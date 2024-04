Rettenetes zombikór terjed ezeknél az állatoknál: egy újabb kíméletlen járvány küszöbén állunk?

A "zombi szarvasbetegség", hivatalos nevén krónikus sorvadásos szarvasbetegség (CWD) terjedése vadon élő állatok között aggodalmat kelt a tudósokban. Abban sincsen egylőre még pontos konszenzus, hogy a betegség átterjedhet-e az emberre és okozhatja-e a Creutzfeldt-Jakob-kór egy formáját. Az Egyesült Államokban két vadász halála, akik CWD-vel fertőzött szarvasok húsát fogyasztották vetette fel a kérdést. A kutatók továbbra is vizsgálják a betegség állatról emberre történő átvitelének lehetőségét - írta a BBC.

A Creutzfeldt-Jakob-kór (CJD) és a vadon élő szarvasokban előforduló krónikus sorvadásos betegség (CWD) közötti lehetséges kapcsolat vizsgálata napjainkban fontos kutatási terület. A CWD, amelyet néha "zombi szarvasbetegségnek" neveznek, egy prion által okozott neurodegeneratív betegség, amely elsősorban szarvasokat és jávorszarvasokat fertőz. Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és -megelőzési Központjai szerint ez a betegség már több államban, köztük a Yellowstone Nemzeti Parkban is megjelent.

Eddig az emberi megbetegedéseket nem társították közvetlenül a CWD-vel, de Texasban két vadász halála, akik rendszeresen fogyasztották a fertőzött állományból származó húst és CJD-ben hunytak el, újra felvetette az emberi átvitel lehetőségét. Az orvosok azonban nem tudták egyértelműen igazolni a kapcsolatot a CWD és az emberi prionbetegségek között.

A betegség terjedése miatt növekszik az aggodalom az emberre való átvitel lehetséges kockázata miatt.

Jennifer Mullinax, a Marylandi Egyetem docense szerint eddig nem történt ilyen átvitel, de a CDC (Centers for Disease Control and Prevention; Betegségellenőrzési és -megelőzési központok) és más ügynökségek minden erőfeszítést megtesznek a megelőzés érdekében. A CWD-t egy rosszul összeállított prionfehérje okozza, ami agysejtek pusztulását és testi működési zavarokat eredményez. A betegség állatról állatra terjedhet testnedveken és ürüléken keresztül vagy szennyezett talajon és vízen át.

Jelenleg nincsenek bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a CWD közvetlenül átterjedne az emberekre. A CDC korábbi kutatásaiban sem találtak ilyen eseteket, bár más prionbetegségek már fordultak elő emberekben. A Creutzfeldt-Jakob-kór variánsa például ugyanazon fertőző ágens miatt alakul ki, mint a szarvasmarhák kergemarhakórja.

Kísérleti tanulmányok vegyes eredményeket mutattak az állatról emberről történő átvitel lehetőségéről. Egyes kutatások azt sugallják, hogy bizonyos fajok ellenállhatnak a CWD-nek, míg más vizsgálatok potenciális átviteli utakat fedeztek fel.

A CIDRAP (Center for Infectious Disease Research and Policy; Fertőző Betegségek Kutatási és Politikai Központja) vészhelyzeti tervet dolgoz ki arra az esetre, ha bebizonyosodna az emberre való átvitel. Emellett kutatók dolgoznak élő teszteken is annak érdekében, hogy jobban megértsék a betegség terjedését és potenciális hatásait az emberekre.

Összességében bár jelenleg nincsenek konkrét bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a CWD közvetlenül átterjedne emberekre, további kutatásra van szükség annak megértéséhez, hogy milyen kockázatot jelenthet ez a betegség az emberi egészségre nézve.