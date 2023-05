Alig ismert szabály szedi áldozatait a kedvelt turistaparadicsomban: komoly árat fizet, aki megszegi

Törökország az egyik legnépszerűbb úti cél a magyar utazók körében, hiszen nem csak gyönyörű vidék, de jó ár-érték arányú ország még nekünk, magyaroknak is. Utazás előtt azonban érdemes tisztában lenni pár fontos érdekességgel, ténnyel, sőt, szabállyal, melyet minden látogatónak kötelezően be kell tartania, különben törvényt szeg, és komoly árat fizethet. A piacon például csak óvatosan vásárolj, hiszen a fellelhető történelmi tárgyak egy része Törökországon belül eladható, de kivitele illegális.

A külföldi úti célok közül idén Törökország, Spanyolország és Horvátország áll az első helyen, a hazai nyaralók 67%-a e három ország valamelyikébe foglalta le nyaralását a TUI-nál. Törökország 2023-ban tért vissza újra a lista élére, az itt nyaraló vendégek száma az előző évhez képest növekedni fog.

A változatos konyhától a lenyűgöző történelemig Törökország minden utazó számára izgalmas hely, legyen szó akár egy gyors megállóról, akár egy hosszabb pihenésről – ám utazás előtt érdemes tájékozódni, és pontosan tisztában lenni azzal, mit lehet és mit nem.

Belépés Törökországba

Útlevéllel és személyi igazolvánnyal is érkezhetünk az országba, ám ezeknek a belépéstől számított még legalább 180 napi érvényességgel kell rendelkeznie. Turista célú beutazás esetén vízum beszerzése nem szükséges.

Utasbiztosítás

Külföldi utazás esetén mindig érdemes utasbiztosítást kötni, mely nem csak a csomagjainkat védi, de egy esetleges orvosi ellátás költségeit is fedezi. Ám azt jó tudni, hogy az Európán kívüli térségben (ún. harmadik államok) igénybe vett egészségügyi ellátások kapcsán általánosságban azonban elmondható, hogy a Magyarországon egészségügyi ellátásra jogosult személyek sürgősségi ellátása költségeinek - a magyar társadalombiztosítás terhére történő - megtérítése, kizárólag a magyar belföldi költségmérték erejéig történhet. A megtérítési igényt a sürgősségi egészségügyi ellátás igénybe vételét követő 6 hónapon belül be kell nyújtani!

Védőoltás

Törökországba utazás előtt a WHO ajánlása szerint kötelező védőoltás nincsen.

Csapvíz

Tanácsolják a Konzuli Szolgálatnál is, hogy a törökországi tartózkodás során mindvégig csak palackozott vizet fogyasszunk. Csapvíz fogyasztását nem ajánlják.

Telefonszámok, nagykövetség

Törökországban az alábbi segélyhívószámok működnek: Tűzoltóság (itfaiye): 110 Mentők (ambulans): 112 Közlekedési rendőrség (trafik polisi): 154 Rendőrség (polis): 155 Csendőrség (jandarma): 156. Magyarország Nagykövetsége Ankarában Sancak Mahallesi, Layoş Koşut Caddesi 2. , Ankara, Turkey Telefon: (00) (90) (312) 405 8060 Misszióvezető: Mátis Viktor

Biztonság

Törökország biztonsági besorolása a II. biztonsági besorolási kategória, azaz a fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok listáján található, Délkelet-Törökország szíriai határral szomszédos hat tartománya (Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak) kivételével, melyek továbbra is az I. biztonsági besorolási kategóriában maradnak. Az elmúlt évek során Törökország különböző térségeiben nemegyszer kritikus biztonsági helyzet alakult ki, továbbá a nagyvárosokat is érintő, súlyos következményekkel járó terrorcselekményekre is sor került, legutóbb 2022. november 13-án Isztambul belvárosának, forgalmas sétálóutcáján – figyelmeztet a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli szolgálata.

Mindig legyen nálad készpénz!

A hitelkártyákat széles körben elfogadják az olyan nagyvárosokban, mint Isztambul, Ankara és Izmir, de sok kisebb városban és független üzletben készpénzzel kell fizetnie. A taxiköltségekre, a pincéreknek adott borravalóra (hogy az közvetlenül nekik jusson) és a nyilvános mosdókhoz is szükséged lesz aprópénzre. A líra Törökország, Észak-Ciprus hivatalos fizetőeszköze 2009. január 1. óta. 1 török líra 17,36 magyar forint, ám ha dollárral vagy euróval érkezünk, akkor sem lövünk nagyon mellé, sok helyen ezeket is elfogadják.

Légy óvatos átkeléskor

A törökországi közlekedés híres vadul száguldozó autósairól, de a gyalogosok számára is tartogat kihívást. A gyalogátkelőhely nem sokat jelent, ezért ne számíts arra, hogy az autók megállnak neked, amikor a túloldalra sétálnál. A legbiztonságosabban a közlekedési lámpánál lehet átkelni az utcán, de még ekkor is érdemes ellenőrizni, hogy az autók biztosan megálltak-e már.

Az macskák és kutyák a táj részei

Kóbor macskák és kutyák mindenhol megtalálhatóak - a kávézó küszöbétől a Földközi-tenger partján található luxusstrandokig. Többnyire a helyiek gondoskodnak róluk, és meglehetősen barátságosak, így nem kell félni tőlük.

A szeretet nyilvános kimutatása

Törökországban meglehetősen ritka, hogy egy párt szenvedélyesen csókolózni látnak az utcán, még a liberális városrészekben se. A kézenfogás rendben van, de ha konzervatív országrészben jársz, akkor óvatosan csak.

A tea a vendégszeretet jele

Ha Isztambul történelmi negyedei vagy Törökország kisebb városai felé veszed az irányt, készülj fel arra, hogy naponta több csésze teát fogsz inni. A boltosok gyakran kínálják meg teával a potenciális vásárlókat. Ha egy török háztartásba látogatsz, a házigazda valószínűleg egy frissen főzött csészével is megkínál. Ezt a vendégszeretet és a barátság jeleként teszik; egyesek megsértődhetnek, ha visszautasítod az italt.

Alkohol, drog

Törökország nagyon szigorú törvények, zéró tolerancia van érvényben a drogfogyasztással szemben. A nem megengedett pszichotrop vagy mámorító anyagok behozatalát, kivitelét vagy gyártását (már 1 g-t is) 10-től 20 évig tartó szabadságvesztéssel büntetik.

A törökök nagy többsége muszlim, a nagy mennyiségű alkoholfogyasztás nem része a török kultúrának, általában étkezés közben vagy szórakozóhelyen isznak néhány pohárral, de nem mértéktelenül. Ezért ajánlott a turisták rézére is a mértékletes ivás. Nem szokás az utcán sétálva inni, de az rendben van, ha leülsz és megiszol egy sört odakint egy utcai kávézóban.

Az alkoholtartalmú italok árusítása és fogyasztása 18 éves kor alatt korlátozott. Erdogan elnök, aki is muzulmán, már többször is nyilvánosan elítélte az alkoholfogyasztást, és 2022-ben a török kormány csaknem 50 százalékkal megemelte az alkohol jövedéki adóját, hogy a gazdasági válság közepette ezzel is növelje az állami bevételeket. Törökországban a befolyásoltság alatt történő járművezetésről szóló törvény 0,05 mg/ml véralkoholszint-határértéket ír elő. A határérték megszegése hat hónapos vezetéstől való eltiltással büntetendő.

Régiségek

A régiségek birtoklása, értékesítése és kivitele törvényellenes, és 5-től 12 évig terjedő börtönbüntetéssel, valamint jelentős pénzbírsággal jár. A helyi piacokon és antikváriumokban fellelhető történelmi tárgyak egy része Törökországon belül eladható, de kivitele illegális.

Tisztában kell lenni a törvényi feltételekkel, mielőtt vásárolsz, vagy egy régiséggel térnél haza.

Öltözködj szolidan

A mecsetekben, templomokban a szolid ruházat kötelező (vállat és térdet fedő öltözet). Törökország túlnyomórészt muszlim ország, és az öltözködés konzervatívabb lehet, mint a világ más részein - mind a férfiak, mind a nők esetében. Bár a helyieket valószínűleg nem fogod csőtopban vagy rövidnadrágban látni, senkitől sem követelik meg, hogy teljesen fedett legyen a teste.

Dohányzás: nem akárhol!

A dohányzás tilos minden beltéri helyiségben, beleértve a kávézókat, éttermeket, szállodákat (a szállodai szobában engedélyezett lehet), bárokat és tömegközlekedési eszközöket, valamint a mecsetek és kórházak kertjeit is. Néha bizonyos szabadtéri nyilvános rendezvényeken, például művészeti, kulturális vagy sporteseményeken is tilos a dohányzás.