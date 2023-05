Autogén tréning gyakorlatok: mi az autogén tréning, hogyan zajlik az autogén tréning megtanulása?

Mindannyian hallhattuk már a legkézenfekvőbb stressz elleni tanácsot: végezzünk relaxációs gyakorlatokat, hogy elűzzük a minket terrorizáló negatív gondolatokat és a szorongást. Eddig rendben van, ezt már tudjuk, de azt nem, hogy mégis hogyan valósítsuk meg a hétköznapokban a relaxációt? Egyre népszerűbb megoldást jelent a problémára az autogén tréning megtanulása, amit, ha sikerül elsajátítanunk, szakember segítsége nélkül is elérhetjük az egészséghozó relaxált állapotot. Na de mi az autogén tréning?

Cikkünkben az autogén tréning nevű stresszoldó relaxációs, meditációs gyakorlatot mutatjuk be: tudd meg, mi az az autogén tréning, mi az autogén tréning jelentése és milyen elveken alapszik az eljárás. Hogyan zajlik az autogén tréning megtanulása, milyen autogén tréning tanfolyam áll a rendelkezésünkre? Milyen autogén tréning gyakorlatok léteznek, kiknek ajánlott az autogén tréning gyakorlatok végzése és kiknek érdemes kerülni azt? Milyen autogén tréning szöveg segíthet minket elérni a teljes ellazulást?

Mi az autogén tréning?

A testi és lelki egyensúly kialakítására és fenntartására, a szorongás és a stressz elűzésére ma már számos, akár egyedül, terapeuta nélkül is elvégezhető relaxációs, meditációs gyakorlat létezik. Jelenleg az egyik legnépszerűbb stresszoldó relaxációs gyakorlat (relaxáció = feszültségtől mentes érzelmi állapot) nem más, mint az Oscar Vogt ötlete nyomán létrehozott autogén tréning, melynek a célja egy olyan transzállapot megtanulása és előidézése, ami képes minket megszabadítani a stressztől és annak káros következményeitől. Az autogén tréning módszerét végül Johannes H. Schultz fejlesztette tökélyre, 1932-ben, azóta világszerte elterjedt gyakorlatról van szó.

Miért volt korszakalkotó a felfedezésük?

Az autogén tréning elmélete a hipnóziskutatáson alapszik, azonban régen a kutatók csak olyan hipnotikus eljárásokat ismertek, amit hipnotizőr segítségével lehetett elvégezni. Az autogén tréning gyakorlatok különlegessége abban rejlik, hogy egy autogén tréning tanfolyam keretei között elsajátítható, teljesen megtanulható módszerről van szó, így a „páciens” képes az autogén tréning segítségével önmagát „kezelni” – ha eleget gyakoroljuk, bárhol és bármikor relaxálhatunk az autogén tréning segítségével, mi magunk is előidézhetjük a relaxációhoz kapcsolódó melegség- és nehézségérzést.

Hogyan működik az autogén tréning?

Az autogén tréning által előidézett relaxáció az autogén tréning gyakorlatok megtanulásán alapszik – ehhez, hogy biztosan helyesen csináljuk, kezdetben szükségünk lehet egy terapeuta segítségére (számos autogén tréning tanfolyam létezik, de online is találhatunk gyakorlatokat), majd, ha már kellőképpen begyakoroltuk, nyugodtan végezzük egyedül. Fontos kiemelnünk, hogy az autogén tréning gyakorlása során hipnotikus, relaxált állapotba kerülünk, ami egyeseknél vérnyomásemelkedést vagy csökkent vérnyomást, nyugtalanságot, szorongást okozhat, ezért érdemes hagynunk a kísérletezést és egy tapasztalt szakember tanácsai szerint elsajátítanunk az eljárást.

Az autogén tréning gyakorlásához semmilyen különleges eszközre nincs szükségünk, csak kényelmes öltözékre, szintén kényelmes ülő/fekvő testhelyzetre és csendre. A gyakorlatok szerves részét képezi az autogén tréning szöveg, amit érdemes nekünk is megtanulni, hogy a későbbiekben belső monológunkkal elérhessük a relaxált állapotot. Az autogén tréning során egyesével lazítjuk el a testrészeinket, egészen addig, míg az egész testünk és a gondolataink is el nem lazulnak.

Az autogén tréning eredményeképp egy passzív koncentrációs állapot jön éltre: tudjuk, hogy mi történik velünk, megfigyeljük a tapasztalatainkat, de nem elemezzük, nem gondoljuk túl a helyzetünket, mégis egy célirányos fókuszálást végzünk. Az autogén tréning megtanulása nem egyszerű, könnyű a tanulás közben elbambulni, elveszteni a fókuszt, elszundítani. Az autogén tréning során sokan érzékelnek bizsergést, zsibbadást, testhőmérséklet-változást, azonban szorgalmas munkával elérhető a lebegő figyelem állapota és a kellemetlen élményeken való felülemelkedés. Érdekesség, hogy a tapasztalt gyakorlók képes lehetnek az ellazult, átmelegedett érzést különböző testtájaikba, szervekbe is irányítani és annak helyes működését serkenteni.

Az autogén tréning megtanulása: hogyan zajlik az autogén tréning tanfolyam?

Az autogén tréning megtanulása céljából forduljunk egyből a szakértőkhöz: választhatunk egyéni foglalkozásokat is saját terapeutával, orvossal, pszichológussal, mentálhigiénés szakemberrel, de a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület által meghirdetett autogén tréning is tökéletesen alkalmas lehet számunkra. Az autogén tréning tanfolyam során az eljárás átlagosan 30 tanóra alatt elsajátítható (kb. 2 hét), azonban az autogén tréning megtanulása szempontjából fontos, hogy minden nap szánjunk időt a gyakorlásra is (autogén tréning gyakorlatok végzése naponta kétszer, 10-20 percen keresztül).

Mikor lesz eredménye az autogén tréningnek?

Ahhoz, hogy ténylegesen előidézzük a közérzetünk, sőt, az életminőségünk javulását, az autogén tréning gyakorlatok rendszeres, napi szintű gyakorlására van szükség. Egy autogén tréning gyakorlat után, ha helyesen elvégeztük, máris éberebb, energiával teli, kisimultabb emberek lehetünk, ha pedig rendszeresen beiktatjuk az autogén tréning végzését a gyakorlatba, hosszú távon is ellenállóbbá válunk a stresszel szemben, nő a testi és lelki tűrőképességünk, képesek lehetünk rövidebb idő alatt nyugodtabban pihenni.

Az autogén tréning jótékony hatásai közé tartozik, hogy az autogén tréning által fejleszthetjük a szervezet öngyógyító képességét, néhány hónap alatt kellő energiaráfordítással elérhetjük a teljes testi-lelki egyensúlyt. Az autogén tréning alkalmazása mellett nyugodtan beiktathatunk napirendünkbe más relaxációs technikákat is – ilyen például a jóga, ami a testet és a lelket egyaránt segít jól megnyújtóztatni. Ha a relaxációs gyakorlatainkat rendszeres testmozgással és kiegyensúlyozott táplálkozással kombináljuk, hosszú távon biztosan elérhetjük a minőségibb, magabiztosabb, egészségesebb és boldogabb életet.

Kinek ajánlott az autogén tréning megtanulása?

Az autogén tréning elsajátításának a célja, hogy a tudatosan elért relaxált állapottal növeljük a stressztűrő képességünket és csökkentsük a minket gúzsba kötő szorongást, ingerültséget, testi és lelki kimerültséget. Az autogén tréning tanfolyam ajánlott azoknak is, akik migrénben vagy alvászavarban szenvednek, de az autogén tréning rendszeres alkalmazása segít enyhíteni a légzőszervi, emésztőrendszeri, keringési vagy belső elválasztórendszeri egészségügyi problémákat. Leggyakrabban az autogén tréning gyakorlatokat a lelki egyensúly fenntartása és a szorongás oldása céljából alkalmazzák.

Kinek nem javallott az autogén tréning?

Ugyanúgy, ahogy bármilyen a testi vagy lelki egészségre ható gyakorlatnál, az autogén tréning esetén is vannak ellenjavallatok. Egyedül, szakértő segítség nélkül nem végezheti az autogén tréninget súlyos betegségben szenvedő személy, különösen nem a szívbetegek. Szintén nem javallott az autogén tréning gyakorlatok végzése a súlyos szorongásos zavarokban, pszichés rendellenességekben szenvedők, illetve 5 év alatti gyermekek számára sem.