelni tudják a részegségüket

– mondta Nathan Didier, a tanulmány társszerzője, a Chicagói Egyetem Klinikai Addiktológiai Kutatólaboratóriumának elemző kutatója.

Andrea King, a tanulmány vezető szerzőja, a Chicagói Egyetem pszichiátriai és viselkedési idegtudományi professzora szerint az az elképzelés, hogy egy személy toleránssá válhat az alkohollal szemben nagyobb expozíció esetén leginkább a filmekből, médiából ragadhatott ránk az évek során. Ez pedig King szerint akár részben igaz is lehet: a tanulmány ugyanis kimutatta, hogy bizonyosfokig nőtt a toleranciájuk az alkoholfüggőségben szenvedőknek. Azonban ennek mértéke valójában attól függ, hogy mennyi alkoholt fogyasztanak, milyen gyorsan és mennyi idő telt el az utolsó ital óta.

Ez a felfedezés pedig jelentősnek számít, már csak azért is, mert az alkoholfogyasztási zavarban szenvedőknek mindössze 10 százaléka kap segítséget és kezelteti magát, minden más esetben pedig az ivás mértéke folyamatosan növekszik. Ez egy férfi esetében azt jelenti, hogy legalább öt, vagy annál több, míg egy nő esetében négy, vagy annál több italt fogyaszt el, akár két óra leforgása alatt. Őket nevezzük mértéktelen ivóknak. Megint másik túllépnek ezen a mértéktelen ivászaton, és átkerülnek a nagy intenzitású alkoholfogyasztás kategóriába. A National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism meghatározása szerint ők azok, akik a mértéktelen ivók italmennyiségének a kétszeresét is elfogyasztják.

Többféle ivó létezik

A vasárnap megjelent tanulmány három féle fiatal felnőttet vizsgált meg, akik többsége a 20-as éveiben jár. A 397 résztvevő között voltak, akik keveset ittak (enyhe alkoholfogyasztók), akik sokat (erősen alkoholfogyasztók) és akiknél alkoholfogyasztási rendellenességet állapítottak meg a kutatást vezetők.

Az első csoportba, azaz a könnyű ivók közé tartoznak azok az emberek, akik hetente legfeljebb hat „átlagos+ (tehát long drinket) isznak, és nem vedelnek. Ez körülbelül 0,6 uncia, vagy 14 gramm tiszta alkoholt tartalmaz, attól függően, hogy milyen testfelépítésű ember fogyasztja el. Az ebbe a csoportba tartozók végül nem kerültek bele a tanulmányba, hogy egyértelmű összehasonlítást lehessen levonni az enyhe és az erős alkoholfogyasztás hatásai között.

Ezekben a csoportokban lehetnek átfedések, és nem szerettük volna összemosni a különbségeket

– indokolta King.

A második csoport tagjai az erősen ivók voltak, azaz azok, akik hetente legalább 10 italt elfogyasztanak, miközben havonta 1-5 alkalommal isznak alkoholt. A harmadik csoportba kerültek azok, akik megfeletek az alkoholfogyasztási zavar kritériumainak: azaz a férfiak esetében 28 vagy annál több, míg a nőknél 21 vagy annál több ital csúszott le a torkukon, miközben a hónap legalább egyharmadában fogyasztottak alkoholt.

A mindennapi életüket nézve ez a csoport átlagosan 38,7 italt ivott meg hetente, szemben a keveset fogyasztók 2,5 és a nagyivók 20 italával

– mondta King, hozzátéve, hogy az utolsó csoport esetében az idetartozóknak egyéb kritériumoknak is meg kellett felelniük. Ilyen, hogy nem tudták visszafogni az alkoholfogyasztást, még akkor is folytatták, ha ez már gondot okozott a családdal és a barátokkal, miközben olyan helyzetekbe kerültek, ahol ők vagy mások megsérültek.

Placebót adtak az alkoholistáknak

Az embereket, akik résztvettek a felmérésen két különböző időpontban teszteltél: egyik esetben alkoholt, míg másik esetben egy annak utánzására tervezett placebót adtak nekik. A bódító ital alkoholmennyiségét egyébként mindenki esetében egyénileg határozták meg a test típusához igazodva. A férfiak és a nők szervezete ugyanis eltérően bontja le az alkoholt: a nők sokkal könnyebben berúghatnak, így a férfiaknak adott mennyiség 85 százalékát kapták meg csak.

Az ital alkoholszintje 4-5 italénak felelt meg, amelyek 0,08-0,09 százalékos véralkoholszintet produkáltak – magyarázta Didier, aki azt is elmondta, hogy az ivás előtt és különböző időközönként ellenőrizték a tesztalanyokat egy alkoholszonda segítségével. Mindezek mellett 30 és 180 perces időközönként megkérdezték a résztvevőket, hogy milyen tüneteket éreznek magukon.

Ezzel párhuzamosan a résztvevők két kognitív teljesítményfeladatsort kaptak. A feladatokat az ivás előtt is meg kellett csinálniuk, majd azt követően 30 percenként ismételték. Az első feladat segítségével a finommotorikus mozgást figyelték meg: a résztvevőket aszerint pontozták, hogy milyen gyorsan tudtak tárgyakat lukakba helyezni. A másik esetben a kognitív képességeiket tesztelték.

Enyhe tolerancia alakult csak ki

Eleinte a tanulmány alátámasztotta azt az elképzelést, miszerint a nagyivók nagyobb adagokat is képesek nagyobb károsodás nélkül elfogyasztani, Azonban 30 perc elteltével sem a nagyivóknak, sem az alkoholfogyasztási zavarban szenvedőknek nem volt problémája a kognitív teszttel. Mindazonáltal mindkét csoport ugyanolyan rosszul teljesített a motorikus teszten, különösen az alkohol elfogyasztása után.

Tehát levonható a konklúzió, hogy az erős alkoholfogyasztás lassítja a mentális feldolgozás és a finommotorikus képességeket, még akkor is, ha az ember elméletben hozzászokott az alkoholhoz. Az ivási zavarokkal küzdők egyébként kaptak még egy italt, hogy megállapítsák a kutatók, hogy a betegségben szenvedők jobban károsodnak-e magasabb véralkoholszinttel, ami közelebb van a mindennapi fogyasztásukhoz.

A tanulmány megállapította, hogy a magasabb dózis mellett az alkoholizmusban szenvedők 50 százalékkal több mentális és motoros károsodása lett, mint az alacsonyabb adag után. Ráadásul 3 óra elteltével sem tértek vissza teljesen az alapszintű teljesítményükhöz.

Éppen ezért Didier szerint nem szabad elfelejteni, hogy ha még nagy tapasztalatunk is van az alkohollal, ez nem jelenti azt, hogy az idegrendszerünk nem károsodik ugyanannyira, mint annak, aki kevesebbet iszik nálunk.