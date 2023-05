Vérfagyasztó adatok érkeztek: szörnyű egészségügyi veszélyben vannak a magyar gyerekek

Brutális adatokat közölt a magyar gyerekek egészségügyi ellátottságáról az Eurostat. Mint a friss adatokból kiderül, a covid kitörése utáni évben egészségügyi ellátást négy, fogászati ellátást pedig hét százaléka nem kap a 16 éven aluli korosztálynak. Pedig a fogászati ellátást nem is lenne szabad halogatni, mert már így is túl sok volt az olyan kisgyermek, akinél altatásban kellett elvégezni a tovább nem halogatható fogászati műtéteket. Tényleg csak pénzkérdés lenne, hogy a gyerekek megkapják az ellátást?

Magyarországon komoly problémák mutatkoznak a gyermekek egészségügyi ellátásában az Európai Unió más országaival összehasonlítva - ez derült ki az Eurostat friss adatsorából. Az is kiderült, hogy még jövedelemkülönbségek mentén is mérhető, hogy a gyerekeknek milyen az egészségügyi ellátottságuk. Egy tanulmány pedig nemrég leszögezte: borzalmasan rosszul állnak a szegényebb családok gyerekei, hiszen ellátottság tekintetében fel sem vehetik a versenyt a gazdagabb családokkal.

Aki szegény, ne lássák el?

Az egész Európai Unióban komoly problémát jelent, hogy sok gyerek nem jutnak el időben fogorvoshoz. Az egészségügyi egyenlőtlenségek az egész kontinensen jelen vannak, és a fogorvosi ellátás területén is megmutatkoznak - ez most alaposan ki is derült az Eurostat friss adataiból, amelyek a 2021-es évet veszik górcső alá.

2021-ben a gyermekes háztartásokban élő 16 év alatti gyermekek 3,6%-ának volt kielégítetlen egészségügyi szükséglete, ami 2 százalékpontos növekedést jelent a legutóbbi, 2017-es jelentéshez képest (1,6%). Ez az arány magasabb (5,3%) volt az egy felnőttes háztartásban élő gyermekeknél, de valamivel alacsonyabb, 3,4% a két vagy több felnőttes háztartásokban. Ezeket az adatokat szemléltetjük a lenti grafikonon.

Az EU-tagországok közül Lengyelországban (7,3%) és Lettországban (6,4%) a legmagasabb a gyermekes háztartásban élő, kielégítetlen egészségügyi szükségletű gyermekek aránya, ezt követi Magyarország és Románia (mindkettő 4,7%), valamint Spanyolország (4,6%). Ezzel szemben a legalacsonyabb arányról Ausztriában (0,3%) és Luxemburgban (0,4%) számoltak be, ezt követi Horvátország (0,9%), valamint Málta, Litvánia és Ciprus (mindegyik 1,5%-kal).

Több ezer gyermeknek nem volt megfelelő fogászati ​​ellátása

A vizsgált évben, vagyis 2021-ben a fogászati ​​ellátás helyzete hasonló, bár kissé rosszabb volt, mint a kielégítetlen egészségügyi szükségletek, mivel a gyermekes háztartásban élő gyermekek 4,4%-a nem részesült a szükséges fogászati ​​ellátásban, ami 1,8 százalékpontos növekedés 2017-hez képest. Az összes uniós országra vonatkozó adatok szerint 11-en regisztrálták a kielégítetlen fogászati ​​ellátási igényű gyermekek arányát az uniós átlag felett. Ez az arány magasabb volt az egy felnőttes háztartásokban, ahol a gyerekek 7,1%-a nem részesült a szükséges fogászati ​​ellátásban. Eközben a két vagy több felnőttes háztartásban élő gyermekek 4,0%-ának volt kielégítetlen fogászati ​​ellátási szükséglete.

2021-ben az EU-tagországok közül Lettországban regisztrálták a legnagyobb arányban a gyermekes háztartásban élő, kielégítetlen fogászati ​​ellátást igénylő gyermekeket (7,7%), ezt követi Spanyolország (7,1%), Magyarország (7,0%), Szlovénia (6,8%) és Portugália (6,4%).

A skála alján a legalacsonyabb százalékkal Luxemburg (0,6%), Horvátország (0,8%), Svédország (1,1%), valamint Ausztria és Olaszország (mindkettő 1,2%-kal) végeztek. Érdemes megfigyelni, hogy két szomszédunk itt is a legjobbak között van. Az alacsony jövedelmű családok számára gyakran nehéz hozzáférni az egészségügyi szolgáltatásokhoz, és ez alól a fogorvosi ellátás sem kivétel. Az okok sokfélék lehetnek: például a pénzügyi korlátok, a hosszú várólisták vagy a szűkös fogorvosi kapacitások.

A sürgősségi foghúzásos műtétek között hazánkban kiemelkedően súlyos arányt képviselnek az egészen kis gyerekek altatásos műtétei. Amint egy friss tanulmány megjegyzi: 2019-ben a PTE Fogászati és Szájsebészeti Klinikáján a fogászati okból altatott páciensek 16 százaléka 3 éves vagy fiatalabb egészséges kisgyermek volt. A műtéti fogeltávolítások amellett, hogy a gyerekekre nézve kockázatokkal járnak, nagyon drágák is.

Ezek az akadályok pedig hosszú távon oda vezetnek, hogy a szegényebb családok gyermekeinek fogászati problémái hosszabban fennmaradnak, sőt súlyosbodnak, mivel nem kapnak időben megfelelő kezelést. Ez a tény pedig nemcsak a fizikai egészségüket veszélyezteti, hanem befolyással lehet az életminőségükre és a szociális kirekesztettségükre is.