Külföldre utazol nyáron? Erről feltétlenül tudnod kell, különben csúnyán megbüntet a NAV

Nyaralás előtt adódhat a kérdés, hogy mi lehet az útipoggyászban, mennyi készpénzt, cigarettát, alkoholt, gyógyszert vagy akár gyümölcsöt lehet kivinni és behozni. Milyen engedélyeket kell beszerezni, ha például a házikedvenc sem marad otthon? Sok kellemetlenségtől, felesleges adminisztrációtól vagy pluszköltségtől óvhatja meg magát az utazó, ha ismeri a szabályokat. Íme, a legfontosabbak.

A szabályok közötti eligazodáshoz figyelembe kell venni az úti célt. Ugyanis az Európai Unió határain belüli, illetve azon kívüli utazásokra más-más szabályok vonatkoznak. Ha valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor, alapesetben a saját célra vagy ajándékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek korlátozások. Vannak azonban olyan áruk – veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok, gyógyszerek, vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek, illetve a háziállat utaztatása –, amik korlátozáshoz, engedélyhez kötöttek.

Érdemes igazolást kérniük orvosuktól a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülőknek, mert csak a háziorvosuk által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik magukkal tagállami utazásaikra. EU-n belül házikedvenc kizárólag olyan állatútlevéllel (pet passport) kísérheti gazdáját külföldre, amit az állat gazdájának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki.

Speciális szabályok vonatkoznak többek között a veszélyeztetett, vadon élő állat- és növényfajokra, azok élő és élettelen egyedeire, valamint a belőlük készült termékekre, ideértve a vadásztrófeát és a preparátumot is. Ezek behozatala és kivitele mind az unióban, mind harmadik országban alapvetően tilos, vagy engedélyhez kötött. Egyes ajándéktárgyként megvásárolható elefántcsont-, teknőspáncél- vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért természetvédelmi bírság, és akár hároméves szabadságvesztés is kiszabható!

Az EU-n belül a jövedéki termékek – például alkohol, cigaretta, üzemanyag – nem kereskedelmi célú szállításához magánszemélynek nem szükséges engedély, de mennyiségi korlátozás vonatkozhat rájuk. A nem kereskedelmi mennyiség megítélésénél határértéknek számít – de nem feltétlenül döntő szempont – például 800 szál cigaretta, 200 szál szivar, 110 liter sör vagy például 90 liter bor, pezsgő. Behozható és kivihető a magángépjárművek és motorkerékpárok gyári üzemanyagtartályaiban lévő üzemanyagon felül kannában, járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag. A mennyiségek mellett több egyéb feltétel határozhatja meg, hogy egy magánszemély saját felhasználására szolgálnak-e a poggyászban lévő jövedéki termékek. Ilyen például a birtokban tartás indoka, a szállítás módja, a termék jellege, és a termékről rendelkezésre álló dokumentumok: számla, blokk stb.

A behozatali szabályok szempontjából az sem mindegy, hogy az Unión kívülről mivel utazunk Magyarországra. 17 éves kor felett légi úton például 200 szál, egyéb úton 40 szál cigaretta, 16 liter sör, 4 liter bor hozható be vám- és adómentesen. Alkohol- és dohánytermék kivételével különféle áruk légi úton 430 euró, közúti és vasúti forgalomban 300 euró értékben hozhatók be vám- és adómentesen. 15 év alatti utasoknál – az utazás módjától függetlenül – 150 euró az értékhatár.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ha úti célunk az EU-n kívülre esik, akkor a kivitelnél a célország jogszabályait is be kell tartani. Ezekről a szabályokról a magyarországi diplomáciai képviseletek adnak felvilágosítást.

A készpénzre is figyelni kell: minden olyan, az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró vagy ennél több készpénz – akár különböző pénznemekben – vagy ennek megfelelő összértékű, készpénz-helyettesítő eszköz van, köteles azt írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az unió területére be- vagy onnan kilép. Az értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk mellett a legalább 90 százalékos aranytartalmú aranyérmék és a legalább 99,5 százalékos aranytartalmú aranyrudak, aranyrögök, aranyszemcsék is beleszámítanak az értékbe. Általános forgalmi adó alól mentes a külföldi utas által vásárolt termék, ha azt személyi vagy útipoggyászának részeként az Európai Unió területéről kiviszi.